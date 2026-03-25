"Харьков не платит долги на 20 млрд, поэтому содержит бесплатный зоопарк и транспорт", - Филатов. ВИДЕО

Мэр Днепра Борис Филатов выразил убеждение, что сравнивать Днепр с Харьковом не совсем правильно, ведь финансовые возможности этих городов значительно различаются.

Об этом он заявил в интервью "Украинской правде", сообщает Цензор.НЕТ.

Финансовые условия городов различаются

По его словам, он не хотел бы сводить все к прямому соревнованию между городами, однако признал, что можно сравнивать бюджеты и объемы помощи, которую оказывают Харьков и Днепр. При этом Филатов подчеркнул: эти цифры существенно отличаются, и сопоставлять их напрямую невозможно.

"Если сравнить помощь Харькова и помощь Днепра, их невозможно сопоставить. Это совсем другие цифры. Мы помним заявление бригады "Хартия" относительно помощи. Я вам скажу, мы "Хартии" также выделяли деньги и также выделяли субвенцию. В этом году", - подчеркнул Филатов.

Читайте на "Цензор.НЕТ": 7 оправдательных приговоров за две недели: Филатов оценил последствия дел против мэрии Днепра

Задолженность Харькова

Во-вторых, по его словам, у Харькова есть задолженность за тепло - более 15 млрд грн. Кроме того, есть задолженность за воду в размере более 3 млрд грн и задолженность за электричество - около 2 млрд грн. Данные по состоянию на 1 февраля текущего года.

"Это 20 миллиардов. У нас нет такой задолженности. Если государство позволит мне не платить по долгам нашей территориальной громады, фактически таким образом простив общине 20 миллиардов, то поверьте, мы будем помогать гораздо больше. Это такая ситуация, когда мне упрекают: почему у тебя транспорт не бесплатный, я говорю: он не может быть бесплатным, потому что это -иллюзия. Любая бесплатная вещь финансируется за счет налогоплательщиков, поэтому давайте не будем говорить о Харькове, потому что, если бы мне дали такие преференции не платить долги, мы бы бесплатный зоопарк тоже сделали или каток", - добавил он.

Читайте также: Российский "шахид" упал в 10 метрах от дома мэра Днепра Филатова. ФОТО

тепер зрозуміло, чому корпус білецького та хартія жадана такі самодостатні?
бо мерів міст в примушують платити данину!!!
при тому, що дшв на вічному підсосі не вилазять з пекла, навіть у відпуску, бо людей не вистачає!
25.03.2026 09:48 Ответить
Харків 4 роки розвалюється московитами! А Дніпро довго був тилом. Тому і не порівнюй два різних міста
25.03.2026 09:45 Ответить
Як в Харкові? В Дніпрі СТІЛЬКИ зє-покидьки вкрасти НЕ можуть,АЛЕ кортить,от і поливають лайном Філатова.
25.03.2026 09:57 Ответить
25.03.2026 09:48 Ответить
Тільки вчора було, що Київ на 3 штурмову 500млн(пишу на пам'ять, може не точна цифра) виділив. Не виділи, обгадять. Інші бригади пролітають.
25.03.2026 10:03 Ответить
дивися як заплакав,як переймається за чужі гроші,так і ті гроші що в тебе-вони не твої а з податків та запозичень,хоча так вкрасти було б приємніше...
25.03.2026 09:49 Ответить
Як в Харкові? В Дніпрі СТІЛЬКИ зє-покидьки вкрасти НЕ можуть,АЛЕ кортить,от і поливають лайном Філатова.
25.03.2026 09:57 Ответить
філатов виходить свята людина,і сміття в місті неприбрано бо то ухилянти засмітили через доставку???ах так,як раз вчора йшлося в новинах про корупцію в дніпрівській адміністрації,і буду рахувати тебе ботом щоб не ображати через розумові здібності...
25.03.2026 10:11 Ответить
Так, вкрасти в Дніпрі важко - все що можливо краде Філатов з Корбаном...
25.03.2026 10:13 Ответить
Мер Харкова ватна гнида Тєрєхов, колишній зам ватної гнили Кернеса. Почитайте харківського волонтера і військового Логіка про те як він всіма правилами і неправдами намагається випхати військових за межі міста. Філатова теж не святий але на фоні таких гнід як Тєрєхов який думає тільки про свій люмпенський ватний електорат - він ще нормальний.
25.03.2026 09:55 Ответить
*Волонтера Доніка.
25.03.2026 09:56 Ответить
25.03.2026 10:02 Ответить
Політика зеленського - розділяй і владарюй в діі!
25.03.2026 10:07 Ответить
Станом на березень 2026 року, кількість пошкоджених та зруйнованих будівель у Харкові та Дніпрі внаслідок російської агресії є наступною:

Харків
За даними міського голови Ігоря Терехова, від початку повномасштабного вторгнення у місті постраждали близько 13 000 будівель.
Дніпро
У Дніпрі масштаби руйнувань менші, проте також значні. За офіційною інформацією міськради (на лютий 2026 року), в місті зруйновано або пошкоджено 2 220 будівель.

Філатов косить "під дурника".
25.03.2026 10:28 Ответить
тільки всі схематози чомусь мають дніпровське коріння
25.03.2026 10:28 Ответить
Відмовка так собі
25.03.2026 10:34 Ответить
 
 