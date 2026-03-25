"Харьков не платит долги на 20 млрд, поэтому содержит бесплатный зоопарк и транспорт", - Филатов. ВИДЕО

Мэр Днепра Борис Филатов выразил убеждение, что сравнивать Днепр с Харьковом не совсем правильно, ведь финансовые возможности этих городов значительно различаются.

Об этом он заявил в интервью "Украинской правде", сообщает Цензор.НЕТ.

Финансовые условия городов различаются

По его словам, он не хотел бы сводить все к прямому соревнованию между городами, однако признал, что можно сравнивать бюджеты и объемы помощи, которую оказывают Харьков и Днепр. При этом Филатов подчеркнул: эти цифры существенно отличаются, и сопоставлять их напрямую невозможно.

"Если сравнить помощь Харькова и помощь Днепра, их невозможно сопоставить. Это совсем другие цифры. Мы помним заявление бригады "Хартия" относительно помощи. Я вам скажу, мы "Хартии" также выделяли деньги и также выделяли субвенцию. В этом году", - подчеркнул Филатов.

Задолженность Харькова

Во-вторых, по его словам, у Харькова есть задолженность за тепло - более 15 млрд грн. Кроме того, есть задолженность за воду в размере более 3 млрд грн и задолженность за электричество - около 2 млрд грн. Данные по состоянию на 1 февраля текущего года.

"Это 20 миллиардов. У нас нет такой задолженности. Если государство позволит мне не платить по долгам нашей территориальной громады, фактически таким образом простив общине 20 миллиардов, то поверьте, мы будем помогать гораздо больше. Это такая ситуация, когда мне упрекают: почему у тебя транспорт не бесплатный, я говорю: он не может быть бесплатным, потому что это -иллюзия. Любая бесплатная вещь финансируется за счет налогоплательщиков, поэтому давайте не будем говорить о Харькове, потому что, если бы мне дали такие преференции не платить долги, мы бы бесплатный зоопарк тоже сделали или каток", - добавил он.

