"Харків не платить борги на 20 млрд, тому утримує безкоштовний зоопарк та транспорт", - Філатов. ВIДЕО

Мер Дніпра Борис Філатов висловив переконання, що порівнювати Дніпро з Харковом не зовсім правильно, адже фінансові можливості цих міст значно відрізняються.

Про це він заявив в інтерв’ю Українській правді, інформує Цензор.НЕТ.

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Фінансові умови міст відрізняються

За його словами, він не хотів би зводити все до прямого змагання між містами, однак визнав, що може порівнювати бюджети та обсяги допомоги, яку надають Харків і Дніпро. При цьому Філатов наголосив: ці цифри суттєво відрізняються, і співставляти їх напряму неможливо.

"Якщо порівняти допомогу Харкова і допомогу Дніпра, їх неможливо співставити. Це зовсім інші цифри. Ми пам'ятаємо заяву бригади "Хартія" стосовно допомоги. Я вам скажу, ми "Хартії" також виділяли гроші і також виділяли субвенцію. У цьому році", - наголосив Філатов.

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Заборгованість Харкова

По-друге, за його словами, Харків має заборгованість за тепло - понад 15 млрд грн. Окрім того, є заборгованість за воду у розмірі понад 3 млрд грн та заборгованість за електрику - близько 2 млрд грн. Дані станом на 1 лютого поточного року.

"Це 20 мільярдів. У нас немає такої заборгованості. Якщо мені держава дозволить не платити за боргами нашої територіальної громади, фактично таким чином продотує громаду на 20 мільярдів, то повірте, ми будемо допомагати значно більше. Це така ситуація, коли мені закидають, чому в тебе транспорт не безкоштовний, я кажу: він не може бути безкоштовним, тому що це - ілюзія. Будь-яка безкоштовна річ фінансується за кошти платників податків, тому давайте не будемо про Харків, тому що, якби мені дали такі преференції не платити борги, ми б безкоштовний зоопарт також би зробили чи ковзанку", - додав він.

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