7 виправдувальних вироків за два тижні: Філатов оцінив наслідки справ проти мерії Дніпра

У Дніпрі суди винесли низку виправдувальних вироків у справах щодо посадовців міської ради, яких раніше підозрювали у розкраданні бюджетних коштів. За словами мера Борис Філатов, лише за останні два тижні виправдано сімох фігурантів, а загалом таких проваджень було майже 300.

Як інформує Цензор.НЕТ, міський голова Дніпра Борис Філатов повідомив, що суди один за одним виправдовують посадовців і працівників міськради, проти яких справи відкривали ще кілька років тому – зокрема у період місцевих виборів.

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За його словами, лише за останні два тижні виправдано сімох людей – від заступника міського голови до виконавців муніципальних підрядів. Загалом таких справ було майже 300.

Політичний характер кримінальних проваджень

Філатов вважає, що кримінальні провадження проти представників місцевого самоврядування мали політичний характер. За інформацією, яку раніше поширювали ЗМІ, у 2020 році один із народних депутатів від "Слуги народу", який нині перебуває під слідством НАБУ, вимагав від міського голови та його команди не брати участі у виборах, погрожуючи тиском і кримінальними справами. Після відмови, за словами мера, почалося масове відкриття проваджень проти посадовців міськради, комунальних підприємств і підрядників.

Він також зазначив, що відкриття справ супроводжувалося активною інформаційною кампанією. Правоохоронні органи публікували гучні повідомлення, а окремі блогери та активісти поширювали звинувачення ще до рішень суду, що, на його думку, порушувало принцип презумпції невинуватості.

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Справи роками розглядалися у судах

Мер Дніпра поставив питання про відповідальність тих, хто поширював недостовірну інформацію та брав участь у дискредитації представників місцевого самоврядування.

За його словами, справи роками розглядалися у судах, і весь цей час обвинувачені змушені були доводити свою невинуватість. При цьому, попри зміну виконавців у правоохоронних органах, самі провадження не закривалися.

Філатов також заявив, що навіть під час повномасштабної війни після закупівель міськради для потреб ЗСУ правоохоронці відкривали нові кримінальні справи.

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Водночас нині правоохоронні органи не коментують виправдувальні вироки, які ухвалюють суди.

Люди, яких визнали невинуватими, отримають компенсації

Міський голова додав, що після перших семи виправданих рішень очікуються й наступні. Він зазначив, що люди, яких визнали невинуватими, отримають компенсації від держави. Водночас ключовим, на його думку, залишається питання відповідальності тих, хто ініціював ці справи.

Отже, залишається відкритим питання, хто відповідатиме за багаторічний тиск, судові процеси та репутаційні втрати посадовців і працівників міськради Дніпра.

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У жовтні 2024 року мер Дніпра Борис Філатов заявляв про кампанію зі знищення місцевого самоврядування.