7 оправдательных приговоров за две недели: Филатов оценил последствия дел против мэрии Днепра

В Днепре суды вынесли ряд оправдательных приговоров по делам в отношении должностных лиц городского совета, которых ранее подозревали в хищении бюджетных средств. По словам мэра Бориса Филатова, только за последние две недели оправданы семь фигурантов, а всего таких дел было почти 300.

Как передает Цензор.НЕТ, мэр Днепра Борис Филатов сообщил, что суды один за другим оправдывают чиновников и сотрудников горсовета, против которых дела открывали еще несколько лет назад – в частности, в период местных выборов.

По его словам, только за последние две недели оправданы семь человек – от заместителя городского головы до исполнителей муниципальных подрядов. Всего таких дел было почти 300.

Политический характер уголовных производств

Филатов считает, что уголовные производства против представителей местного самоуправления носили политический характер. По информации, ранее распространенной СМИ, в 2020 году один из народных депутатов от "Слуги народа", который сейчас находится под следствием НАБУ, требовал от городского головы и его команды не участвовать в выборах, угрожая давлением и уголовными делами. После отказа, по словам мэра, началось массовое возбуждение дел против должностных лиц горсовета, коммунальных предприятий и подрядчиков.

Он также отметил, что возбуждение дел сопровождалось активной информационной кампанией. Правоохранительные органы публиковали громкие сообщения, а отдельные блогеры и активисты распространяли обвинения еще до решений суда, что, по его мнению, нарушало принцип презумпции невиновности.

Дела годами рассматривались в судах

Мэр Днепра поднял вопрос об ответственности тех, кто распространял недостоверную информацию и участвовал в дискредитации представителей местного самоуправления.

По его словам, дела годами рассматривались в судах, и все это время обвиняемые вынуждены были доказывать свою невиновность. При этом, несмотря на смену исполнителей в правоохранительных органах, сами производства не закрывались.

Филатов также заявил, что даже во время полномасштабной войны после закупок горсовета для нужд ВСУ правоохранители открывали новые уголовные дела.

В то же время сейчас правоохранительные органы не комментируют оправдательные приговоры, выносимые судами.

Люди, признанные невиновными, получат компенсации

Мэр добавил, что после первых семи оправдательных решений ожидаются и следующие. Он отметил, что люди, признанные невиновными, получат компенсации от государства. В то же время ключевым, по его мнению, остается вопрос ответственности тех, кто инициировал эти дела.

Таким образом, остается открытым вопрос, кто будет отвечать за многолетнее давление, судебные процессы и репутационные потери должностных лиц и сотрудников горсовета Днепра.

В октябре 2024 года мэр Днепра Борис Филатов заявлял о кампании по уничтожению местного самоуправления.