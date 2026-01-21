Мэр Днепра Филатов прокомментировал обыски в мэрии: "Начинайте работать, а не зарабатывать рейтинги"
Мэр Днепра Борис Филатов прокомментировал обыски, которые прошли в здании городского совета.
Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом говорится в его посте в Фейсбук.
По словам мэра, следственные действия завершились без объявления подозрений, однако сопровождались громкими публичными заявлениями правоохранителей. Филатов обратил внимание на разрыв между реальной работой коммунальных служб и показной активностью чиновников в соцсетях, которую он назвал имитацией деятельности.
"Пустопорожные отчеты, десятки штабов и бесконечные анонсы подменили реальную работу. Начинайте работать, а не зарабатывать рейтинги", - написал Филатов.
Реакция Филатова на действия правоохранителей
Городской голова подчеркнул, что в день обысков коммунальные службы Днепра оперативно восстановили теплоснабжение после ночного российского обстрела. По его словам, тепловики за считанные часы вернули отопление сотням домов без громких отчетов и публичной саморекламы.
В то же время Филатов заявил, что не обвинял ни один конкретный силовой орган, а говорил обобщенно о "правоохранителях". Несмотря на это, реакция полиции, по его мнению, была чрезмерной и публичной, с заявлениями о контроле ситуации не только в Днепре, но и в других городах.
Критика показательной активности в соцсетях
Отдельно Филатов раскритиковал чрезмерную активность чиновников в соцсетях во время войны. Он отметил, что постоянные советы типа "зарядите гаджеты" или "находитесь в безопасных местах" на пятый год полномасштабной войны звучат как издевательство.
Мэр призвал чиновников сосредоточиться на реальной работе и прекратить, по его словам, "пустые слова о единстве и несокрушимости". Он подчеркнул, что страна находится в критическом состоянии, а имитация деятельности только усугубляет кризис доверия.
- Напомним, правоохранители пришли с обысками в мэрию Днепра 20 января. Причина обысков – якобы нарушения с захоронением отходов на городской свалке.
Гаспадін Психиатрическая больница No1 , ти "паразит Татарівщини?"
Саме звідти з Дніпра нещодавно довірили Одесу бригадному генералу ІСБУ ІМЕНІ ЗЕЛЕНСЬКОГО в нову структуру взамін виборчого мерства . Заради нього створили орган ВІЙСЬКОВА МІСЬКА АДМІНІСТРАЦІЯ.
От цього вони ****** клаті добиваються у Києві та Дніпрі якнайшвидше . Наважитися тим генералом замінити Філатова не наважилися а тепер спішать, ЗЕусратушка підганеяє , поки усі матеріали НАБУ не розкрило про Баканова .
Цікаво- а Береза в середу викладе "бомбезні"наступні записи ? Чи НАБУ не дозволить?
Такого хамовитого барчука, який на усіх клав ще знайти треба.
Фух, напочатку подумав, що то він так до Зеленського, а потім перечитав і відлягло 😸