Мэр Днепра Филатов прокомментировал обыски в мэрии: "Начинайте работать, а не зарабатывать рейтинги"

Мэр Днепра Борис Филатов прокомментировал обыски, которые прошли в здании городского совета.

По словам мэра, следственные действия завершились без объявления подозрений, однако сопровождались громкими публичными заявлениями правоохранителей. Филатов обратил внимание на разрыв между реальной работой коммунальных служб и показной активностью чиновников в соцсетях, которую он назвал имитацией деятельности.

"Пустопорожные отчеты, десятки штабов и бесконечные анонсы подменили реальную работу. Начинайте работать, а не зарабатывать рейтинги", - написал Филатов.

Городской голова подчеркнул, что в день обысков коммунальные службы Днепра оперативно восстановили теплоснабжение после ночного российского обстрела. По его словам, тепловики за считанные часы вернули отопление сотням домов без громких отчетов и публичной саморекламы.

В то же время Филатов заявил, что не обвинял ни один конкретный силовой орган, а говорил обобщенно о "правоохранителях". Несмотря на это, реакция полиции, по его мнению, была чрезмерной и публичной, с заявлениями о контроле ситуации не только в Днепре, но и в других городах.

Отдельно Филатов раскритиковал чрезмерную активность чиновников в соцсетях во время войны. Он отметил, что постоянные советы типа "зарядите гаджеты" или "находитесь в безопасных местах" на пятый год полномасштабной войны звучат как издевательство.

Мэр призвал чиновников сосредоточиться на реальной работе и прекратить, по его словам, "пустые слова о единстве и несокрушимости". Он подчеркнул, что страна находится в критическом состоянии, а имитация деятельности только усугубляет кризис доверия.

Напомним, правоохранители пришли с обысками в мэрию Днепра 20 января. Причина обысков – якобы нарушения с захоронением отходов на городской свалке.

