РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
14843 посетителя онлайн
Новости Давление на местное самоуправление
3 345 12

Мэр Днепра Филатов прокомментировал обыски в мэрии: "Начинайте работать, а не зарабатывать рейтинги"

Филатов об обысках в мэрии

Мэр Днепра Борис Филатов прокомментировал обыски, которые прошли в здании городского совета.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом говорится в его посте в Фейсбук.

Подробнее читайте в нашем Telegram-канале

По словам мэра, следственные действия завершились без объявления подозрений, однако сопровождались громкими публичными заявлениями правоохранителей. Филатов обратил внимание на разрыв между реальной работой коммунальных служб и показной активностью чиновников в соцсетях, которую он назвал имитацией деятельности.

"Пустопорожные отчеты, десятки штабов и бесконечные анонсы подменили реальную работу. Начинайте работать, а не зарабатывать рейтинги", - написал Филатов.

Реакция Филатова на действия правоохранителей

Городской голова подчеркнул, что в день обысков коммунальные службы Днепра оперативно восстановили теплоснабжение после ночного российского обстрела. По его словам, тепловики за считанные часы вернули отопление сотням домов без громких отчетов и публичной саморекламы.

В то же время Филатов заявил, что не обвинял ни один конкретный силовой орган, а говорил обобщенно о "правоохранителях". Несмотря на это, реакция полиции, по его мнению, была чрезмерной и публичной, с заявлениями о контроле ситуации не только в Днепре, но и в других городах.

Критика показательной активности в соцсетях

Отдельно Филатов раскритиковал чрезмерную активность чиновников в соцсетях во время войны. Он отметил, что постоянные советы типа "зарядите гаджеты" или "находитесь в безопасных местах" на пятый год полномасштабной войны звучат как издевательство.

Мэр призвал чиновников сосредоточиться на реальной работе и прекратить, по его словам, "пустые слова о единстве и несокрушимости". Он подчеркнул, что страна находится в критическом состоянии, а имитация деятельности только усугубляет кризис доверия.

Автор: 

Днепр (4560) обыск (1939) мэрия (108) Филатов Борис (570)
Поделиться:
Подытожить:
Топ комментарии
+8
Філатов робить свою справу без помпи та піара, коментує події в місті часто різко та свою справу знає, не про яких мерів районів я не знаю , дурня якась
показать весь комментарий
21.01.2026 01:47
+7
Після заяви останнього гостя Берези з показами для НАБУ, що найкорупвоанішою залишилася змичка поліції-СБУ у Дніпрі , Філатов як крутий медіа профі до політичного життя, добряче інофрмаційно накрив паразитів Татарівщини ...
Саме звідти з Дніпра нещодавно довірили Одесу бригадному генералу ІСБУ ІМЕНІ ЗЕЛЕНСЬКОГО в нову структуру взамін виборчого мерства . Заради нього створили орган ВІЙСЬКОВА МІСЬКА АДМІНІСТРАЦІЯ.
От цього вони ****** клаті добиваються у Києві та Дніпрі якнайшвидше . Наважитися тим генералом замінити Філатова не наважилися а тепер спішать, ЗЕусратушка підганеяє , поки усі матеріали НАБУ не розкрило про Баканова .
Цікаво- а Береза в середу викладе "бомбезні"наступні записи ? Чи НАБУ не дозволить?
показать весь комментарий
21.01.2026 01:41
+2
хто . піаніст буде працювати ,та ніколи
показать весь комментарий
21.01.2026 06:11
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
він вже достав своїми поборами, і людей і підприємців, від матюкливого тікають заводи, бо він хоче таких хабарів як за часів Орди. Підзахоронити людину 40 тис гривень, його стезя - розводити срач в місті, стихійні ринки на асфальту як в дев'яності, генделики розливайки і хамство у спілкуванні с горожанами і мерами районів.
показать весь комментарий
21.01.2026 01:23
"Філатов як крутий медіа профі до політичного життя, добряче інофрмаційно накрив паразитів Татарівщини ..."
==============================================================
Гаспадін Психиатрическая больница No1 , ти "паразит Татарівщини?"
показать весь комментарий
21.01.2026 08:11
Тобі краще знати хто це, я навіть не чув.
показать весь комментарий
21.01.2026 22:14
Після заяви останнього гостя Берези з показами для НАБУ, що найкорупвоанішою залишилася змичка поліції-СБУ у Дніпрі , Філатов як крутий медіа профі до політичного життя, добряче інофрмаційно накрив паразитів Татарівщини ...
Саме звідти з Дніпра нещодавно довірили Одесу бригадному генералу ІСБУ ІМЕНІ ЗЕЛЕНСЬКОГО в нову структуру взамін виборчого мерства . Заради нього створили орган ВІЙСЬКОВА МІСЬКА АДМІНІСТРАЦІЯ.
От цього вони ****** клаті добиваються у Києві та Дніпрі якнайшвидше . Наважитися тим генералом замінити Філатова не наважилися а тепер спішать, ЗЕусратушка підганеяє , поки усі матеріали НАБУ не розкрило про Баканова .
Цікаво- а Береза в середу викладе "бомбезні"наступні записи ? Чи НАБУ не дозволить?
показать весь комментарий
21.01.2026 01:41
Філатов робить свою справу без помпи та піара, коментує події в місті часто різко та свою справу знає, не про яких мерів районів я не знаю , дурня якась
показать весь комментарий
21.01.2026 01:47 Ответить
Особливо "різко" він розказував у 2022 році як буде здавати місто підарам.
Такого хамовитого барчука, який на усіх клав ще знайти треба.
показать весь комментарий
21.01.2026 02:20
Пустопорожні звіти, десятки штабів і безкінечні анонси підмінили реальну роботу. Починайте працювати, а не заробляти рейтинги", - написав Філатов. Джерело: https://censor.net/ua/n3596458
Фух, напочатку подумав, що то він так до Зеленського, а потім перечитав і відлягло 😸
показать весь комментарий
21.01.2026 03:19
хто . піаніст буде працювати ,та ніколи
показать весь комментарий
21.01.2026 06:11 Ответить
пісюаніст
показать весь комментарий
21.01.2026 08:14
На Філатові ніде тавра ставити, бо в мерії тотальна корупція і розкрадання міського бюджету. Не відстає від Філімона профура Сушко. Загадкові смерті мерського оточення багато про що говорять. Рано чи пізно візьмуть за сраку усіх місцевих владних злодіїв, а вони поголовно такі.
показать весь комментарий
21.01.2026 08:48
 
 