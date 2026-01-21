Мер Дніпра Філатов прокоментував обшуки в мерії: "Починайте працювати, а не заробляти рейтинги"
Міський голова Дніпра Борис Філатов прокоментував обшуки, які відбулися у приміщенні міської ради.
Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це йдеться у його дописі у Фейсбук.
За словами мера, слідчі дії завершилися без оголошення підозр, однак супроводжувалися гучними публічними заявами правоохоронців. Філатов звернув увагу на розрив між реальною роботою комунальних служб і показною активністю посадовців у соцмережах, яку він назвав імітацією діяльності.
"Пустопорожні звіти, десятки штабів і безкінечні анонси підмінили реальну роботу. Починайте працювати, а не заробляти рейтинги", – написав Філатов.
Реакція Філатова на дії правоохоронців
Міський голова наголосив, що в день обшуків комунальні служби Дніпра оперативно відновили теплопостачання після нічного російського обстрілу. За його словами, тепловики за лічені години повернули опалення сотням будинків без гучних звітів і публічної самореклами.
Водночас Філатов заявив, що не звинувачував жоден конкретний силовий орган, а говорив узагальнено про "правоохоронців". Попри це, реакція поліції, на його думку, була надмірною та публічною, із заявами про контроль ситуації не лише в Дніпрі, а й у інших містах.
Критика показової активності у соцмережах
Окремо Філатов розкритикував надмірну активність чиновників у соцмережах під час війни. Він зазначив, що постійні поради на кшталт "зарядіть гаджети" або "перебувайте в безпечних місцях" на п’ятий рік повномасштабної війни звучать як знущання.
Мер закликав посадовців зосередитися на реальній роботі та припинити, за його словами, "порожні слова про єдність і незламність". Він підкреслив, що країна перебуває у критичному стані, а імітація діяльності лише поглиблює кризу довіри.
- Нагадаємо, правоохоронці прийшли з обшуками в мерію Дніпра 20 січня. Причина обшуків – нібито порушення із захороненням відходів на міському сміттєзвалищі.
Будь ласка, зачекайте...
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Фух, напочатку подумав, що то він так до Зеленського, а потім перечитав і відлягло 😸