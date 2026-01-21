УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
4582 відвідувача онлайн
Новини Тиск на місцеве самоврядування
3 345 12

Мер Дніпра Філатов прокоментував обшуки в мерії: "Починайте працювати, а не заробляти рейтинги"

Міський голова Дніпра Борис Філатов прокоментував обшуки, які відбулися у приміщенні міської ради.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це йдеться у його дописі у Фейсбук.

Більше читайте у нашому Telegram-каналі

За словами мера, слідчі дії завершилися без оголошення підозр, однак супроводжувалися гучними публічними заявами правоохоронців. Філатов звернув увагу на розрив між реальною роботою комунальних служб і показною активністю посадовців у соцмережах, яку він назвав імітацією діяльності.

"Пустопорожні звіти, десятки штабів і безкінечні анонси підмінили реальну роботу. Починайте працювати, а не заробляти рейтинги", – написав Філатов.

Також читайте: Жодних обшуків у Львівській міськраді не проводять, - Садовий

Міський голова наголосив, що в день обшуків комунальні служби Дніпра оперативно відновили теплопостачання після нічного російського обстрілу. За його словами, тепловики за лічені години повернули опалення сотням будинків без гучних звітів і публічної самореклами.

Водночас Філатов заявив, що не звинувачував жоден конкретний силовий орган, а говорив узагальнено про "правоохоронців". Попри це, реакція поліції, на його думку, була надмірною та публічною, із заявами про контроль ситуації не лише в Дніпрі, а й у інших містах.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Ідуть обшуки у трьох областях, зокрема і в міськраді Дніпра, у справі про розкрадання держкоштів (оновлено). ФОТОрепортаж

Окремо Філатов розкритикував надмірну активність чиновників у соцмережах під час війни. Він зазначив, що постійні поради на кшталт "зарядіть гаджети" або "перебувайте в безпечних місцях" на п’ятий рік повномасштабної війни звучать як знущання.

Мер закликав посадовців зосередитися на реальній роботі та припинити, за його словами, "порожні слова про єдність і незламність". Він підкреслив, що країна перебуває у критичному стані, а імітація діяльності лише поглиблює кризу довіри.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": "Скоро не буде грошей лайно вигрібати. Нас грабують!" - мер Дніпра Філатов про вилучення владою грошей з бюджетів громад

Автор: 

Дніпро (3484) обшук (2051) мерія (51) Філатов Борис (481)
Поділитися:
Підсумувати:
Топ коментарі
+8
Філатов робить свою справу без помпи та піара, коментує події в місті часто різко та свою справу знає, не про яких мерів районів я не знаю , дурня якась
показати весь коментар
21.01.2026 01:47 Відповісти
+7
Після заяви останнього гостя Берези з показами для НАБУ, що найкорупвоанішою залишилася змичка поліції-СБУ у Дніпрі , Філатов як крутий медіа профі до політичного життя, добряче інофрмаційно накрив паразитів Татарівщини ...
Саме звідти з Дніпра нещодавно довірили Одесу бригадному генералу ІСБУ ІМЕНІ ЗЕЛЕНСЬКОГО в нову структуру взамін виборчого мерства . Заради нього створили орган ВІЙСЬКОВА МІСЬКА АДМІНІСТРАЦІЯ.
От цього вони ****** клаті добиваються у Києві та Дніпрі якнайшвидше . Наважитися тим генералом замінити Філатова не наважилися а тепер спішать, ЗЕусратушка підганеяє , поки усі матеріали НАБУ не розкрило про Баканова .
Цікаво- а Береза в середу викладе "бомбезні"наступні записи ? Чи НАБУ не дозволить?
показати весь коментар
21.01.2026 01:41 Відповісти
+2
хто . піаніст буде працювати ,та ніколи
показати весь коментар
21.01.2026 06:11 Відповісти
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
він вже достав своїми поборами, і людей і підприємців, від матюкливого тікають заводи, бо він хоче таких хабарів як за часів Орди. Підзахоронити людину 40 тис гривень, його стезя - розводити срач в місті, стихійні ринки на асфальту як в дев'яності, генделики розливайки і хамство у спілкуванні с горожанами і мерами районів.
показати весь коментар
21.01.2026 01:23 Відповісти
"Філатов як крутий медіа профі до політичного життя, добряче інофрмаційно накрив паразитів Татарівщини ..."
==============================================================
Гаспадін Психиатрическая больница No1 , ти "паразит Татарівщини?"
показати весь коментар
21.01.2026 08:11 Відповісти
Тобі краще знати хто це, я навіть не чув.
показати весь коментар
21.01.2026 22:14 Відповісти
показати весь коментар
21.01.2026 01:41 Відповісти
показати весь коментар
21.01.2026 01:47 Відповісти
Особливо "різко" він розказував у 2022 році як буде здавати місто підарам.
Такого хамовитого барчука, який на усіх клав ще знайти треба.
показати весь коментар
21.01.2026 02:20 Відповісти
Фух, напочатку подумав, що то він так до Зеленського, а потім перечитав і відлягло 😸
Фух, напочатку подумав, що то він так до Зеленського, а потім перечитав і відлягло 😸
показати весь коментар
21.01.2026 03:19 Відповісти
показати весь коментар
21.01.2026 06:11 Відповісти
пісюаніст
показати весь коментар
21.01.2026 08:14 Відповісти
На Філатові ніде тавра ставити, бо в мерії тотальна корупція і розкрадання міського бюджету. Не відстає від Філімона профура Сушко. Загадкові смерті мерського оточення багато про що говорять. Рано чи пізно візьмуть за сраку усіх місцевих владних злодіїв, а вони поголовно такі.
показати весь коментар
21.01.2026 08:48 Відповісти
 
 