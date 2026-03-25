Поражен завод "НОВАТЭК-Усть-Луга" в Ленинградской области РФ и узлы связи на оккупированных территориях, - Генштаб
В ночь на 25 марта в ходе совместной операции Силы обороны Украины нанесли удар по заводу "НОВАТЭК-Усть-Луга" в Ленинградской области РФ.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр Генштаба.
Что было поражено?
По предварительной информации, поражен резервуарный парк и стендеры (устройства слива/налива нефти и нефтепродуктов). На территории предприятия зафиксирован пожар.
"Указанный объект является важной составляющей российской энергетической инфраструктуры и используется для экспорта и транспортировки нефтепродуктов, средства от реализации которых направляются на обеспечение вооруженной агрессии против Украины", - говорится в сообщении.
Масштабы нанесенного ущерба уточняются.
Другие поражения
Также поражены узлы связи подразделений противника в Донецке, в н.п. Великая Новоселка, н.п. Горняк на временно оккупированной территории Донецкой области. Кроме того, поражен вражеский узел связи и в районе Федоровки Запорожской области.
"Поражение таких объектов существенно затрудняет управление подразделениями противника и координацию им боевых действий. Силы обороны Украины продолжат поражать важные объекты противника как на временно оккупированных территориях Украины, так и на территории Российской Федерации до полного прекращения вооруженной агрессии против Украины", - добавили в Генштабе.
Что предшествовало?
- Ранее сообщалось, что после атаки беспилотников на Ленинградскую область в порту Выборг, вероятно, получил повреждения корабль.
- Генштаб подтвердил поражение российского боевого ледокола "Пурга" в Ленинградской области.
- Также отмечалось, что после атаки на Ленинградскую область вспыхнул пожар в порту Усть-Луга.
(поздоровлення не стосується сволоти на кшталт генерала Вітюка та йому подібних)