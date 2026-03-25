Поражен завод "НОВАТЭК-Усть-Луга" в Ленинградской области РФ и узлы связи на оккупированных территориях, - Генштаб

В ночь на 25 марта в ходе совместной операции Силы обороны Украины нанесли удар по заводу "НОВАТЭК-Усть-Луга" в Ленинградской области РФ.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр Генштаба.

Что было поражено?

По предварительной информации, поражен резервуарный парк и стендеры (устройства слива/налива нефти и нефтепродуктов). На территории предприятия зафиксирован пожар.

"Указанный объект является важной составляющей российской энергетической инфраструктуры и используется для экспорта и транспортировки нефтепродуктов, средства от реализации которых направляются на обеспечение вооруженной агрессии против Украины", - говорится в сообщении.

Масштабы нанесенного ущерба уточняются.

Другие поражения

Также поражены узлы связи подразделений противника в Донецке, в н.п. Великая Новоселка, н.п. Горняк на временно оккупированной территории Донецкой области. Кроме того, поражен вражеский узел связи и в районе Федоровки Запорожской области.

"Поражение таких объектов существенно затрудняет управление подразделениями противника и координацию им боевых действий. Силы обороны Украины продолжат поражать важные объекты противника как на временно оккупированных территориях Украины, так и на территории Российской Федерации до полного прекращения вооруженной агрессии против Украины", - добавили в Генштабе.

