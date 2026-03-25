Экс-заместитель генпрокурора Баганец через суд увеличил пенсию втрое - до более чем 136 тыс. грн

Кто из руководителей областных прокуратур получает самую высокую пенсию?

Бывший заместитель генерального прокурора Алексей Баганец через суд добился существенного увеличения пенсионных выплат. Если с 1 января 2026 года он получал около 42,9 тыс. грн ежемесячно, то после решения Ривненского окружного административного суда размер пенсии вырос до 136,6 тыс. грн.

Суд отменил ограничение пенсии

Как указано в материалах дела, прокурору, как и тысячам других спецпенсионеров, временно, в связи с военным положением, уменьшили пенсию, применив понижающие коэффициенты. Экс-прокурор в суде добился отмены в отношении себя этой нормы, поэтому он будет получать полную пенсию.

"Обязать ответчика произвести начисление и выплату истцу с 01.01.2026 выплату пенсии без применения понижающих коэффициентов, установленных постановлением Кабинета Министров Украины №778 от 30.12.2025 "Об определении порядка выплаты пенсий некоторым категориям лиц в 2026 году в период военного положения", без ограничения пенсии максимальным размером, установив размер пенсии на уровне 138 тыс. 683 грн 99 коп. ежемесячно", – говорится в материалах дела.

При этом полную пенсию он также смог повысить в суде еще несколько лет назад. Ранее в суде он добился, чтобы ему платили 90% от среднего заработка работающего сотрудника на должности заместителя Генерального прокурора Украины.

Баганец работал заместителем генпрокурора в период 2014-2015 годов. Ранее он также был прокурором Львовской, Ривненской областей.

Массовая практика среди спецпенсионеров

В прошлом году постановление Кабмина об ограничении пенсий коэффициентами упоминалось в 15,8 тыс. решений. Стоит отметить, что в некоторых случаях дело одного пенсионера фигурирует в нескольких решениях (например, в административном и апелляционном судах).

Однако точно можно утверждать, что львиная доля спецпенсионеров отменила ограничение своих пенсий в суде. Таким образом, в целом идея пересмотра пенсий через постановление правительства оказалась провальной, однако это никак не повлияло на решение продлить именно это решение уже и в 2026 году.

Нагадую а пенсія учасника бойових дій , тобто людини яка не пустила московитів щоб вони не відрізали яйця цьому прокурору становить від 5500 гривень
Чудова новина ! Найкраще мотивує на захист батьківщини !
Кровосісі (с)
Так я Вам лично, это еще три года назад рассказывал на своем опыте, но меня банили, за непатрИотичность!
показать весь комментарий
25.03.2026 13:58 Ответить
Якщо з 1 січня 2026 року він отримував близько 42,9 тис. грн щомісяця, то після рішення Рівненського окружного адміністративного суду розмір пенсії зріс до 136,6 тис. грн. Джерело: https://censor.net/ua/n3607043
"Зобов`язати відповідача здійснити нарахування та виплату позивачу з 01.01.2026 виплату пенсії без застосування понижуючих коефіцієнтів, встановлених постановою Кабінету Міністрів України №778 від 30.12.2025 "Про визначення порядку виплати пенсій деяким категоріям осіб у 2026 році у період воєнного стану", без обмеження пенсії максимальним розміром, встановивши розмір пенсії на рівні 138 тис. 683 грн 99 коп. щомісячно", - йдеться в матеріалах справи. Джерело: https://censor.net/ua/n3607043
Так 136,6 тис. грн. чи 138 тис. 683 грн 99 коп?
показать весь комментарий
25.03.2026 13:57 Ответить
Хоч би один "антікорруціонєр", що тусуєтьця, не поставаив питання у МВФ, грошей не дамо, поки не змінете пенсійне законодавство, не приведете все до однієї системи..
Але кого це цікавитьь..
показать весь комментарий
25.03.2026 13:58 Ответить
І вони ще хочуть щоб люди сумирно платили податки в повному обсязі буцім то на безпеку (війна), медицину в старості (дуля) і пенсію якої навіть на комірне не вистачає? Наївні... У нас на базі совєцької номенклатури утворився клас експлуататорів. Революція не завершена... Дерево свободи час від часу необхідно поливати кровю експлуататорів та "спецпенсіонерів"...
показать весь комментарий
25.03.2026 14:01 Ответить
Кесарю - кесареве, в слєсарю - слєсареве!
показать весь комментарий
25.03.2026 14:02 Ответить
Это секретное дополнение. За такое и расстрелять могут.
показать весь комментарий
25.03.2026 14:10 Ответить
Секрети ТОПа з Нацполу: елітна нерухомість, зв'язки з фінансовою пірамідою й нумерологія / hromadske
https://www.youtube.com/watch?v=DcjPMoUGsZQ
показать весь комментарий
25.03.2026 14:04 Ответить
показать весь комментарий
25.03.2026 14:05 Ответить
Це якийсь дебілізм,ідіотизм,якась прокурорська шавка ,судді наскільки переробляються,з ніг суки падають - їм пенсія, це якесь знущання з народу.Ті які боронять, в нелюдських умовах знаходяться вже чотири роки,а хто і більше їм від члєна вуха.Куди дивиться ЗЕбільно-дебільна монобільшість,їх козлів ЗЕлених ,задовільняє таке положення.Задовільняє що ті суки в мантіях,та прокурори під них не копали?
показать весь комментарий
25.03.2026 14:11 Ответить
Людина не буде в такі часи та таким методом набивати собі кармани а неЛюдь завжди !
показать весь комментарий
25.03.2026 14:13 Ответить
а мої рідні старички отримали пару днів тому ( це з останніми підвищеннями та надбавками за роки ) - 3500 гр та 3 800 ! Ось і вся арифметика , закон для всіх та патріотизмЬ ))))))
показать весь комментарий
25.03.2026 14:18 Ответить
Так шо, в нас немає кастової системи?
показать весь комментарий
25.03.2026 14:28 Ответить
А слуги урода не хочуть змінити законодавство, щоб такі підари не відсуджували собі захмарні пенсії? Значить військовим пенсіонерам обмежена пенсія максимальна пенсія в 25 950 грн., а підАрам прокурорам та суддям можна і по 250 000 отримувати!
показать весь комментарий
25.03.2026 14:37 Ответить
У Раді пропонують підвищити мінімальну пенсію до понад 7,5 тис. грн, - законопроєкт Джерело: https://censor.net/ua/n3606435

а ось чому цього не станеться - це можливо тільки при виконанні встановленої максимальної пенсії у 23000 гривень.
А цього не буде.
показать весь комментарий
25.03.2026 14:40 Ответить
 
 