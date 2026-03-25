Экс-заместитель генпрокурора Баганец через суд увеличил пенсию втрое - до более чем 136 тыс. грн

Бывший заместитель генерального прокурора Алексей Баганец через суд добился существенного увеличения пенсионных выплат. Если с 1 января 2026 года он получал около 42,9 тыс. грн ежемесячно, то после решения Ривненского окружного административного суда размер пенсии вырос до 136,6 тыс. грн.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на OBOZ.UA.

Суд отменил ограничение пенсии

Как указано в материалах дела, прокурору, как и тысячам других спецпенсионеров, временно, в связи с военным положением, уменьшили пенсию, применив понижающие коэффициенты. Экс-прокурор в суде добился отмены в отношении себя этой нормы, поэтому он будет получать полную пенсию.

"Обязать ответчика произвести начисление и выплату истцу с 01.01.2026 выплату пенсии без применения понижающих коэффициентов, установленных постановлением Кабинета Министров Украины №778 от 30.12.2025 "Об определении порядка выплаты пенсий некоторым категориям лиц в 2026 году в период военного положения", без ограничения пенсии максимальным размером, установив размер пенсии на уровне 138 тыс. 683 грн 99 коп. ежемесячно", – говорится в материалах дела.

При этом полную пенсию он также смог повысить в суде еще несколько лет назад. Ранее в суде он добился, чтобы ему платили 90% от среднего заработка работающего сотрудника на должности заместителя Генерального прокурора Украины.

Баганец работал заместителем генпрокурора в период 2014-2015 годов. Ранее он также был прокурором Львовской, Ривненской областей.

Массовая практика среди спецпенсионеров

В прошлом году постановление Кабмина об ограничении пенсий коэффициентами упоминалось в 15,8 тыс. решений. Стоит отметить, что в некоторых случаях дело одного пенсионера фигурирует в нескольких решениях (например, в административном и апелляционном судах).

Однако точно можно утверждать, что львиная доля спецпенсионеров отменила ограничение своих пенсий в суде. Таким образом, в целом идея пересмотра пенсий через постановление правительства оказалась провальной, однако это никак не повлияло на решение продлить именно это решение уже и в 2026 году.