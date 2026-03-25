Ексзаступник генпрокурора Баганець через суд збільшив пенсію утричі - до понад 136 тис. грн

Колишній заступник генерального прокурора Олексій Баганець через суд домігся істотного збільшення пенсійних виплат. Якщо з 1 січня 2026 року він отримував близько 42,9 тис. грн щомісяця, то після рішення Рівненського окружного адміністративного суду розмір пенсії зріс до 136,6 тис. грн.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на OBOZ.UA.

Більше новин у Telegram-каналі Цензор.НЕТ

Суд скасував обмеження пенсії

Як зазначено у матеріалах справи, прокурору, як і тисячам інших спецпенсіонерів, тимчасово, у зв'язку з воєнним станом, зменшили пенсію, застосувавши понижувальні коефіцієнти. Експрокурор в суді домігся скасування щодо себе цієї норми, тож він отримуватиме повну пенсію.

Також читайте: Кабмін затвердив бюджет Пенсійного фонду на 2025 рік: видатки вперше перевищать 1 трильйон

"Зобов`язати відповідача здійснити нарахування та виплату позивачу з 01.01.2026 виплату пенсії без застосування понижуючих коефіцієнтів, встановлених постановою Кабінету Міністрів України №778 від 30.12.2025 "Про визначення порядку виплати пенсій деяким категоріям осіб у 2026 році у період воєнного стану", без обмеження пенсії максимальним розміром, встановивши розмір пенсії на рівні 138 тис. 683 грн 99 коп. щомісячно", – йдеться в матеріалах справи.

Також читайте: Силовики, "чорнобильці" і прокурори: Понад 35 тисяч пенсіонерів отримують виплати вищі за встановлений законом ліміт

При тому повну пенсію він так само зміг підвищити в суді ще кілька років тому. Раніше в суді він домігся, щоб йому платили 90% від середнього заробітку працюючого працівника на посаді заступника Генерального прокурора України.

Баганець працював заступником генпрокурора у період 2014-2015 років. Раніше він також був прокурором Львівської, Рівненської областей.

Масова практика серед спецпенсіонерів

Минулого року постанова Кабміну щодо обмеження пенсій коефіцієнтами згадувалась у 15,8 тис. рішень. Варто зазначити, що в деяких випадках справа одного пенсіонера фігурує у кількох рішеннях (наприклад, в адміністративному та апеляційному судах).

Також читайте: Експрокурор Ізотов у 44 роки отримує пенсію понад 219 тис. грн, - ЗМІ

Проте точно можна стверджувати, що левова частка спецпенсіонерів обмеження своїх пенсій скасувала в суді. Тож загалом ідея переглянути пенсії через постанову уряду виявилась провальною, однак це ніяк не вплинуло на рішення продовжити це саме рішення вже й у 2026-му.