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Новини Пенсії прокурорів
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Ексзаступник генпрокурора Баганець через суд збільшив пенсію утричі - до понад 136 тис. грн

Хто з керівників обласних прокуратур отримує найвищу пенсію?

Колишній заступник генерального прокурора Олексій Баганець через суд домігся істотного збільшення пенсійних виплат. Якщо з 1 січня 2026 року він отримував близько 42,9 тис. грн щомісяця, то після рішення Рівненського окружного адміністративного суду розмір пенсії зріс до 136,6 тис. грн.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на OBOZ.UA.

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Суд скасував обмеження пенсії

Як зазначено у матеріалах справи, прокурору, як і тисячам інших спецпенсіонерів, тимчасово, у зв'язку з воєнним станом, зменшили пенсію, застосувавши понижувальні коефіцієнти. Експрокурор в суді домігся скасування щодо себе цієї норми, тож він отримуватиме повну пенсію.

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"Зобов`язати відповідача здійснити нарахування та виплату позивачу з 01.01.2026 виплату пенсії без застосування понижуючих коефіцієнтів, встановлених постановою Кабінету Міністрів України №778 від 30.12.2025 "Про визначення порядку виплати пенсій деяким категоріям осіб у 2026 році у період воєнного стану", без обмеження пенсії максимальним розміром, встановивши розмір пенсії на рівні 138 тис. 683 грн 99 коп. щомісячно", – йдеться в матеріалах справи.

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При тому повну пенсію він так само зміг підвищити в суді ще кілька років тому. Раніше в суді він домігся, щоб йому платили 90% від середнього заробітку працюючого працівника на посаді заступника Генерального прокурора України.

Баганець працював заступником генпрокурора у період 2014-2015 років. Раніше він також був прокурором Львівської, Рівненської областей.

Масова практика серед спецпенсіонерів

Минулого року постанова Кабміну щодо обмеження пенсій коефіцієнтами згадувалась у 15,8 тис. рішень. Варто зазначити, що в деяких випадках справа одного пенсіонера фігурує у кількох рішеннях (наприклад, в адміністративному та апеляційному судах).

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Проте точно можна стверджувати, що левова частка спецпенсіонерів обмеження своїх пенсій скасувала в суді. Тож загалом ідея переглянути пенсії через постанову уряду виявилась провальною, однак це ніяк не вплинуло на рішення продовжити це саме рішення вже й у 2026-му.

Автор: 

пенсія (1615) прокурор (666)
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Топ коментарі
+26
Нагадую а пенсія учасника бойових дій , тобто людини яка не пустила московитів щоб вони не відрізали яйця цьому прокурору становить від 5500 гривень
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25.03.2026 13:52 Відповісти
+14
І вони ще хочуть щоб люди сумирно платили податки в повному обсязі буцім то на безпеку (війна), медицину в старості (дуля) і пенсію якої навіть на комірне не вистачає? Наївні... У нас на базі совєцької номенклатури утворився клас експлуататорів. Революція не завершена... Дерево свободи час від часу необхідно поливати кровю експлуататорів та "спецпенсіонерів"...
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25.03.2026 14:01 Відповісти
+12
Чудова новина ! Найкраще мотивує на захист батьківщини !
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25.03.2026 13:55 Відповісти

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