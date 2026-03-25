На фронте произошло 69 боев, почти половина из них - на Покровском направлении, - Генштаб
С начала суток среды, 25 марта, на фронте произошло 69 боевых столкновений. Наибольшее давление оккупанты оказывают на Покровском направлении.
Об этом говорится в сводке Генштаба ВСУ по состоянию на 16:00, сообщает Цензор.НЕТ.
Вражеские обстрелы
Агрессор обстреливает приграничные районы. Сегодня в Сумской области пострадали населенные пункты: Прогресс, Червоное, Волфино, Бачевск, Гаврилова Слобода, Нововасильевка, Искрисковщина, Бруски, Малушино, Марчишина Буда, Коренок; Костобобров и Елино – в Черниговской области.
Обстановка на севере
На Северо-Слобожанском и Курском направлениях враг совершил 45 обстрелов населенных пунктов и позиций наших войск, один из которых – с применением РСЗО.
Бои на Харьковщине
- На Южно-Слобожанском направлении враг дважды атаковал в сторону населенных пунктов Зыбино и Охримовка.
- На Купянском направлении противник один раз пытался улучшить свое положение в районе Песчаного.
Бои на востоке
На Лиманском направлении украинские воины отразили четыре попытки захватчиков продвинуться в сторону населенных пунктов Копанки, Дробышево и Лиман.
На Славянском направлении оккупанты дважды пытались продвинуться на позиции наших войск в сторону Закитного и Резниковки. Одно штурмовое действие продолжается.
На Краматорском направлении оккупанты не проводили наступательных действий.
На Константиновском направлении захватчики совершили 11 атак вблизи населенных пунктов Константиновка, Софиевка, Ильиновка, Новопавловка и Торецкое.
На Покровском направлении с начала суток оккупанты 33 раза пытались вытеснить наших воинов с занимаемых позиций в районах населенных пунктов Белицкое, Родинское, Мирноград, Покровск, Гришино, Котлино, Удачное, Новоподгородное, Молодецкое, Орехово, Новопавловка. Продолжаются четыре вражеские атаки.
На Александровском направлении враг дважды наступал в сторону Александрограда и Красногорского. Наносил авиаудары в районах Великомихайловки, Гавриловки и Подгавриловки.
Обстановка на юге
- На Гуляйпольском направлении произошло 12 атак в сторону позиций наших защитников в районах Гуляйполя, Зализнычного, Варваровки, Оленоконстантиновки. Три штурмовые операции врага продолжаются. Авиаударам подверглись районы населенных пунктов Воздвижевка, Копани, Гуляйпольское, Егоровка, Широкое, Новоселовка.
- На Ореховском направлении враг нанес авиаудар в районе Любимовки и проводит одну штурмовую операцию в направлении Приморского.
- На Приднепровском направлении оккупанты пытались атаковать в районе Антоновского моста.
На других направлениях существенных изменений в обстановке пока не наблюдается. Попытки врага продвигаться не фиксируются.
"Украинские войска истощают противника вдоль всей линии боевого столкновения и в тылу", - добавили в Генштабе.
