Министр молодежи и спорта Бидный незаконно перенес выборы ректора НУФВСУ и назначил и. своего человека, - обращение коллектива университета

Министерство молодежи и спорта перенесло выборы ректора Национального университета физического воспитания и спорта, которые должны были состояться сегодня, на полгода.

Об этом говорится в открытом письме Президенту Украины Владимиру Зеленскому от коллектива университета, передает Цензор.НЕТ.

Изменена дата выборов

"24 марта Министерство молодежи и спорта издало неправомерный и безосновательный приказ, изменив дату выборов с 25 марта на 23 сентября 2026 года. Приказ нарушает действующие нормы статьи 42 Закона "О высшем образовании" и другие требования законодательства. Хотя до этого никаких жалоб в Организационный комитет и Избирательную комиссию по проведению выборов ректора НУФВСУ не поступало. По состоянию на 25 марта подготовлены и своевременно открыты участки для голосования, а избиратели добровольно пришли выразить свою волю. У Организационного комитета и Избирательной комиссии по проведению выборов ректора НУФВСУ отсутствуют законные основания не проводить процесс голосования. Однако Министерство чинит произвол, нарушая законность и демократические принципы", - говорится в обращении к Президенту.

Читайте также: Мы не видим критического оттока молодежи за границу, - Бидный

Бидный назначил своего человека

Вместе с тем, как отмечает коллектив университета, за день до выборов министр Матвей Бидный своим приказом назначил исполняющим обязанности ректора НУФВСУ доцента кафедры спортивных единоборств и силовых видов спорта Юрия Радченко.

"Отдельно сообщаем, что 24 марта в отдел кадров обратился доцент кафедры спортивных единоборств и силовых видов спорта Юрий Радченко с приказом Министерства от 24 марта № 157-к/тр о возложении на него исполнения обязанностей ректора НУФВСУ, подписанным министром Матвеем Бидным. В то же время действующего и.о. ректора Александра Пыжова никто не ознакомил с приказом об освобождении от исполнения обязанностей ректора НУФВСУ. Это прямая попытка дестабилизации процесса выборов накануне голосования и блокирования законной деятельности НУФВСУ. Сегодня на избирательный участок для лоббирования незаконных решений явились заместитель министра Сергей Тимофеев и незаконно назначенный и.о. ректора Юрий Радченко", - отмечает коллектив университета.

Читайте: Войска РФ разрушили и повредили 800 спортивных объектов в Украине, больше всего в Херсонской, Харьковской и Донецкой областях, - Минспорта

Бидного просят отправить в отставку

Коллектив НУФВСУ просит Президента отправить в отставку министра молодежи и спорта Матвея Бидного и обеспечить законное проведение выборов ректора.

"Просим Вашего неотложного вмешательства с целью соблюдения норм украинского законодательства и проведения голосования 25 марта 2026 года, а также, что принципиально важно, отправить в отставку министра молодежи и спорта Матвея Бидного!" - говорится в обращении.