Міністр молоді та спорту Бідний незаконно переніс вибори ректора НУФВСУ і призначив в.о. свою людину, - звернення колективу університету

Міністерство молоді та спорту перенесло вибори ректора Національного університету фізичного виховання і спорту, які мали відбутися сьогодні, на пів року.

Про це йдеться у відкритому листі Президенту України Володимиру Зеленському від колективу університету, передає Цензор.НЕТ.

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Змінено дату виборів

"24 березня Міністерство молоді та спорту видало неправомірний та безпідставний наказ, змінюючи дату виборів з 25 березня на 23 вересня 2026 року. Наказ порушує діючі норми статті 42 Закону "Про вищу освіту" та інші вимоги законодавства. Хоча до цього жодних скарг до Організаційного комітету та Виборчої комісії з проведення виборів ректора НУФВСУ не надходило. Станом на 25 березня підготовлено та вчасно відкриті дільниці для голосування, а виборці добровільно прийшли виразити своє волевиявлення. У Організаційного комітету та Виборчої комісії з проведення виборів ректора НУФВСУ відсутні законні підстави не проводити процес голосування. Проте Міністерство чинить свавілля, порушуючи законність та демократичні принципи", - йдеться в зверненні до Президента.

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Бідний призначив свою людину

Разом із тим, як зазначає колектив університету, за день до виборів міністр Матвій Бідний своїм наказом призначив виконувачем обов’язків ректора НУФВСУ доцента кафедри спортивних єдиноборств та силових видів спорту Юрія Радченко.

"Окремо повідомляємо, що 24 березня до відділу кадрів звернувся доцент кафедри спортивних єдиноборств та силових видів спорту Юрій Радченко з наказом Міністерства від 24 березня № 157-к/тр щодо покладання на нього виконання обов'язків ректора НУФВСУ, підписаним Міністром Матвієм Бідним. Водночас, чинного в.о. ректора Олександра Пижова ніхто не ознайомлював з наказом про увільнення від виконання обов’язків ректора НУФВСУ. Це пряма спроба дестабілізації процесу виборів напередодні голосування та блокування законної діяльності НУФВСУ. Сьогодні на дільницю для голосування для лобіювання незаконних рішень з’явився заступник Міністра Сергій Тимофєєв та незаконно призначений в.о. ректора Юрій Радченко", - зазначає колектив університету.

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Бідного просять відправити у відставку

Колектив НУФВСУ просить Президента відправити у відставку Міністра молоді та спорту Матвія Бідного та забезпечити законне проведення виборів ректора.

"Просимо невідкладного Вашого втручання з метою дотримання норм українського законодавства та проведення голосування 25 березня 2026 року, та що принципово важливо відправити у відставку Міністра молоді та спорту Матвія Бідного!" - сказано у зверненні.