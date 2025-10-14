Ми не бачимо критичного відтоку молоді за кордон, - Бідний

Наразі в Україні не фіксується критичного відтоку молоді за кордон.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це в інтерв’ю РБК-Україна сказав міністр молоді та спорту Матвій Бідний.

На запитання, чи може він підтвердити, що в деяких регіонах молодь масово виїжджає за кордон, особливо після дозволу на це 18-22-річним, Бідний відповів заперечно.

"Ми не бачимо критичного відтоку. Ми аналізували надану статистику Державної прикордонної служби і не бачимо критичного збільшення виїздів. По-перше, ми бачимо сезонний фактор. Із настанням осені починається навчання, посилюються бізнес-процеси. Хтось, можливо, давно мав якісь плани виїхати на навчання, чогось навчитися і повернутися реалізувати себе в Україні", - сказав Бідний.

За його словами, після початку повномасштабної війни чимало молодих людей виїхали за кордон на навчання.

"За різними даними, після початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну за кордон виїхало 1,7 млн молодих людей. Багато з них - це ті, хто виїхали на навчання і не міг повернутися в Україну без ризику потім не виїхати назад навчатися. Такі люди поїхали вчитися і не могли приїхати до батьків на канікули, зустрітися з друзями в Україні тощо", - зазначив Бідний.

При цьому він переконаний, що можливостей для самореалізації та розвитку у молодих українців в Україні більше, ніж за кордоном.

"Я впевнений, що реалізувати себе в Україні набагато легше, ніж за кордоном, де усталені соціальні ролі. Там ніколи не буде українцям таких можливостей для самореалізації та кар'єри, як в Україні. Ми навпаки кажемо: "Повертайтеся. Повертайтеся з навичками, з європейською освітою. Будуйте організації, створюйте стартапи", - наголосив Бідний.

Він запросив молодих людей на державну службу до міністерств, де на них чекають "великимі й натхненні проєкти", а також нагадав про запити бізнесу на працевлаштування людей молодшого віку.

"Ми зібрали всі можливості для молоді на порталі Easy. Там працедавці, керівники волонтерських проєктів, проєктів з навчання і стажування розміщують свої пропозиції, там можна знайти гранти на власну справу, на житло тощо. Молоді люди можуть знаходити конкретні інструменти для самореалізації, для працевлаштування, для волонтерської практики й інших проєктів", - сказав Бідний.

Раніше Кабмін оновив порядок перетину державного кордону. Усі чоловіки віком від 18 до 22 років зможуть безперешкодно перетинати кордон під час дії воєнного стану.

27 серпня на сайті Кабінету Міністрів оприлюднено постанову про виїзд за кордон чоловіків 18-22 років.

У Держприкордонслужбі заявили, що чоловіків до 22 років включно вже почали випускати за кордон.