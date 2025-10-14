УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
9359 відвідувачів онлайн
Новини
1 226 21

Ми не бачимо критичного відтоку молоді за кордон, - Бідний

Виїзд молоді за кордон

Наразі в Україні не фіксується критичного відтоку молоді за кордон.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це в інтерв’ю РБК-Україна сказав міністр молоді та спорту Матвій Бідний.

На запитання, чи може він підтвердити, що в деяких регіонах молодь масово виїжджає за кордон, особливо після дозволу на це 18-22-річним, Бідний відповів заперечно.

"Ми не бачимо критичного відтоку. Ми аналізували надану статистику Державної прикордонної служби і не бачимо критичного збільшення виїздів. По-перше, ми бачимо сезонний фактор. Із настанням осені починається навчання, посилюються бізнес-процеси. Хтось, можливо, давно мав якісь плани виїхати на навчання, чогось навчитися і повернутися реалізувати себе в Україні", - сказав Бідний.

За його словами, після початку повномасштабної війни чимало молодих людей виїхали за кордон на навчання.

"За різними даними, після початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну за кордон виїхало 1,7 млн молодих людей. Багато з них - це ті, хто виїхали на навчання і не міг повернутися в Україну без ризику потім не виїхати назад навчатися. Такі люди поїхали вчитися і не могли приїхати до батьків на канікули, зустрітися з друзями в Україні тощо", - зазначив Бідний.

Також читайте: Дозвіл на виїзд чоловіків до 22 років за кордон викликає дисбаланс на ринку праці, - "слуга народу" Веніславський

При цьому він переконаний, що можливостей для самореалізації та розвитку у молодих українців в Україні більше, ніж за кордоном.

"Я впевнений, що реалізувати себе в Україні набагато легше, ніж за кордоном, де усталені соціальні ролі. Там ніколи не буде українцям таких можливостей для самореалізації та кар'єри, як в Україні. Ми навпаки кажемо: "Повертайтеся. Повертайтеся з навичками, з європейською освітою. Будуйте організації, створюйте стартапи", - наголосив Бідний.

Він запросив молодих людей на державну службу до міністерств, де на них чекають "великимі й натхненні проєкти", а також нагадав про запити бізнесу на працевлаштування людей молодшого віку.

"Ми зібрали всі можливості для молоді на порталі Easy. Там працедавці, керівники волонтерських проєктів, проєктів з навчання і стажування розміщують свої пропозиції, там можна знайти гранти на власну справу, на житло тощо. Молоді люди можуть знаходити конкретні інструменти для самореалізації, для працевлаштування, для волонтерської практики й інших проєктів", - сказав Бідний.

Раніше Кабмін оновив порядок перетину державного кордону. Усі чоловіки віком від 18 до 22 років зможуть безперешкодно перетинати кордон під час дії воєнного стану.

27 серпня на сайті Кабінету Міністрів оприлюднено постанову про виїзд за кордон чоловіків 18-22 років.

У Держприкордонслужбі заявили, що чоловіків до 22 років включно вже почали випускати за кордон.

Автор: 

кордон (4952) Міністерство молоді та спорту (152) молодь (135)
Поділитися:
Підсумувати:
Топ коментарі
+14
...але їм вже потрібно 10 мільйонів трудових мігрантів.
тільки вчора Милованов про це сказав.
показати весь коментар
14.10.2025 15:45 Відповісти
+11
Дебіли нічого не бачать, не знають, не вміють. Бо дебіли.
показати весь коментар
14.10.2025 15:45 Відповісти
+10
Ви нічого не бачите, бо зеньки жирком вже запливли.
показати весь коментар
14.10.2025 15:40 Відповісти
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Ви нічого не бачите, бо зеньки жирком вже запливли.
показати весь коментар
14.10.2025 15:40 Відповісти
Там ніколи не буде українцям таких можливостей для самореалізації та кар'єри, як в Україні. Джерело: https://censor.net/ua/n3579640
Брехня.
показати весь коментар
14.10.2025 15:42 Відповісти
Тємкі, мутки і шняги.
Не брехня.
показати весь коментар
14.10.2025 17:03 Відповісти
блюванув
показати весь коментар
14.10.2025 15:42 Відповісти
Та тут вже ціла компанія блює
показати весь коментар
14.10.2025 16:55 Відповісти
Они там на Банковой в своем собственном мире живут и абсолютно ничего не видят. Ну либо просто нагло врут, что так же не исключено.
показати весь коментар
14.10.2025 15:44 Відповісти
...але їм вже потрібно 10 мільйонів трудових мігрантів.
тільки вчора Милованов про це сказав.
показати весь коментар
14.10.2025 15:45 Відповісти
Дебіли нічого не бачать, не знають, не вміють. Бо дебіли.
показати весь коментар
14.10.2025 15:45 Відповісти
у лютому 2022го теж рбили вигляд що не бачать загрози вторгнення
показати весь коментар
14.10.2025 15:51 Відповісти
Що він несе. Буде вічна війна, сталевий дикобраз. Кацапи самі себе не знищать.
показати весь коментар
14.10.2025 15:51 Відповісти
Товаріщь Матвій, кончу Єрмака з очей витріть, тоді й побачите відтік молоді з України.
показати весь коментар
14.10.2025 15:54 Відповісти
не бачити - бідність , але зрячі європейці при перетині кордонів тих, котрих не бачуть "бідні зелені " ЄС бачуть "зелену прорашистську сліпоту"
показати весь коментар
14.10.2025 15:58 Відповісти
Разрешение на выезд 18-22 это диверсия. Но я уже-честно говоря, к этому привык и ни на что больше не надеюсь.
показати весь коментар
14.10.2025 16:03 Відповісти
Дивно. Нова пошта побачила, ВНЗ побачили. А влада не бачить. Бо визнати, як Арестович, що "********" - це вистрелити собі в голову.
показати весь коментар
14.10.2025 16:04 Відповісти
Та ви взагалі ніхрена не бачите,мерзотники. Окрім, де б та що вкрасти.
показати весь коментар
14.10.2025 16:09 Відповісти
"британський офтальмологічний центр" в допомогу
показати весь коментар
14.10.2025 16:23 Відповісти
Бідний: "Ми не бачимо критичного відтоку молоді за кордон"

милованов: "людей не хватает, нам надо 10 млн мигрантов"
показати весь коментар
14.10.2025 16:27 Відповісти
у зеленского даже нормальных фамилий в окружении нет, и даже мамы Римы девичьей нигде)
показати весь коментар
14.10.2025 16:43 Відповісти
Зеленский рассказал о своих еврейских корнях и разговорах с Богом 20 ЯНВАРЯ 2020, 14:46
На вопрос о семье глава государства сказал, что рос не в ортодоксальной, а "обычной советской еврейской семье".
ацкий выбор 2019
показати весь коментар
14.10.2025 16:47 Відповісти
А её уже нет. На заводе где работал до армии куча вокансий
по рабочей специальности, но желающих нет. Пришел один
пенсионер, но мобильности в нём нет-- возраст.
показати весь коментар
14.10.2025 16:52 Відповісти
чи вам там всім повилазило, бо коли вся країна баче а ти не бачиш то хтось один сліпий
показати весь коментар
14.10.2025 17:11 Відповісти
 
 