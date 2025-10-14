Мы не видим критического оттока молодежи за границу, - Бедный

Сейчас в Украине не фиксируется критического оттока молодежи за границу.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом в интервью РБК-Украина сказал министр молодежи и спорта Матвей Бедный.

На вопрос, может ли он подтвердить, что в некоторых регионах молодежь массово выезжает за границу, особенно после разрешения на это 18-22-летним, Бедный ответил отрицательно.

"Мы не видим критического оттока. Мы анализировали предоставленную статистику Государственной пограничной службы и не видим критического увеличения выездов. Во-первых, мы видим сезонный фактор. С наступлением осени начинается обучение, усиливаются бизнес-процессы. Кто-то, возможно, давно имел какие-то планы выехать на учебу, чему-то научиться и вернуться реализовать себя в Украине", - сказал Бедный.

По его словам, после начала полномасштабной войны немало молодых людей выехали за границу на учебу.

"По разным данным, после начала полномасштабного вторжения России в Украину за границу выехало 1,7 млн молодых людей. Многие из них - это те, кто выехали на учебу и не мог вернуться в Украину без риска потом не выехать обратно учиться. Такие люди поехали учиться и не могли приехать к родителям на каникулы, встретиться с друзьями в Украине и т.д.", - отметил Бедный.

Также читайте: Разрешение на выезд мужчин до 22 лет за границу вызывает дисбаланс на рынке труда, - "слуга народа" Вениславский

При этом он убежден, что возможностей для самореализации и развития у молодых украинцев в Украине больше, чем за рубежом.

"Я уверен, что реализовать себя в Украине гораздо легче, чем за рубежом, где устоявшиеся социальные роли. Там никогда не будет украинцам таких возможностей для самореализации и карьеры, как в Украине. Мы наоборот говорим: "Возвращайтесь. Возвращайтесь с навыками, с европейским образованием. Стройте организации, создавайте стартапы", - подчеркнул Бедный.

Он пригласил молодых людей на государственную службу в министерства, где их ждут "большие и вдохновляющие проекты", а также напомнил о запросах бизнеса на трудоустройство людей младшего возраста.

"Мы собрали все возможности для молодежи на портале Easy. Там работодатели, руководители волонтерских проектов, проектов по обучению и стажировке размещают свои предложения, там можно найти гранты на собственное дело, на жилье и тому подобное. Молодые люди могут находить конкретные инструменты для самореализации, для трудоустройства, для волонтерской практики и других проектов", - сказал Бедный.

Ранее Кабмин обновил порядок пересечения государственной границы. Все мужчины в возрасте от 18 до 22 лет смогут беспрепятственно пересекать границу во время действия военного положения.

27 августа на сайте Кабинета Министров обнародовано постановление о выезде за границу мужчин 18-22 лет.

В Госпогранслужбе заявили, что мужчин до 22 лет включительно уже начали выпускать за границу.