Россия атакует Украину ударными беспилотниками, - Воздушные силы (обновлено)

Атака шахидов

Российские войска продолжают наносить удары по территории Украины с использованием ударных беспилотников.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на данные Воздушных сил ВСУ.

Движение вражеских дронов

В 18:19 - БПЛА на востоке Черниговской области, курс юго-западный.

В 18:34 - БПЛА из акватории Черного моря в направлении Николаевской области (Очаков).

В 19:08 - Воздушные силы ВСУ сообщают о движении БПЛА:

  • Мимо н.п. Березанка в Николаевской области, курс северный.
  • На юге Черниговской области, курс южный.
  • Из акватории Черного моря в направлении Одесской/Николаевской областей.

Обновленная информация

В 19:38 - БПЛА на севере Полтавщины, направление Миргород\Ромодан.

В 19:41 - БПЛА из Сумщины курсом на Харьковщину (Богодуховский район).

В 19:46 - БПЛА на юге Кировоградщины курсом на Бобринец.

В 20:16 - Воздушные силы сообщают о вражеских целях:

  • БПЛА в юго-западной части Полтавской области, курсом на Кременчуг.
  • БПЛА на востоке Черниговщины, курс южный.
  • БПЛА на востоке Кировоградщины, курс северный.
  • БПЛА из акватории Черного моря в направлении Николаевской области.
  • БПЛА в Богодуховском районе Харьковщины, курс восточный.

В течение 25 марта российские войска более 30 раз атаковали Никопольский, Каменский и Криворожский районы Днепропетровской области беспилотниками и артиллерией, в результате чего есть раненые.

Читайте: МИД раскритиковал ЮНЕСКО за реакцию на удар по Бернардинскому монастырю во Львове

Мілітарний
@mil_in_ua
🇨🇿 У Чехії заарештували двох ліваків «пропалестинських активістів», причетних до підпалу цеху української дочірньої компанії Archer та чеського збройового холдингу LPP Holding.
25.03.2026 19:33 Ответить
Знову атакують безпілотники.
Час повертати контингент по закриттю неба у арабів.
25.03.2026 21:19 Ответить
 
 