Россия атакует Украину ударными беспилотниками, - Воздушные силы (обновлено)
Российские войска продолжают наносить удары по территории Украины с использованием ударных беспилотников.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на данные Воздушных сил ВСУ.
Движение вражеских дронов
В 18:19 - БПЛА на востоке Черниговской области, курс юго-западный.
В 18:34 - БПЛА из акватории Черного моря в направлении Николаевской области (Очаков).
В 19:08 - Воздушные силы ВСУ сообщают о движении БПЛА:
- Мимо н.п. Березанка в Николаевской области, курс северный.
- На юге Черниговской области, курс южный.
- Из акватории Черного моря в направлении Одесской/Николаевской областей.
Обновленная информация
В 19:38 - БПЛА на севере Полтавщины, направление Миргород\Ромодан.
В 19:41 - БПЛА из Сумщины курсом на Харьковщину (Богодуховский район).
В 19:46 - БПЛА на юге Кировоградщины курсом на Бобринец.
В 20:16 - Воздушные силы сообщают о вражеских целях:
- БПЛА в юго-западной части Полтавской области, курсом на Кременчуг.
- БПЛА на востоке Черниговщины, курс южный.
- БПЛА на востоке Кировоградщины, курс северный.
- БПЛА из акватории Черного моря в направлении Николаевской области.
- БПЛА в Богодуховском районе Харьковщины, курс восточный.
В течение 25 марта российские войска более 30 раз атаковали Никопольский, Каменский и Криворожский районы Днепропетровской области беспилотниками и артиллерией, в результате чего есть раненые.
