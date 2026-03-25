Россия атакует Украину ударными беспилотниками, - Воздушные силы (обновлено)

Российские войска продолжают наносить удары по территории Украины с использованием ударных беспилотников.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на данные Воздушных сил ВСУ.

Движение вражеских дронов

В 18:19 - БПЛА на востоке Черниговской области, курс юго-западный.

В 18:34 - БПЛА из акватории Черного моря в направлении Николаевской области (Очаков).

В 19:08 - Воздушные силы ВСУ сообщают о движении БПЛА:

Мимо н.п. Березанка в Николаевской области, курс северный.

На юге Черниговской области, курс южный.

Из акватории Черного моря в направлении Одесской/Николаевской областей.

Обновленная информация

В 19:38 - БПЛА на севере Полтавщины, направление Миргород\Ромодан.

В 19:41 - БПЛА из Сумщины курсом на Харьковщину (Богодуховский район).

В 19:46 - БПЛА на юге Кировоградщины курсом на Бобринец.

В 20:16 - Воздушные силы сообщают о вражеских целях:

БПЛА в юго-западной части Полтавской области, курсом на Кременчуг.

БПЛА на востоке Черниговщины, курс южный.

БПЛА на востоке Кировоградщины, курс северный.

БПЛА из акватории Черного моря в направлении Николаевской области.

БПЛА в Богодуховском районе Харьковщины, курс восточный.

В течение 25 марта российские войска более 30 раз атаковали Никопольский, Каменский и Криворожский районы Днепропетровской области беспилотниками и артиллерией, в результате чего есть раненые.

Читайте: МИД раскритиковал ЮНЕСКО за реакцию на удар по Бернардинскому монастырю во Львове