МИД раскритиковал ЮНЕСКО за реакцию на удар по Бернардинскому монастырю во Львове
Реакция ЮНЕСКО на российский удар по Бернардинскому монастырю во Львове вызвала резкую критику со стороны украинской дипломатии.
Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом говорится в заявлении пресс-секретаря Министерства иностранных дел Украины Георгия Тихого во время брифинга.
В МИД отмечают, что международная организация не смогла прямо назвать виновника атаки, несмотря на очевидные доказательства. Речь идет об ударе российского дрона по историческому объекту, имеющему статус всемирного наследия.
Критика реакции международной организации
Пресс-секретарь МИД Георгий Тихий заявил, что такая позиция ЮНЕСКО неприемлема и свидетельствует о серьезных проблемах в работе структуры.
"ЮНЕСКО отреагировала. Ну, позор, что тут сказать. Если не могут вспомнить даже, кто нанес удар, и это просто какие-то абстрактные удары, то о чем тут говорить", - отметил он.
По словам дипломата, видео момента попадания дрона типа "Шахед" в Бернардинский монастырь видели пользователи по всему миру. В то же время организация ограничилась лишь общими формулировками без упоминания России.
В МИД также подчеркнули, что украинская система противовоздушной обороны в настоящее время делает больше для защиты объектов культурного наследия, чем сама международная структура.
Обстоятельства удара по Львову
24 марта российские войска осуществили массированную атаку на территорию Украины с применением ракет и ударных беспилотников. Под удар попали и западные регионы страны, в частности - Львов.
Один из беспилотников попал в жилой дом в центре города, а также повредил Бернардинский монастырь - объект, входящий в список всемирного наследия ЮНЕСКО.
В ответ ЮНЕСКО выразила "глубокую обеспокоенность" ситуацией и заявила о готовности оказать экстренную помощь для сохранения поврежденного объекта.
Я не бачив. На "Цензорі" точно не було.
А то дійсно, само ж загорілось...
рога та копита"юнеско -всього лише чергова метастаза ракової пухлини під назвою "всесвітня корупція".