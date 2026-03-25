МИД раскритиковал ЮНЕСКО за реакцию на удар по Бернардинскому монастырю во Львове

Реакция ЮНЕСКО на российский удар по Бернардинскому монастырю во Львове вызвала резкую критику со стороны украинской дипломатии.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом говорится в заявлении пресс-секретаря Министерства иностранных дел Украины Георгия Тихого во время брифинга.

В МИД отмечают, что международная организация не смогла прямо назвать виновника атаки, несмотря на очевидные доказательства. Речь идет об ударе российского дрона по историческому объекту, имеющему статус всемирного наследия.

Критика реакции международной организации

Пресс-секретарь МИД Георгий Тихий заявил, что такая позиция ЮНЕСКО неприемлема и свидетельствует о серьезных проблемах в работе структуры.

"ЮНЕСКО отреагировала. Ну, позор, что тут сказать. Если не могут вспомнить даже, кто нанес удар, и это просто какие-то абстрактные удары, то о чем тут говорить", - отметил он.

По словам дипломата, видео момента попадания дрона типа "Шахед" в Бернардинский монастырь видели пользователи по всему миру. В то же время организация ограничилась лишь общими формулировками без упоминания России.

В МИД также подчеркнули, что украинская система противовоздушной обороны в настоящее время делает больше для защиты объектов культурного наследия, чем сама международная структура.

Читайте также: Садовый заявил о "множестве вопросов" после атаки РФ на Львов: Мадяр призвал не упрекать военных.

Обстоятельства удара по Львову

24 марта российские войска осуществили массированную атаку на территорию Украины с применением ракет и ударных беспилотников. Под удар попали и западные регионы страны, в частности - Львов.

Один из беспилотников попал в жилой дом в центре города, а также повредил Бернардинский монастырь - объект, входящий в список всемирного наследия ЮНЕСКО.

В ответ ЮНЕСКО выразила "глубокую обеспокоенность" ситуацией и заявила о готовности оказать экстренную помощь для сохранения поврежденного объекта.

Смотрите также: Во Львове в результате атаки дрона повреждена церковь Ольги и Елизаветы.

Там не реакція, а відсутність реакції. Контора "рога та копита" юнеско -всього лише чергова метастаза ракової пухлини під назвою "всесвітня корупція".
25.03.2026 18:46 Ответить
юнеско це ще одна пдр-а контора .. як МАГАТЕ, ФІФА і інші комітети убогих
25.03.2026 18:55 Ответить
обиженным плохо живётся - на них возят воду а в порядочной хате у них дальний от окошка угол
25.03.2026 18:37 Ответить
25.03.2026 18:37 Ответить
Примите мои соболезнования.
25.03.2026 18:49 Ответить
Ви що боти, один одному по 15 рублєй накручіваєтє?
25.03.2026 19:35 Ответить
О. Знову ти закукурікав,довбой@б. Цікаво, а що тебе зараз змотивувало мене зачепити? Власна тупість?
25.03.2026 19:42 Ответить
За словами дипломата, відео моменту влучання дрона типу "Шахед" у Бернардинський монастир бачили користувачі по всьому світу. Джерело: https://censor.net/ua/n3607115

Я не бачив. На "Цензорі" точно не було.
25.03.2026 18:43 Ответить
Не бачив? І що ж тепер робити?😱
25.03.2026 18:47 Ответить
Точно було:
https://censor.net/ua/news/3606883/rosiyany-vdaryly-po-lvovu-24-bereznya-scho-vidomo
25.03.2026 18:52 Ответить
А на якій секунді момент влучання дрона?
25.03.2026 18:55 Ответить
какієвашідаказатєльства? в кацапів все, як завжди...
А то дійсно, само ж загорілось...
25.03.2026 19:03 Ответить
Якщо дипломат заявляє про "відео влучання", то він повинен надати це відео.
25.03.2026 19:37 Ответить
25.03.2026 18:46 Ответить
А яка від них має бути реакція? Висловлять нажаль і все.
25.03.2026 18:46 Ответить
Весь світ не такий як хочеться. Щось пороблено
25.03.2026 18:48 Ответить
25.03.2026 18:55 Ответить
критикою ЮНЕСКО."зелені аферисти пробують натягнути ширму.за котрою хочуть приховати власну антиукраїнську бездіяльність і відправку засобів .та спеціалістів з нарушенням законів України в інші країни
25.03.2026 18:58 Ответить
Треба негайно прийняти допомогу ЮНЕСКо, поки не передумали давати. І запросити терміновий приїзд експертів, а суму намалювати достойну фонду ЮНЕСКу. Щоб знали падлюки.
25.03.2026 19:20 Ответить
 
 