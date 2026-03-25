МЗС розкритикувало ЮНЕСКО за реакцію на удар по Бернардинському монастирю у Львові
Реакція ЮНЕСКО на російський удар по Бернардинському монастирю у Львові викликала різку критику з боку української дипломатії.
Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це йдеться у заяві речника Міністерства закордонних справ України Георгія Тихого під час брифінгу.
У МЗС наголошують, що міжнародна організація не змогла прямо назвати винуватця атаки, попри очевидні докази. Йдеться про удар російського дрона по історичному об’єкту, який має статус світової спадщини.
Критика реакції міжнародної організації
Речник МЗС Георгій Тихий заявив, що така позиція ЮНЕСКО є неприйнятною та свідчить про серйозні проблеми у роботі структури.
"Відреагували ЮНЕСКО. Ну, ганьба, що тут сказати. Якщо не можуть згадати навіть хто завдав удару, і це просто якісь абстрактні удари, то про що тут говорити", – зазначив він.
За словами дипломата, відео моменту влучання дрона типу "Шахед" у Бернардинський монастир бачили користувачі по всьому світу. Водночас організація обмежилася лише загальними формулюваннями без згадки Росії.
У МЗС також підкреслили, що українська система протиповітряної оборони наразі робить більше для захисту об’єктів культурної спадщини, ніж сама міжнародна структура.
Обставини удару по Львову
24 березня російські війська здійснили масовану атаку по території України із застосуванням ракет та ударних безпілотників. Під удар потрапили й західні регіони країни, зокрема Львів.
Один із безпілотників влучив у житловий будинок у центрі міста, а також пошкодив Бернардинський монастир — об’єкт, що входить до переліку світової спадщини ЮНЕСКО.
У відповідь ЮНЕСКО висловила "глибоку стурбованість" ситуацією та заявила про готовність надати екстрену допомогу для збереження пошкодженого об’єкта.
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