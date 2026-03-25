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МЗС розкритикувало ЮНЕСКО за реакцію на удар по Бернардинському монастирю у Львові

Тихий розкритикував ЮНЕСКО

Реакція ЮНЕСКО на російський удар по Бернардинському монастирю у Львові викликала різку критику з боку української дипломатії.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це йдеться у заяві речника Міністерства закордонних справ України Георгія Тихого під час брифінгу.

У МЗС наголошують, що міжнародна організація не змогла прямо назвати винуватця атаки, попри очевидні докази. Йдеться про удар російського дрона по історичному об’єкту, який має статус світової спадщини.

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Критика реакції міжнародної організації

Речник МЗС Георгій Тихий заявив, що така позиція ЮНЕСКО є неприйнятною та свідчить про серйозні проблеми у роботі структури.

"Відреагували ЮНЕСКО. Ну, ганьба, що тут сказати. Якщо не можуть згадати навіть хто завдав удару, і це просто якісь абстрактні удари, то про що тут говорити", – зазначив він.

За словами дипломата, відео моменту влучання дрона типу "Шахед" у Бернардинський монастир бачили користувачі по всьому світу. Водночас організація обмежилася лише загальними формулюваннями без згадки Росії.

У МЗС також підкреслили, що українська система протиповітряної оборони наразі робить більше для захисту об’єктів культурної спадщини, ніж сама міжнародна структура.

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Обставини удару по Львову

24 березня російські війська здійснили масовану атаку по території України із застосуванням ракет та ударних безпілотників. Під удар потрапили й західні регіони країни, зокрема Львів.

Один із безпілотників влучив у житловий будинок у центрі міста, а також пошкодив Бернардинський монастир — об’єкт, що входить до переліку світової спадщини ЮНЕСКО.

У відповідь ЮНЕСКО висловила "глибоку стурбованість" ситуацією та заявила про готовність надати екстрену допомогу для збереження пошкодженого об’єкта.

Автор: 

Львів (3302) атака (1724) дрони (8584) Шахед (2303) Львівська область (2817) Львівський район (290)
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Топ коментарі
+8
Там не реакція, а відсутність реакції. Контора "рога та копита" юнеско -всього лише чергова метастаза ракової пухлини під назвою "всесвітня корупція".
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25.03.2026 18:46 Відповісти
+6
юнеско це ще одна пдр-а контора .. як МАГАТЕ, ФІФА і інші комітети убогих
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25.03.2026 18:55 Відповісти
+2
А яка від них має бути реакція? Висловлять нажаль і все.
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25.03.2026 18:46 Відповісти

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