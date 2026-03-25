МЗС розкритикувало ЮНЕСКО за реакцію на удар по Бернардинському монастирю у Львові

Реакція ЮНЕСКО на російський удар по Бернардинському монастирю у Львові викликала різку критику з боку української дипломатії.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це йдеться у заяві речника Міністерства закордонних справ України Георгія Тихого під час брифінгу.

У МЗС наголошують, що міжнародна організація не змогла прямо назвати винуватця атаки, попри очевидні докази. Йдеться про удар російського дрона по історичному об’єкту, який має статус світової спадщини.

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Критика реакції міжнародної організації

Речник МЗС Георгій Тихий заявив, що така позиція ЮНЕСКО є неприйнятною та свідчить про серйозні проблеми у роботі структури.

"Відреагували ЮНЕСКО. Ну, ганьба, що тут сказати. Якщо не можуть згадати навіть хто завдав удару, і це просто якісь абстрактні удари, то про що тут говорити", – зазначив він.

За словами дипломата, відео моменту влучання дрона типу "Шахед" у Бернардинський монастир бачили користувачі по всьому світу. Водночас організація обмежилася лише загальними формулюваннями без згадки Росії.

У МЗС також підкреслили, що українська система протиповітряної оборони наразі робить більше для захисту об’єктів культурної спадщини, ніж сама міжнародна структура.

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Обставини удару по Львову

24 березня російські війська здійснили масовану атаку по території України із застосуванням ракет та ударних безпілотників. Під удар потрапили й західні регіони країни, зокрема Львів.

Один із безпілотників влучив у житловий будинок у центрі міста, а також пошкодив Бернардинський монастир — об’єкт, що входить до переліку світової спадщини ЮНЕСКО.

У відповідь ЮНЕСКО висловила "глибоку стурбованість" ситуацією та заявила про готовність надати екстрену допомогу для збереження пошкодженого об’єкта.