Удар РФ по монастирю у Львові: Інститут нацпам’яті вимагатиме виключити Росію з ЮНЕСКО

Після російської атаки на Львів, унаслідок чого було пошкоджено Бернардинський монастир, Український інститут національної пам’яті (УІНП) закликав міжнародну спільноту підтримати звернення щодо виключення Росії зі складу ЮНЕСКО.

Про це УІНП повідомляє на фейсбук-сторінці, передає Цензор.НЕТ.

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Про що йдеться

В Інституті нагадали, що 24 березні у Львові близько 16-ї години дрон із закладеним маршрутом поцілив у центральну частину міста, яка перебуває під захистом ЮНЕСКО і належить до світової культурної спадщини. Внаслідок дронової атаки пошкоджено храмовий комплекс монастиря Бернардинів - історичну пам’ятку XVІІ століття, травмовано 13 людей.

"Постійні атаки на культурну спадщину України, яка перебуває під захистом ЮНЕСКО, це спрямована політика Кремля, що направлена на знищення української національної пам’яті та культурної ідентичності", - наголосили в УІНП.

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Заклик до спільноти

В Інститут нацпамʼяті закликали міжнародну спільноту до консолідованих дій з припинення неспровокованої війни проти України: вбивства та викрадення дітей, цивільних та військових, знищення росією європейської культурної спадщини в Україні, а також покласти край системному нехтуванню міжнародного права.

Зазначається, що за роки повномасштабного вторгнення росія цілеспрямовано знищила та пошкодила понад 1600 пам'яток культурної спадщини України.

УІНП закликав підписати звернення, яке буде надіслане до ЮНЕСКО та міжнародних партнерів з метою виключення Росії з її складу.

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