Атака РФ на Львів: 7 людей досі у лікарні, троє - у важкому стані. ФОТО
Станом на ранок 25 березня із 27 людей, які вчора після російської атаки на Львів звернулися по допомогу до міських лікарень, у стаціонарах залишаються 7.
Про це повідомив у телеграм-каналі мер міста Андрій Садовий, інформує Цензор.НЕТ.
Стан постраждалих
За його словами, у лікарні святого Пантелеймона - 2 пацієнти. Їхній стан середній: поранення ніг, рани та забої.
У лікарні святого Луки - 5 пацієнтів. Троє - у важкому стані, але стабільні та при свідомості. Ще двоє - у стані середньої важкості.
"Лікарі роблять усе необхідне", - додав Садовий.
Що передувало?
Вдень 24 березня Повітряні сили попередили про велику кількість БпЛА у різних регіонах України. Станом на 19 годину протиповітряна оборона знешкодила 541 дрон. Загалом за добу ворог випустив 948 "шахедів".
Упродовж дня 24 березня росіяни атакували Львів, Івано-Франківськ і Вінниччину та Житомир. Є загиблі та поранені, пошкоджені житлові будинки і медичні заклади.
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