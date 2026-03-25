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Новини Обстріли Львівщини Удар по Львову
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Атака РФ на Львів: 7 людей досі у лікарні, троє - у важкому стані. ФОТО

Станом на ранок 25 березня із 27 людей, які вчора після російської атаки на Львів звернулися по допомогу до міських лікарень, у стаціонарах залишаються 7.

Про це повідомив у телеграм-каналі мер міста Андрій Садовий, інформує Цензор.НЕТ.

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Стан постраждалих

За його словами, у лікарні святого Пантелеймона - 2 пацієнти. Їхній стан середній: поранення ніг, рани та забої.

У лікарні святого Луки - 5 пацієнтів. Троє - у важкому стані, але стабільні та при свідомості. Ще двоє - у стані середньої важкості.

"Лікарі роблять усе необхідне", - додав Садовий.

атака на Львів

Також читайте: 32 людини постраждали під час денної атаки на Львівщині

Що передувало?

Вдень 24 березня Повітряні сили попередили про велику кількість БпЛА у різних регіонах України. Станом на 19 годину протиповітряна оборона знешкодила 541 дрон. Загалом за добу ворог випустив 948 "шахедів".

Упродовж дня 24 березня росіяни атакували Львів, Івано-Франківськ і Вінниччину та Житомир. Є загиблі та поранені, пошкоджені житлові будинки і медичні заклади.

Читайте: Атака РФ на Львів: 26 постраждалих, пошкоджено десятки будинків і пам’ятку архітектури. ФОТОрепортаж

Автор: 

Львів (3300) обстріл (34786) Львівська область (2817) Львівський район (290)
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Топ коментарі
+5
Зі Святом Благовіщення тебе величний та вічний ЛЬВІВ!
Усе буде добре.
буде відплата підарам та їхнім підарам-навідникам за ЛЬВІВ, ФРАНКІВСЬК, ТЕРНОПІЛЬ, ДНІПРО, ЗАПОРІЖЖЯ, СУМИ, ХАРКІВ, гарна буде відплата, заїпуться підари кривавими шмарклями харкати
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25.03.2026 09:46 Відповісти
+3
Дрони пролетіли через всю Україну і вдарити по центру старого міста Львів. Це ж як мало бути соромно Верховному Головнокомандувачу. Мабуть подав у відставку? Але що йому до Львова, його турбують друзяки, що з ганрабованим втекли в Дубаї та Ізраїлю. Там і наші специ та дрони-перехоплювачі. І це на 7-му році його одноосібного правління і війни і здлавалося б в нас мали бути ************ засоби ППО, але дудки. В нас є ************ болванпередача - марафон, який їсть мільярди виключно для однієї мети -брехати і прославляти Гундоса.
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25.03.2026 10:02 Відповісти
+2
Папі Римському це не сподобається
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25.03.2026 09:06 Відповісти

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