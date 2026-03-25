Атака РФ на Львов: 7 человек до сих пор в больнице, трое - в тяжелом состоянии. ФОТО

По состоянию на утро 25 марта из 27 человек, которые вчера после российского удара по Львову обратились за помощью в городские больницы, в стационарах остаются 7.

Об этом сообщил в Telegram-канале мэр города Андрей Садовый, информирует Цензор.НЕТ.

Состояние пострадавших

По его словам, в больнице Святого Пантелеймона находятся 2 пациента. Их состояние средней тяжести: ранения ног, раны и ушибы.

В больнице Святого Луки - 5 пациентов. Трое - в тяжелом состоянии, но стабильные и в сознании. Еще двое - в состоянии средней тяжести.

"Врачи делают все необходимое", - добавил Садовый.

Днем 24 марта Воздушные силы предупредили о большом количестве БПЛА в разных регионах Украины. По состоянию на 19 часов противовоздушная оборона обезвредила 541 дрон. Всего за сутки враг выпустил 948 "шахедов".

В течение дня 24 марта россияне атаковали Львов, Ивано-Франковск, Винницкую областьи Житомир. Есть погибшие и раненые, повреждены жилые дома и медицинские учреждения.

Папі Римському це не сподобається
25.03.2026 09:06 Ответить
25.03.2026 09:20 Ответить
класно з Польщі репостити всяку *****!
25.03.2026 09:24 Ответить
У суботу вже буду у Львові. Аж до Великодня.
25.03.2026 09:31 Ответить
все палає на фоні:

якийсь мужик в навушниках:

25.03.2026 09:45 Ответить
Зі Святом Благовіщення тебе величний та вічний ЛЬВІВ!
Усе буде добре.
буде відплата підарам та їхнім підарам-навідникам за ЛЬВІВ, ФРАНКІВСЬК, ТЕРНОПІЛЬ, ДНІПРО, ЗАПОРІЖЖЯ, СУМИ, ХАРКІВ, гарна буде відплата, заїпуться підари кривавими шмарклями харкати
25.03.2026 09:46 Ответить
Ann Winter
@ann_vodoley
·
24 бер.
Тут і кацапів не треба, свої гниди все зруйнують 😡
Дочекались ночі і під шумок повітряної тривоги й вибухів, почали знос дома-пам'ятки архитектури,яка є у списках охорони.
25.03.2026 09:56 Ответить
Дрони пролетіли через всю Україну і вдарити по центру старого міста Львів.
25.03.2026 10:02 Ответить
 
 