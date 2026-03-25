Атака РФ на Львов: 7 человек до сих пор в больнице, трое - в тяжелом состоянии. ФОТО

По состоянию на утро 25 марта из 27 человек, которые вчера после российского удара по Львову обратились за помощью в городские больницы, в стационарах остаются 7.

Об этом сообщил в Telegram-канале мэр города Андрей Садовый, информирует Цензор.НЕТ.

Состояние пострадавших

По его словам, в больнице Святого Пантелеймона находятся 2 пациента. Их состояние средней тяжести: ранения ног, раны и ушибы.

В больнице Святого Луки - 5 пациентов. Трое - в тяжелом состоянии, но стабильные и в сознании. Еще двое - в состоянии средней тяжести.

"Врачи делают все необходимое", - добавил Садовый.

Что предшествовало?

Днем 24 марта Воздушные силы предупредили о большом количестве БПЛА в разных регионах Украины. По состоянию на 19 часов противовоздушная оборона обезвредила 541 дрон. Всего за сутки враг выпустил 948 "шахедов".

В течение дня 24 марта россияне атаковали Львов, Ивано-Франковск, Винницкую областьи Житомир. Есть погибшие и раненые, повреждены жилые дома и медицинские учреждения.

