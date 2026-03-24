Новости Удар по Львову
2 550 4

Атака РФ на Львов: 26 пострадавших, повреждены десятки домов и памятник архитектуры. ФОТОРЕПОРТАЖ

Во Львове вследствие российского обстрела 24 марта пострадали 26 человек, повреждены десятки жилых домов в Галицком и Сыховском районах, а также памятник архитектуры национального значения на площади Соборной.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом сообщил мэр Львова Андрей Садовый.

"После заседания городской комиссии по чрезвычайным ситуациям — обновленная информация о последствиях вражеской атаки на Львов", — написал он.

Пострадавшие

В больницах города — 26 пострадавших. Самое главное, что никто не погиб!

Галицкий район

  • Поврежден дом на площади Соборной, 3 — это памятник архитектуры национального значения. Пострадали 17 квартир.
  • На ул. Бандеры повреждены 4 дома — выбиты 23 окна.
  • 6 квартир требуют отселения. 4 семьи уже временно поселили в гостиницах.

Сиховский район

  • Повреждено 19 многоквартирных домов. Выбито более 1300 окон.
  • Больше всего пострадал дом на проспекте Червоной Калины, 103 — два попадания. Это 4 подъезда, 136 квартир, более 350 жителей.
  • В доме сейчас нет газа и электричества.

Завтра, 25 марта, с 09:00 до 18:00 в школе №98 (ул. Трилевского, 12) будет работать выездной ЦНАП. Здесь можно получить помощь, консультации и подать информацию о повреждениях.

Транспорт

Поврежден коммунальный транспорт: выбито 30 окон, 2 лобовых стекла, вырвано 5 люков. Предварительный ущерб — около 650 тысяч гривен. Состояние электроники еще выясняется.

"Работаем на местах. Помогаем людям", — добавил Садовый.

Что предшествовало?

Воздушные силы предупредили о большом количестве БПЛА в разных регионах Украины. По состоянию на 19 часов противовоздушная оборона обезвредила 541 дрон. Всего за сутки враг выпустил 948 "Шахедов".

В течение дня 24 марта россияне атаковали Львов, Ивано-Франковск, Винницкую областьи Житомир. Есть погибшие и раненые, повреждены жилые дома и медицинские учреждения.

Перша балістика повинна полетіти на крємль!
показать весь комментарий
24.03.2026 22:06 Ответить
На москву долітають тільки "двушки", від друзів та бізнес-партнерів Зеленського.
Але Володя "не в курсі" звичайно!

Володимир Зеленський-патріот України!
Який вдягає косоворотку на день вишиванки.🤦‍♂️
показать весь комментарий
24.03.2026 22:16 Ответить
мовчання того,котрий щодня "вішає лапшу" українському народу,вказує на "зрадника"
показать весь комментарий
24.03.2026 22:24 Ответить
А где Фламинго на Москву?
показать весь комментарий
24.03.2026 22:37 Ответить
 
 