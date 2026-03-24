Атака РФ на Львов: 26 пострадавших, повреждены десятки домов и памятник архитектуры. ФОТОРЕПОРТАЖ
Во Львове вследствие российского обстрела 24 марта пострадали 26 человек, повреждены десятки жилых домов в Галицком и Сыховском районах, а также памятник архитектуры национального значения на площади Соборной.
Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом сообщил мэр Львова Андрей Садовый.
"После заседания городской комиссии по чрезвычайным ситуациям — обновленная информация о последствиях вражеской атаки на Львов", — написал он.
Пострадавшие
В больницах города — 26 пострадавших. Самое главное, что никто не погиб!
Галицкий район
- Поврежден дом на площади Соборной, 3 — это памятник архитектуры национального значения. Пострадали 17 квартир.
- На ул. Бандеры повреждены 4 дома — выбиты 23 окна.
- 6 квартир требуют отселения. 4 семьи уже временно поселили в гостиницах.
Сиховский район
- Повреждено 19 многоквартирных домов. Выбито более 1300 окон.
- Больше всего пострадал дом на проспекте Червоной Калины, 103 — два попадания. Это 4 подъезда, 136 квартир, более 350 жителей.
- В доме сейчас нет газа и электричества.
Завтра, 25 марта, с 09:00 до 18:00 в школе №98 (ул. Трилевского, 12) будет работать выездной ЦНАП. Здесь можно получить помощь, консультации и подать информацию о повреждениях.
Транспорт
Поврежден коммунальный транспорт: выбито 30 окон, 2 лобовых стекла, вырвано 5 люков. Предварительный ущерб — около 650 тысяч гривен. Состояние электроники еще выясняется.
"Работаем на местах. Помогаем людям", — добавил Садовый.
Что предшествовало?
Воздушные силы предупредили о большом количестве БПЛА в разных регионах Украины. По состоянию на 19 часов противовоздушная оборона обезвредила 541 дрон. Всего за сутки враг выпустил 948 "Шахедов".
В течение дня 24 марта россияне атаковали Львов, Ивано-Франковск, Винницкую областьи Житомир. Есть погибшие и раненые, повреждены жилые дома и медицинские учреждения.
Але Володя "не в курсі" звичайно!
Володимир Зеленський-патріот України!
Який вдягає косоворотку на день вишиванки.🤦♂️