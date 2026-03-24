Атака РФ на Львів: 26 постраждалих, пошкоджено десятки будинків і пам’ятку архітектури. ФОТОрепортаж
У Львові внаслідок російської атаки 24 березня постраждали 26 людей, пошкоджено десятки житлових будинків у Галицькому та Сихівському районах, а також пам’ятку архітектури національного значення на площі Соборній.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомив мер Львова Андрій Садовий.
"Після засідання міської комісії з надзвичайних ситуацій — оновлена інформація щодо наслідків ворожої атаки на Львів", - написав він.
Постраждалі
У лікарнях міста — 26 постраждалих. Найважливіше, що ніхто не загинув!
Галицький район
- Пошкоджено будинок на площі Соборній, 3 — це пам’ятка архітектури національного значення. Постраждали 17 квартир.
- На вул. Бандери пошкоджено 4 будинки — вибито 23 вікна.
- 6 квартир потребують відселення. 4 сімʼї вже тимчасово поселили в готелі.
Сихівський район
- Пошкоджено 19 багатоквартирних будинків. Вибито понад 1300 вікон.
- Найбільше постраждав будинок на проспекті Червоної Калини, 103 — два влучання. Це 4 підʼїзди, 136 квартир, понад 350 мешканців.
- У будинку наразі немає газу та електропостачання.
Завтра, 25 березня, з 09:00 до 18:00 у школі №98 (вул. Трильовського, 12) працюватиме виїзний ЦНАП. Тут можна отримати допомогу, консультації та подати інформацію про пошкодження.
Транспорт
Пошкоджено комунальний транспорт: вибито 30 вікон, 2 лобових, вирвано 5 люків. Попередні збитки — близько 650 тисяч гривень. Стан електроніки ще з’ясовують.
"Працюємо на місцях. Допомагаємо людям", - додав Садовий.
Що передувало?
Повітряні сили попередили про велику кількість БпЛА у різних регіонах України. Станом на 19 годину протиповітряна оборона знешкодила 541 дрон. Загалом за добу ворог випустив 948 "шахедів".
Протягом дня 24 березня росіяни атакували Львів, Івано-Франківськ і Вінниччину та Житомир. Є загиблі та поранені, пошкоджені житлові будинки і медичні заклади.
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Але Володя "не в курсі" звичайно!
Володимир Зеленський-патріот України!
Який вдягає косоворотку на день вишиванки.🤦♂️