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Новини Удар по Львову
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Атака РФ на Львів: 26 постраждалих, пошкоджено десятки будинків і пам’ятку архітектури. ФОТОрепортаж

У Львові внаслідок російської атаки 24 березня постраждали 26 людей, пошкоджено десятки житлових будинків у Галицькому та Сихівському районах, а також пам’ятку архітектури національного значення на площі Соборній.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомив мер Львова Андрій  Садовий.

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"Після засідання міської комісії з надзвичайних ситуацій — оновлена інформація щодо наслідків ворожої атаки на Львів", - написав він.

Постраждалі

У лікарнях міста — 26 постраждалих. Найважливіше, що ніхто не загинув!

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Галицький район

  • Пошкоджено будинок на площі Соборній, 3 — це пам’ятка архітектури національного значення. Постраждали 17 квартир.
  • На вул. Бандери пошкоджено 4 будинки — вибито 23 вікна.
  • 6 квартир потребують відселення. 4 сімʼї вже тимчасово поселили в готелі.

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Сихівський район

  • Пошкоджено 19 багатоквартирних будинків. Вибито понад 1300 вікон.
  • Найбільше постраждав будинок на проспекті Червоної Калини, 103 — два влучання. Це 4 підʼїзди, 136 квартир, понад 350 мешканців.
  • У будинку наразі немає газу та електропостачання.

Атака РФ на Львів: 26 постраждалих,
Атака РФ на Львів: 26 постраждалих,
Атака РФ на Львів: 26 постраждалих,

Завтра, 25 березня, з 09:00 до 18:00 у школі №98 (вул. Трильовського, 12) працюватиме виїзний ЦНАП. Тут можна отримати допомогу, консультації та подати інформацію про пошкодження.

Також дивіться: Майже тисяча "шахедів" за добу: сили ППО вдень знешкодили 541 дрон, - Повітряні сили. ІНФОГРАФІКА

Атака РФ на Львів: 26 постраждалих,
Атака РФ на Львів: 26 постраждалих,
Атака РФ на Львів: 26 постраждалих,
Атака РФ на Львів: 26 постраждалих,

Транспорт

Пошкоджено комунальний транспорт: вибито 30 вікон, 2 лобових, вирвано 5 люків. Попередні збитки — близько 650 тисяч гривень. Стан електроніки ще з’ясовують.

"Працюємо на місцях. Допомагаємо людям", - додав Садовий.

Що передувало?

Повітряні сили попередили про велику кількість БпЛА у різних регіонах України. Станом на 19 годину протиповітряна оборона знешкодила 541 дрон. Загалом за добу ворог випустив 948 "шахедів".

Протягом дня 24 березня росіяни атакували Львів, Івано-Франківськ і Вінниччину та Житомир. Є загиблі та поранені, пошкоджені житлові будинки і медичні заклади.

Автор: 

Львів (3300) Шахед (2303) Львівська область (2814) Львівський район (288)
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Топ коментарі
+20
На москву долітають тільки "двушки", від друзів та бізнес-партнерів Зеленського.
Але Володя "не в курсі" звичайно!

Володимир Зеленський-патріот України!
Який вдягає косоворотку на день вишиванки.🤦‍♂️
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24.03.2026 22:16 Відповісти
+9
Перша балістика повинна полетіти на крємль!
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24.03.2026 22:06 Відповісти
+7
А где Фламинго на Москву?
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24.03.2026 22:37 Відповісти

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