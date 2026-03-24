32 человека пострадали во время дневной атаки на Львовщине

Во Львове и Львовской области 24 марта были зафиксированы последствия дневной атаки российских беспилотников.

По данным главы Львовской ОВА Максима Козицкого, пострадали 32 человека. Мэр Львова Андрей Садовый уточнил, что в городских больницах находятся 26 пострадавших.

Повреждения домов и инфраструктуры

В Галицком районе пострадал дом на площади Соборной, 3 — памятник архитектуры национального значения. Выбиты окна в 17 квартирах, шесть квартир требуют отселения. Четыре семьи уже временно поселили в гостинице. На ул. Бандеры повреждены четыре дома, выбито 23 окна.

В Сиховском районе пострадало 19 многоквартирных домов, более 1300 выбитых окон. Больше всего пострадал дом на проспекте Червоной Калины, 103 — два попадания повредили четыре подъезда и 136 квартир, более 350 жителей. Сейчас в доме отсутствуют газ и электроснабжение.

"Работаем на местах. Помогаем людям", — добавил мэр Львова Андрей Садовый.

Поврежденный транспорт и организация помощи

Вследствие атаки пострадал коммунальный транспорт: выбито 30 окон, два лобовых стекла, вырвано пять люков. Предварительные убытки оцениваются примерно в 650 тысяч гривен.

Завтра, 25 марта, с 09:00 до 18:00 в школе №98 (ул. Трилевского, 12) будет работать выездной ЦНАП, где жители могут получить помощь, консультации и подать информацию о повреждениях.

В течение суток 24 марта российские дроны атаковали Львов, Ивано-Франковск, Винницкую область и Житомир. По данным Воздушных сил, противовоздушная оборона сбила 541 "Шахед" из 948 выпущенных врагом за день.

