РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
6471 посетитель онлайн
Новости Атака БПЛА на Львовщину Обстрелы Львовщины
300 1

32 человека пострадали во время дневной атаки на Львовщине

Обстрел Львова

Во Львове и Львовской области 24 марта были зафиксированы последствия дневной атаки российских беспилотников.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом говорится в сообщениях городских и областных властей.

По данным главы Львовской ОВА Максима Козицкого, пострадали 32 человека. Мэр Львова Андрей Садовый уточнил, что в городских больницах находятся 26 пострадавших. 

Подробнее читайте в нашем Telegram-канале

Повреждения домов и инфраструктуры

В Галицком районе пострадал дом на площади Соборной, 3 — памятник архитектуры национального значения. Выбиты окна в 17 квартирах, шесть квартир требуют отселения. Четыре семьи уже временно поселили в гостинице. На ул. Бандеры повреждены четыре дома, выбито 23 окна.

В Сиховском районе пострадало 19 многоквартирных домов, более 1300 выбитых окон. Больше всего пострадал дом на проспекте Червоной Калины, 103 — два попадания повредили четыре подъезда и 136 квартир, более 350 жителей. Сейчас в доме отсутствуют газ и электроснабжение.

"Работаем на местах. Помогаем людям", — добавил мэр Львова Андрей Садовый.

Поврежденный транспорт и организация помощи

Вследствие атаки пострадал коммунальный транспорт: выбито 30 окон, два лобовых стекла, вырвано пять люков. Предварительные убытки оцениваются примерно в 650 тысяч гривен.

Завтра, 25 марта, с 09:00 до 18:00 в школе №98 (ул. Трилевского, 12) будет работать выездной ЦНАП, где жители могут получить помощь, консультации и подать информацию о повреждениях.

Автор: 

беспилотник (4927) Львов (4617) атака (1152) Шахед (2014) Львовская область (3135) Львовский район (206)
Поделиться:
Подытожить:
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
"Uderzenie irańskim dronem Shahed w budynek połączony z kościołem we Lwowie to skrajna perwersja, z której czerpać przyjemność mogą tylko tacy, jak Putin" - napisał wieczorem prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski, komentując dzisiejsze zmasowany atak Rosji m.in. na Lwów. "Dziedzictwo Lwowa nie należy tylko do jednego narodu. To uderzenie w pamięć, w tożsamość (...), zwracam się o natychmiastową reakcję" - tak z kolei putinowski atak na miejsca ważne dla Polaków skomentowała minister kultury Marta Cienkowska.
https://www.rmf24.pl/raporty/raport-wojna-z-rosja/news-polska-o-ataku-rosji-na-lwow-zwracam-sie-o-natychmiastowa-re,nId,8073875 Rosja uderzyła w centrum Lwowa, 24 marca 2026
показать весь комментарий
24.03.2026 23:16 Ответить
 
 