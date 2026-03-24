32 человека пострадали во время дневной атаки на Львовщине
Во Львове и Львовской области 24 марта были зафиксированы последствия дневной атаки российских беспилотников.
Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом говорится в сообщениях городских и областных властей.
По данным главы Львовской ОВА Максима Козицкого, пострадали 32 человека. Мэр Львова Андрей Садовый уточнил, что в городских больницах находятся 26 пострадавших.
Повреждения домов и инфраструктуры
В Галицком районе пострадал дом на площади Соборной, 3 — памятник архитектуры национального значения. Выбиты окна в 17 квартирах, шесть квартир требуют отселения. Четыре семьи уже временно поселили в гостинице. На ул. Бандеры повреждены четыре дома, выбито 23 окна.
В Сиховском районе пострадало 19 многоквартирных домов, более 1300 выбитых окон. Больше всего пострадал дом на проспекте Червоной Калины, 103 — два попадания повредили четыре подъезда и 136 квартир, более 350 жителей. Сейчас в доме отсутствуют газ и электроснабжение.
"Работаем на местах. Помогаем людям", — добавил мэр Львова Андрей Садовый.
Поврежденный транспорт и организация помощи
Вследствие атаки пострадал коммунальный транспорт: выбито 30 окон, два лобовых стекла, вырвано пять люков. Предварительные убытки оцениваются примерно в 650 тысяч гривен.
Завтра, 25 марта, с 09:00 до 18:00 в школе №98 (ул. Трилевского, 12) будет работать выездной ЦНАП, где жители могут получить помощь, консультации и подать информацию о повреждениях.
- В течение суток 24 марта российские дроны атаковали Львов, Ивано-Франковск, Винницкую область и Житомир. По данным Воздушных сил, противовоздушная оборона сбила 541 "Шахед" из 948 выпущенных врагом за день.
https://www.rmf24.pl/raporty/raport-wojna-z-rosja/news-polska-o-ataku-rosji-na-lwow-zwracam-sie-o-natychmiastowa-re,nId,8073875 Rosja uderzyła w centrum Lwowa, 24 marca 2026