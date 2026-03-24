На Виннитчине вследствие атаки РФ пострадали три громады

В трёх населённых пунктах Виннитчины зафиксированы повреждения после атаки российских беспилотников 24 марта.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом говорится в сообщении главы Винницкой областной военной администрации Натальи Заболотной в Telegram.

В течение суток в воздушном пространстве Винницкой области находились 56 БПЛА: 11 – во время ночной атаки и 45 – днем.

Повреждения домов и инфраструктуры

По словам Заболотной, в двух громадах повреждено 13 домов – выбиты окна, повреждены крыши. В Виннице зафиксировано пять попаданий, среди которых девять частных домов: один уничтожен полностью, еще два имеют значительные повреждения. Также пострадали два многоквартирных дома и неработающий ресторан.

"В городе отключены от электросети 28 бытовых потребителей. Восстановить подачу пока нет возможности, повреждены опоры и провода.

Также есть повреждения газопровода – отключено 7 потребителей", – сообщила Заболотная.

Раненые и работа спасателей

Вследствие атаки ранения получили 13 человек: двое в тяжелом состоянии, четверо – в среднем.

На месте работают бригады ГСЧС, которые проводят разбор завалов. К работам привлечены 91 единица личного состава и 19 единиц техники.

Вечером во вторник, 24 марта, Россия продолжает обстрелы территории Украины. В ряде регионов звучит сигнал воздушной тревоги.

Во время воздушной тревоги находитесь в безопасных местах!