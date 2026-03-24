На Виннитчине вследствие атаки РФ пострадали три громады
В трёх населённых пунктах Виннитчины зафиксированы повреждения после атаки российских беспилотников 24 марта.
Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом говорится в сообщении главы Винницкой областной военной администрации Натальи Заболотной в Telegram.
- В течение суток в воздушном пространстве Винницкой области находились 56 БПЛА: 11 – во время ночной атаки и 45 – днем.
Повреждения домов и инфраструктуры
По словам Заболотной, в двух громадах повреждено 13 домов – выбиты окна, повреждены крыши. В Виннице зафиксировано пять попаданий, среди которых девять частных домов: один уничтожен полностью, еще два имеют значительные повреждения. Также пострадали два многоквартирных дома и неработающий ресторан.
"В городе отключены от электросети 28 бытовых потребителей. Восстановить подачу пока нет возможности, повреждены опоры и провода.
Также есть повреждения газопровода – отключено 7 потребителей", – сообщила Заболотная.
Раненые и работа спасателей
Вследствие атаки ранения получили 13 человек: двое в тяжелом состоянии, четверо – в среднем.
На месте работают бригады ГСЧС, которые проводят разбор завалов. К работам привлечены 91 единица личного состава и 19 единиц техники.
Вечером во вторник, 24 марта, Россия продолжает обстрелы территории Украины. В ряде регионов звучит сигнал воздушной тревоги.
