На Вінниччині внаслідок атаки РФ постраждали три громади
У трьох громадах Вінницької області зафіксували пошкодження після атаки російських безпілотників 24 березня.
Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це йдеться у повідомленні очільниці Вінницької обласної військової адміністрації Наталії Заболотної у Телеграмі.
- Протягом доби у повітряному просторі Вінниччини перебували 56 БПЛА: 11 – під час нічної атаки та 45 – вдень.
Пошкодження будинків та інфраструктури
За словами Заболотної, у двох громадах пошкоджено 13 будинків – вибиті вікна, побиті покрівлі. У Вінниці зафіксовано п’ять влучань, серед яких дев’ять приватних будинків: один знищено повністю, ще два мають значні пошкодження. Також постраждали два багатоквартирні будинки та недіючий ресторан.
"У місті відключено від електромережі 28 побутових споживачів. Заживити поки немає можливості, посічені опори і дроти.
Також є пошкодження газопроводу – відключено 7 споживачів", – повідомила Заболотна.
Поранені та робота рятувальників
Внаслідок атаки поранення дістали 13 осіб: двоє у важкому стані, четверо – у середньому.
На місці працюють бригади ДСНС, які проводять розбір завалів. До робіт залучені 91 одиниця особового складу та 19 одиниць техніки.
Увечері вівторка, 24 березня, Росія продовжує обстріли території України. У низці регіонів лунає сигнал повітряної тривоги.
Під час повітряної тривоги перебувайте у безпечних місцях!
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