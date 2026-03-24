32 людини постраждали під час денної атаки на Львівщині

У Львові та Львівській області 24 березня зафіксували наслідки денної атаки російських безпілотників.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це йдеться у повідомленнях міської та обласної влади.

За даними керівника Львівської ОВА Максима Козицького, постраждали 32 людини. Мер Львова Андрій Садовий уточнив, що у міських лікарнях перебувають 26 постраждалих.

Більше читайте у нашому Telegram-каналі

Пошкодження будинків та інфраструктури

У Галицькому районі постраждав будинок на площі Соборній, 3 — пам’ятка архітектури національного значення. Вибито вікна у 17 квартирах, шість квартир потребують відселення. Чотири сім’ї вже тимчасово поселили у готелі. На вул. Бандери пошкоджено чотири будинки, вибито 23 вікна.

У Сихівському районі постраждало 19 багатоквартирних будинків, понад 1300 вибитих вікон. Найбільше постраждав будинок на проспекті Червоної Калини, 103 — два влучання пошкодили чотири під’їзди та 136 квартир, понад 350 мешканців. Наразі у будинку відсутні газ та електропостачання.

"Працюємо на місцях. Допомагаємо людям", — додав мер Львова Андрій Садовий.

Також читайте: На Вінниччині внаслідок атаки РФ постраждали три громади

Пошкоджений транспорт та організація допомоги

Внаслідок атаки постраждав комунальний транспорт: вибито 30 вікон, два лобових скла, вирвано п’ять люків. Попередні збитки оцінюють у близько 650 тисяч гривень.

Завтра, 25 березня, з 09:00 до 18:00 у школі №98 (вул. Трильовського, 12) працюватиме виїзний ЦНАП, де мешканці можуть отримати допомогу, консультації та подати інформацію про пошкодження.

Протягом доби 24 березня російські дрони атакували Львів, Івано-Франківськ і Вінниччину та Житомир. За даними Повітряних сил, протиповітряна оборона знешкодила 541 "шахед" із 948 випущених ворогом за день.

Читайте також: Удар по історичному центру Львова: МЗС України закликає ЮНЕСКО до санкцій проти РФ