Удар РФ по монастырю во Львове: Институт национальной памяти будет требовать исключить Россию из ЮНЕСКО

После российского нападения на Львов, в результате которого был поврежден Бернардинский монастырь, Украинский институт национальной памяти (УИНП) призвал международное сообщество поддержать обращение об исключении России из ЮНЕСКО.

О чем идет речь

В Институте напомнили, что 24 марта во Львове около 16 часов дрон с заложенным маршрутом поразил центральную часть города, которая находится под защитой ЮНЕСКО и относится к мировому культурному наследию. В результате атаки дрона поврежден храмовый комплекс монастыря Бернардинцев — исторический памятник XVII века, травмированы 13 человек.

"Постоянные атаки на культурное наследие Украины, находящееся под защитой ЮНЕСКО, — это целенаправленная политика Кремля, направленная на уничтожение украинской национальной памяти и культурной идентичности", — подчеркнули в УИНП.

Смотрите также: Атака РФ на Львов: 7 человек до сих пор в больнице, трое — в тяжелом состоянии. ФОТО

Призыв к сообществу

В Институте национальной памяти призвали международное сообщество к консолидированным действиям по прекращению неспровоцированной войны против Украины: убийствам и похищениям детей, гражданских лиц и военных, уничтожению Россией европейского культурного наследия в Украине, а также положить конец системному пренебрежению международным правом.

Отмечается, что за годы полномасштабного вторжения Россия целенаправленно уничтожила и повредила более 1600 памятников культурного наследия Украины.

УИНП призвал подписать обращение, которое будет направлено в ЮНЕСКО и международным партнерам с целью исключения России из ее состава.

Смотрите также: Атака РФ на Львов: 26 пострадавших, повреждены десятки домов и памятник архитектуры. ФОТОрепортаж

Атака РФ на Львовскую область

  • По данным главы Львовской ОГА Максима Козицкого, в результате атаки пострадали 32 человека. Мэр Львова Андрей Садовый уточнил, что в городских больницах находятся 26 пострадавших.
  • Министерство иностранных дел Украины осудило атаку российских дронов по центральной части Львова, в результате которой повреждены объекты всемирного наследия ЮНЕСКО.

І що? 🤔 Там у тому ЮНЕСКО третина-кацапи.
25.03.2026 14:44 Ответить
Тільки зараз?
25.03.2026 15:12 Ответить
 
 