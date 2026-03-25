Удар РФ по монастырю во Львове: Институт национальной памяти будет требовать исключить Россию из ЮНЕСКО
После российского нападения на Львов, в результате которого был поврежден Бернардинский монастырь, Украинский институт национальной памяти (УИНП) призвал международное сообщество поддержать обращение об исключении России из ЮНЕСКО.
Об этом УИНП сообщает на своей странице в Facebook, передает Цензор.НЕТ.
О чем идет речь
В Институте напомнили, что 24 марта во Львове около 16 часов дрон с заложенным маршрутом поразил центральную часть города, которая находится под защитой ЮНЕСКО и относится к мировому культурному наследию. В результате атаки дрона поврежден храмовый комплекс монастыря Бернардинцев — исторический памятник XVII века, травмированы 13 человек.
"Постоянные атаки на культурное наследие Украины, находящееся под защитой ЮНЕСКО, — это целенаправленная политика Кремля, направленная на уничтожение украинской национальной памяти и культурной идентичности", — подчеркнули в УИНП.
Призыв к сообществу
В Институте национальной памяти призвали международное сообщество к консолидированным действиям по прекращению неспровоцированной войны против Украины: убийствам и похищениям детей, гражданских лиц и военных, уничтожению Россией европейского культурного наследия в Украине, а также положить конец системному пренебрежению международным правом.
Отмечается, что за годы полномасштабного вторжения Россия целенаправленно уничтожила и повредила более 1600 памятников культурного наследия Украины.
УИНП призвал подписать обращение, которое будет направлено в ЮНЕСКО и международным партнерам с целью исключения России из ее состава.
Атака РФ на Львовскую область
- По данным главы Львовской ОГА Максима Козицкого, в результате атаки пострадали 32 человека. Мэр Львова Андрей Садовый уточнил, что в городских больницах находятся 26 пострадавших.
- Министерство иностранных дел Украины осудило атаку российских дронов по центральной части Львова, в результате которой повреждены объекты всемирного наследия ЮНЕСКО.
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль