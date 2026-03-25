Удар РФ по монастирю у Львові: У ЮНЕСКО "глибоко стурбовані" і готові допомогти з оцінкою та екстреними заходами

У ЮНЕСКО висловили "глибоке занепокоєння" російською атакою на Львів, під час якої було пошкоджено Бернардинський монастир.

Про це йдеться у заяві ЮНЕСКО у соціальній мережі Х, передає Цензор.НЕТ.

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Глибоко стурбовані

"ЮНЕСКО глибоко стурбована ударами 24 березня, які уразили будівлю на території Бернардинського монастиря, який входить до об’єкта Всесвітньої спадщини "Львів — ансамбль історичного центру", - йдеться в заяві.

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Також ЮНЕСКО нагадує, що культурні цінності охороняються Гаазькою конвенцією 1954 року та Конвенцією про охорону всесвітньої спадщини 1972 року. Усі сторони повинні захищати спадщину та утримуватися від будь-яких дій, що завдають шкоди культурним цінностям.

Готова надати підтримку

"ЮНЕСКО готова надати підтримку владі у проведенні оцінок, вжитті заходів захисту та наданні екстреної допомоги", - додали в організації.

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Атака РФ на Львівщину