Удар РФ по монастирю у Львові: У ЮНЕСКО "глибоко стурбовані" і готові допомогти з оцінкою та екстреними заходами
У ЮНЕСКО висловили "глибоке занепокоєння" російською атакою на Львів, під час якої було пошкоджено Бернардинський монастир.
Про це йдеться у заяві ЮНЕСКО у соціальній мережі Х, передає Цензор.НЕТ.
Глибоко стурбовані
"ЮНЕСКО глибоко стурбована ударами 24 березня, які уразили будівлю на території Бернардинського монастиря, який входить до об’єкта Всесвітньої спадщини "Львів — ансамбль історичного центру", - йдеться в заяві.
Також ЮНЕСКО нагадує, що культурні цінності охороняються Гаазькою конвенцією 1954 року та Конвенцією про охорону всесвітньої спадщини 1972 року. Усі сторони повинні захищати спадщину та утримуватися від будь-яких дій, що завдають шкоди культурним цінностям.
Готова надати підтримку
"ЮНЕСКО готова надати підтримку владі у проведенні оцінок, вжитті заходів захисту та наданні екстреної допомоги", - додали в організації.
Атака РФ на Львівщину
- За даними керівника Львівської ОВА Максима Козицького, внаслідок атаки постраждали 32 людини. Мер Львова Андрій Садовий уточнив, що у міських лікарнях перебувають 26 постраждалих.
- Міністерство закордонних справ України засудило атаку російських дронів по центральній частині Львова, внаслідок якої пошкоджено об’єкти всесвітньої спадщини ЮНЕСКО.
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