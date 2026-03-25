Знищення культурної спадщини України є ударом по нашій спільній людяності, - ОБСЄ
В ОБСЄ прокоментували російську атаку на Львів, наголосивши, що вимагатимуть притягнення винних до відповідальності.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це президент Парламентської асамблеї ОБСЄ Пере Хуан Понс Сампіетро написав у соцмережі Х.
Удар по людяності
"Знищення культурної спадщини України на тлі російської агресії – це удар по нашій ідентичності та спільній людяності. Як президент ПА ОБСЄ, я триматиму це питання в центрі нашого порядку денного, домагатимуся притягнення винних до відповідальності та забезпечу, щоб це знайшло відображення в Гаазькій декларації", – йдеться в дописі.
Атака РФ на Львівщину
- За даними керівника Львівської ОВА Максима Козицького, внаслідок атаки постраждали 32 людини. Мер Львова Андрій Садовий уточнив, що у міських лікарнях перебувають 26 постраждалих.
- Міністерство закордонних справ України засудило атаку російських дронів по центральній частині Львова, внаслідок якої пошкоджено об’єкти всесвітньої спадщини ЮНЕСКО.
Вхід на форум Цензор.НЕТ
Будь ласка, зачекайте...
Для входу за паролем, перейдіть за посиланням
Використання імені користувача в якості логіну більше не підтримується!
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Забули пароль або логін? Відновити пароль