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Новини Обстріли Львівщини
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Знищення культурної спадщини України є ударом по нашій спільній людяності, - ОБСЄ

атака на Львів

В ОБСЄ прокоментували російську атаку на Львів, наголосивши, що вимагатимуть притягнення винних до відповідальності.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це президент Парламентської асамблеї ОБСЄ Пере Хуан Понс Сампіетро написав у соцмережі Х.

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Удар по людяності

"Знищення культурної спадщини України на тлі російської агресії – це удар по нашій ідентичності та спільній людяності. Як президент ПА ОБСЄ, я триматиму це питання в центрі нашого порядку денного, домагатимуся притягнення винних до відповідальності та забезпечу, щоб це знайшло відображення в Гаазькій декларації", – йдеться в дописі.

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ОБСЄ про удар РФ по Львову

Атака РФ на Львівщину

  • За даними керівника Львівської ОВА Максима Козицького, внаслідок атаки постраждали 32 людини. Мер Львова Андрій Садовий уточнив, що у міських лікарнях перебувають 26 постраждалих.
  • Міністерство закордонних справ України засудило атаку російських дронів по центральній частині Львова, внаслідок якої пошкоджено об’єкти всесвітньої спадщини ЮНЕСКО.

Також дивіться: Атака РФ на Львів: 26 постраждалих, пошкоджено десятки будинків і пам’ятку архітектури. ФОТОрепортаж

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Львів (3300) ОБСЄ (3442) обстріл (34804) Львівська область (2817) Львівський район (290)
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