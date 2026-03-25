Знищення культурної спадщини України є ударом по нашій спільній людяності, - ОБСЄ

В ОБСЄ прокоментували російську атаку на Львів, наголосивши, що вимагатимуть притягнення винних до відповідальності.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це президент Парламентської асамблеї ОБСЄ Пере Хуан Понс Сампіетро написав у соцмережі Х.

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Удар по людяності

"Знищення культурної спадщини України на тлі російської агресії – це удар по нашій ідентичності та спільній людяності. Як президент ПА ОБСЄ, я триматиму це питання в центрі нашого порядку денного, домагатимуся притягнення винних до відповідальності та забезпечу, щоб це знайшло відображення в Гаазькій декларації", – йдеться в дописі.

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Атака РФ на Львівщину

За даними керівника Львівської ОВА Максима Козицького, внаслідок атаки постраждали 32 людини. Мер Львова Андрій Садовий уточнив, що у міських лікарнях перебувають 26 постраждалих.

Міністерство закордонних справ України засудило атаку російських дронів по центральній частині Львова, внаслідок якої пошкоджено об’єкти всесвітньої спадщини ЮНЕСКО.

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