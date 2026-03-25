Уничтожение культурного наследия Украины является ударом по нашей общей человечности, - ОБСЕ
В ОБСЕ прокомментировали российскую атаку на Львов, подчеркнув, что будут требовать привлечения виновных к ответственности.
Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом президент Парламентской ассамблеи ОБСЕ Пере Хуан Понс Сампиетро написал в соцсети Х.
Удар по человечности
"Уничтожение культурного наследия Украины на фоне российской агрессии – это удар по нашей идентичности и общей человечности. Как президент ПА ОБСЕ, я буду держать этот вопрос в центре нашей повестки дня, добиваться привлечения виновных к ответственности и обеспечу, чтобы это нашло отражение в Гаагской декларации", – говорится в сообщении.
Атака РФ на Львовскую область
- По данным главы Львовской ОГА Максима Козицкого, в результате атаки пострадали 32 человека. Мэр Львова Андрей Садовый уточнил, что в городских больницах находятся 26 пострадавших.
- Министерство иностранных дел Украины осудило атаку российских дронов по центральной части Львова, в результате которой повреждены объекты всемирного наследия ЮНЕСКО.
Культурну спадщину України і без втручання кацапів, прямо зараз, знищують в Одесі.
Вночі, під час тривоги, "хтось" почав зносити історичну будівлю винзаводу на Французькому бульварі, 10. Чим це все закінчиться можна не гадати. Така "схема" вже не вперше використовується забудовниками для "розчистки" будівельної площадки.
а потім всі відповідальні за це держслужбовці бубнять "йой, як же це трапилося"...
" Окупаційна влада РФ фактично знищила пам'ятку світової спадщини ЮНЕСКО -
" Окупаційна влада РФ фактично знищила пам'ятку світової спадщини ЮНЕСКО - Херсонес Таврійський у Криму. Під виглядом «реконструкції» та будівництва «історико-археологічного парку» зведено новобудови (амфітеатр та інші споруди), які перекривають та руйнують автентичні руїни античного міста, повідомляють DW.com, "