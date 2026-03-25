Уничтожение культурного наследия Украины является ударом по нашей общей человечности, - ОБСЕ

В ОБСЕ прокомментировали российскую атаку на Львов, подчеркнув, что будут требовать привлечения виновных к ответственности.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом президент Парламентской ассамблеи ОБСЕ Пере Хуан Понс Сампиетро написал в соцсети Х.

Удар по человечности

"Уничтожение культурного наследия Украины на фоне российской агрессии – это удар по нашей идентичности и общей человечности. Как президент ПА ОБСЕ, я буду держать этот вопрос в центре нашей повестки дня, добиваться привлечения виновных к ответственности и обеспечу, чтобы это нашло отражение в Гаагской декларации", – говорится в сообщении.

Атака РФ на Львовскую область

По данным главы Львовской ОГА Максима Козицкого, в результате атаки пострадали 32 человека. Мэр Львова Андрей Садовый уточнил, что в городских больницах находятся 26 пострадавших.

Министерство иностранных дел Украины осудило атаку российских дронов по центральной части Львова, в результате которой повреждены объекты всемирного наследия ЮНЕСКО.

