Удар РФ по монастырю во Львове: в ЮНЕСКО "глубоко обеспокоены" и готовы помочь с оценкой и экстренными мерами
В ЮНЕСКО выразили "глубокую озабоченность" в связи с российским ударом по Львову, в результате которого был поврежден Бернардинский монастырь.
Об этом говорится в заявлении ЮНЕСКО в социальной сети Х, передает Цензор.НЕТ.
Глубоко обеспокоены
"ЮНЕСКО глубоко обеспокоена ударами 24 марта, которые поразили здание на территории Бернардинского монастыря, входящего в объект Всемирного наследия "Львов — ансамбль исторического центра", — говорится в заявлении.
Также ЮНЕСКО напоминает, что культурные ценности охраняются Гаагской конвенцией 1954 года и Конвенцией об охране всемирного наследия 1972 года. Все стороны должны защищать наследие и воздерживаться от любых действий, наносящих ущерб культурным ценностям.
Готова оказать поддержку
"ЮНЕСКО готова оказать поддержку властям в проведении оценок, принятии мер защиты и оказании экстренной помощи", — добавили в организации.
Атака РФ на Львовскую область
- По данным главы Львовской ОГА Максима Козицкого, в результате атаки пострадали 32 человека. Мэр Львова Андрей Садовый уточнил, что в городских больницах находятся 26 пострадавших.
- Министерство иностранных дел Украины осудило атаку российских дронов по центральной части Львова, в результате которой были повреждены объекты всемирного наследия ЮНЕСКО.
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
https://youtu.be/I5dp0BgH8Ug