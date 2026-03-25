Удар РФ по монастырю во Львове: в ЮНЕСКО "глубоко обеспокоены" и готовы помочь с оценкой и экстренными мерами

В ЮНЕСКО выразили "глубокую озабоченность" в связи с российским ударом по Львову, в результате которого был поврежден Бернардинский монастырь.

Об этом говорится в заявлении ЮНЕСКО в социальной сети Х, передает Цензор.НЕТ.

ЮНЕСКО глубоко обеспокоена

"ЮНЕСКО глубоко обеспокоена ударами 24 марта, которые поразили здание на территории Бернардинского монастыря, входящего в объект Всемирного наследия "Львов — ансамбль исторического центра", — говорится в заявлении.

Также ЮНЕСКО напоминает, что культурные ценности охраняются Гаагской конвенцией 1954 года и Конвенцией об охране всемирного наследия 1972 года. Все стороны должны защищать наследие и воздерживаться от любых действий, наносящих ущерб культурным ценностям.

Готова оказать поддержку

"ЮНЕСКО готова оказать поддержку властям в проведении оценок, принятии мер защиты и оказании экстренной помощи", — добавили в организации.

ЮНЕСКО о Львове

Атака РФ на Львовскую область

  • По данным главы Львовской ОГА Максима Козицкого, в результате атаки пострадали 32 человека. Мэр Львова Андрей Садовый уточнил, что в городских больницах находятся 26 пострадавших.
  • Министерство иностранных дел Украины осудило атаку российских дронов по центральной части Львова, в результате которой были повреждены объекты всемирного наследия ЮНЕСКО.

Світ почав падіння з 1965 року , коли на Католицькому Соборі все перевернули!
25.03.2026 17:00 Ответить
Якщо їм на людські жертви начхати, то що вже казати про якісь там пам'ятники архітектури. Лицемірство і продажність цих міжнародних імпотентних організацій просто зашкалює!
25.03.2026 17:15 Ответить
 
 