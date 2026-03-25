Удар РФ по монастырю во Львове: в ЮНЕСКО "глубоко обеспокоены" и готовы помочь с оценкой и экстренными мерами

В ЮНЕСКО выразили "глубокую озабоченность" в связи с российским ударом по Львову, в результате которого был поврежден Бернардинский монастырь.

Об этом говорится в заявлении ЮНЕСКО в социальной сети Х, передает Цензор.НЕТ.

Глубоко обеспокоены

"ЮНЕСКО глубоко обеспокоена ударами 24 марта, которые поразили здание на территории Бернардинского монастыря, входящего в объект Всемирного наследия "Львов — ансамбль исторического центра", — говорится в заявлении.

Также ЮНЕСКО напоминает, что культурные ценности охраняются Гаагской конвенцией 1954 года и Конвенцией об охране всемирного наследия 1972 года. Все стороны должны защищать наследие и воздерживаться от любых действий, наносящих ущерб культурным ценностям.

Готова оказать поддержку

"ЮНЕСКО готова оказать поддержку властям в проведении оценок, принятии мер защиты и оказании экстренной помощи", — добавили в организации.

Атака РФ на Львовскую область