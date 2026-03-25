Садовий заявив про "багато питань" після атаки РФ на Львів: Мадяр закликав не дорікати військовим. ВIДЕО

Мер Львова Андрій Садовий заявив про "багато питань" після атаки РФ на місто.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ.

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Так, у коментарі журналістам Садовий заявив, що у нього є "дуже багато питань до всіх".

"Тому що ми як місто кожного дня купуємо дрони, купуємо антидронові системи, купуємо все, що у нас просять – і передаємо. Ми левову частку бюджету міста витрачаємо на підтримку військових. Тому я думаю, що питань дуже багато є до всіх. Моя задача зараз – рятувати людей. Щоб люди були у безпеці, щоб люди мали де переночувати, щоб у лікарнях надали якісну медичну допомогу. Це ми зробимо. Це є моя відповідальність", - сказав він, відповідаючи на питання щодо того, чому "шахеди" долетіли до Львова.

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Реакція Мадяра

Командувач Сил безпілотних систем Роберт Бровді (Мадяр) відреагував на заяву очільника Львова.

"Пане мер серцю милого міста Лева! Перепрошую, але отой ваш вечірній докір чи рекламацію покупця "маю дуже багато питань до усіх, будемо мати розмову з військовими, щодня купуємо…" припиніть, зробіть ласку.

15 шахедів з 556-ти сьогодні досягли цілі. 3%. Такого навіть розміру ральцю у мерії не існує, от без жартів- не існує такої ППО на планеті Земля, що руцями Воінів у глибину ешелонів та рубежів від передка і до мирних міст стирають 95-97% дронів, що атакують. Хоча звісно, є над чим працювати.



Не мені Вам поради давати. Але й не Вам дорікати тих, хто збиває денно і нощно. Бережіть людей, менше лясів. А ми працюватимемо у небі", - зазначив він.

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Пояснення Садового

Пізніше мер Львова сказав, що із великою повагою ставиться до сил ППО і до всіх, хто захищає наше небо і землю.

"Громада Львова максимально закриває запити, які надходять від військових. Розумію, що рішення про використання техніки і ресурсів ухвалюють відповідальні люди. Вони точно краще знають, де це потрібно найбільше.



Моя реакція на запитання журналістки була емоційною і некоректною. У той момент я стояв перед палаючим будинком у центрі міста і бачив наслідки російської атаки", - пояснив очільник міста.

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Атака РФ на Львівщину

За даними керівника Львівської ОВА Максима Козицького, внаслідок атаки постраждали 32 людини. Мер Львова Андрій Садовий уточнив, що у міських лікарнях перебувають 26 постраждалих.

Раніше міністерство закордонних справ України засудило атаку російських дронів по центральній частині Львова, внаслідок якої пошкоджено об’єкти всесвітньої спадщини ЮНЕСКО.

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