РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
9282 посетителя онлайн
Новости Удар по Львову
4 816 27

Садовый заявил о "множестве вопросов" после атаки РФ на Львов: Мадяр призвал не упрекать военных

Мэр Львова Андрей Садовый заявил о "множестве вопросов" после нападения РФ на город.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ.

Больше новостей в Telegram-канале Цензор.НЕТ

Так, в комментарии журналистам Садовый заявил, что у него есть "очень много вопросов ко всем".

"Потому что мы как город каждый день покупаем дроны, покупаем антидроновые системы, покупаем все, что у нас просят – и передаем. Мы львиную долю бюджета города тратим на поддержку военных. Поэтому я думаю, что вопросов очень много ко всем. Моя задача сейчас – спасать людей. Чтобы люди были в безопасности, чтобы у людей было где переночевать, чтобы в больницах оказывали качественную медицинскую помощь. Это мы сделаем. Это моя ответственность", – сказал он, отвечая на вопрос о том, почему "шахиды" долетели до Львова.

Читайте: 32 человека пострадали во время дневной атаки на Львовщине

Реакция Мадяра

Командующий Силами беспилотных систем Роберт Бровди (Мадяр) отреагировал на заявление главы Львова.

"Господин мэр милого города Льва! Извините, но тот ваш вечерний упрек или рекламация покупателя "у меня очень много вопросов ко всем, будем разговаривать с военными, каждый день покупаем..." прекратите, пожалуйста.

15 шахедов из 556 сегодня достигли цели. 3%. Такого даже размера ракеты в мэрии не существует, вот без шуток — не существует такой ПВО на планете Земля, которая руками Воинов в глубине эшелонов и рубежей от передовой до мирных городов уничтожает 95–97% атакующих дронов. Хотя, конечно, есть над чем работать.

Не мне вам советы давать. Но и не вам упрекать тех, кто сбивает днем и ночью. Берегите людей, меньше лесов. А мы будем работать в небе", - отметил он.

Читайте также: Часть Львова осталась без воды из-за самовольных работ частной техники, - Садовый

Объяснение Садового

Позже мэр Львова сказал, что с большим уважением относится к силам ПВО и ко всем, кто защищает наше небо и землю.

"Громада Львова максимально удовлетворяет запросы, поступающие от военных. Понимаю, что решения об использовании техники и ресурсов принимают ответственные люди. Они точно лучше знают, где это нужно больше всего.

Моя реакция на вопрос журналистки была эмоциональной и некорректной. В тот момент я стоял перед горящим домом в центре города и видел последствия российской атаки", - пояснил глава города.

Читайте: Румыния осудила российские удары по Львову

Атака РФ на Львовскую область

По данным главы Львовской ОГА Максима Козицкого, в результате атаки пострадали 32 человека. Мэр Львова Андрей Садовый уточнил, что в городских больницах находятся 26 пострадавших.

  • Ранее министерство иностранных дел Украины осудило атаку российских дронов по центральной части Львова, в результате которой были повреждены объекты всемирного наследия ЮНЕСКО.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Россияне атаковали беспилотником Главное управление СБУ во Львовской области: есть разрушения

Автор: 

Львов (4617) Садовый Андрей (640) Бровди Роберт Мадяр (89) Львовская область (3142) Львовский район (211)
Поделиться:
Подытожить:
Топ комментарии
+7
А у нас дуже багато претензій та запитань до пана Садового з погонялом Доля ....
показать весь комментарий
25.03.2026 12:36
+2
Взагалі то, завдання Мадяра не в тому, щоб втупати в суперечки, а мовчки виконувати свою справу! Навряд, що нарікання тут на дії воїнів, які роблять, що можуть, а не на недолугі рішення, щоб не сказати гірше, наприклад, зеленського!
показать весь комментарий
25.03.2026 12:35
+2
Потрібно спалити НПЗ в Лукашенка, звідти наводяться дрони.
показать весь комментарий
25.03.2026 12:41 Ответить
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
показать весь комментарий
Відрядити ( заробити) , арабським шейхам , найкращих , спеців по збиттю , коли , рашисти тільки і чекають , як найболючіше завдати шкоди І , що цє за перекладання відповідальності " верховного" на мерів ? Яким боком вони , керують військовими , розвідкою , озброєнням ?
показать весь комментарий
25.03.2026 13:20 Ответить
показать весь комментарий
Чим тобі не подобається доля?
Може він доленосний, тому і доля?!?
показать весь комментарий
25.03.2026 13:22 Ответить
питання насамперед до влади - у попередні дні і ночі, у нас над Львівщиною літав гелікоптер, пробував збивати, напевно щось навіть збив, ще раніше було чутно ППО, літали літаки військові ... вчора (24.03.2026) було "глухо як в космосі" - нічого навіть не пробували збивати !!! через містечко 25 км на південний схід від Львова люди, в тому числі я, бачили мінімум 2 шахеди зі східного напрямку, повертав на північний-захід, на Львів і потім ще один з південного тако ж на Львів ...
показать весь комментарий
25.03.2026 12:41 Ответить
показать весь комментарий
всього вісім слів, а стіко дурні видали на гора
показать весь комментарий
25.03.2026 13:20 Ответить
А в мене багато питань до ********** вишкребка який 15 років гріє сраку в мерському кріслі тепер уже другого за зничимістю міста країни.
Де завод переробки сміття, чорт дурний? Поршенко йому в штани срав, потімм польська фірма не така виявилась... Гнида брехлива.
Де мобільні вогневі групи, де муніципальні команди перехоплювачів дронів - ти хоч 1 спорядив? Куди ти там гроші даєш, побрехушка - хто ті гроші бачив з пацанів твоїх бригад - хоч 80 хоч 24, хоч 103 чи 125 ? Чмо брехливе і *******.
показать весь комментарий
25.03.2026 12:43 Ответить
Садовому варто повернути свою макітру назад та поглянути, в якому стані перебуває житловий фонд Львова.
Для закріплення інформації, може проїхатися стареньким трамваєм по Львову, щоб відчути та побачити особисто, як виглядає інфраструктура міста і житловий фонд львів'ян.

Тепер 24 кАнал буде всім розповідати, що штукатурка зі стін старих будинків (по всьому Львову) відвалилася від прильоту кількох шахедів?🤔
А мер міста, закотивши рукава, мужньо бореться з наслідками атаки на Львів?
показать весь комментарий
25.03.2026 12:50 Ответить
Пока армия пылко вступает в суперечки с представителями народа в интернете и молчит про наказание таких как Миндич, его крышу с его корешами ситуация будет только ухудшаться.
показать весь комментарий
25.03.2026 12:50 Ответить
О, вже армія має щурам тиловим за Міндічєй відповідати.
А може це Гандруша який всіма рогами й копитами агітував проти Пороха і за Торчка агітував - повинен підійти до дзеркала і спитати себе куди там тепер двушечки ідуть і хто сьогоді сере йому в штанці - ну раніше Порошенко особисто, а зараз мабуть Мадяр уже?
Гнида лицемірна.
показать весь комментарий
25.03.2026 13:31 Ответить
ти цивільний мер. За безпеку відповідає ВЦА. Все за шо ти відповідальний - так це красти, побільше. За відкати. Не зря у тебе погоняло "Доля". І ти певно дуже радий, шо війна затягнулася, бо ти вже всіх замахав
показать весь комментарий
25.03.2026 12:57 Ответить
меньше лесов.... омг.... переклад супер...
показать весь комментарий
25.03.2026 13:04 Ответить
Перевожу вопросы Уважаемого А.Садового на понятный Уважаемому Мадяру язык. Почему Львов помогает фронту чем может, и по Львову летят Шахеды (что естественно), а по мааацкве только двушки из спи**енной помощи тех же Львовян, других Украинцев и наших партнёров?
показать весь комментарий
25.03.2026 13:05 Ответить
А що тількі Львів допомагає і тількі по ньому летять шахеди? Інших міст не існує.
показать весь комментарий
25.03.2026 13:18 Ответить
Так я же вопросы Садового комментирую, а не Терехова.
показать весь комментарий
25.03.2026 13:20 Ответить
у терехова два ордени За мужність, в нього все гаразд! Єдине, що він вимагає - воювати до кордонів 1991 року і не менше, бо ще не всі набережні в Харкові позолочені!
показать весь комментарий
25.03.2026 13:39 Ответить
Але до слів ***********.
Хоч було чим відповісти: про роботу на Іванющенка,та 1,5 млрд.кит.кредиту.
показать весь комментарий
25.03.2026 13:09 Ответить
Еще один главковерх! Мадяр! Видповидае он! Занимайся своими армейскими делами!
показать весь комментарий
25.03.2026 13:10 Ответить
Садовий засцяв знаючи, як за атаки на міста Зельоні миттєво звалюють провину на голів.
показать весь комментарий
25.03.2026 13:15 Ответить
Вы уж, как кацапы, википедию баньте! "Командир взвода создал подразделение"!!!
показать весь комментарий
25.03.2026 13:16 Ответить
Заяви військови--НЕДОРЕЧНІ Хотя і Садового потрібно зрозуміти
показать весь комментарий
25.03.2026 13:21 Ответить
Садовому треба запитувати у торчка🤡,чому у Львів долітають шахеди? ...Коли за зеленського розпинався в 19р , не бачив загрози ? Запроданець !!! ...
показать весь комментарий
25.03.2026 13:22 Ответить
Взагалі-то товаріщ Садовий заблокував іногироднім пенсіонерам і інвалідам продані перед тим за 60 гривень Лео-картки, змусиаши їх платити за громадський трансплрт всупереч Конституції, закону про пенсійне забезпечення і Постанові 354 Кабміну. От приїжджає до Львова пенсіонер із Житомира, якому держава гарчнтувала пільговий проїзд незадежно від місця реєстрації - а цому - штраф!, ещо пан Садовий вважає, що Львів - то територіч, на яквц діють лише рішення ЛМР і не діє українське законодавство, то і про захтст неба маа б думати та ж ЛМР, а не висловлювати претензії центральній владі. Якщо вже окремішність - то повна!
показать весь комментарий
25.03.2026 13:26 Ответить
Садовой уже показал себя в политике с "Самонемиччю" -- гнида и ссыкло.
показать весь комментарий
25.03.2026 13:33 Ответить
самонеміч - це ті ж регіонали тільки збоку! спецпроект для розмивання західноукраїнського електорату.
показать весь комментарий
25.03.2026 13:42 Ответить
 
 