Садовый заявил о "множестве вопросов" после атаки РФ на Львов: Мадяр призвал не упрекать военных

Мэр Львова Андрей Садовый заявил о "множестве вопросов" после нападения РФ на город.

Так, в комментарии журналистам Садовый заявил, что у него есть "очень много вопросов ко всем".

"Потому что мы как город каждый день покупаем дроны, покупаем антидроновые системы, покупаем все, что у нас просят – и передаем. Мы львиную долю бюджета города тратим на поддержку военных. Поэтому я думаю, что вопросов очень много ко всем. Моя задача сейчас – спасать людей. Чтобы люди были в безопасности, чтобы у людей было где переночевать, чтобы в больницах оказывали качественную медицинскую помощь. Это мы сделаем. Это моя ответственность", – сказал он, отвечая на вопрос о том, почему "шахиды" долетели до Львова.

Реакция Мадяра

Командующий Силами беспилотных систем Роберт Бровди (Мадяр) отреагировал на заявление главы Львова.

"Господин мэр милого города Льва! Извините, но тот ваш вечерний упрек или рекламация покупателя "у меня очень много вопросов ко всем, будем разговаривать с военными, каждый день покупаем..." прекратите, пожалуйста.

15 шахедов из 556 сегодня достигли цели. 3%. Такого даже размера ракеты в мэрии не существует, вот без шуток — не существует такой ПВО на планете Земля, которая руками Воинов в глубине эшелонов и рубежей от передовой до мирных городов уничтожает 95–97% атакующих дронов. Хотя, конечно, есть над чем работать.



Не мне вам советы давать. Но и не вам упрекать тех, кто сбивает днем и ночью. Берегите людей, меньше лесов. А мы будем работать в небе", - отметил он.

Объяснение Садового

Позже мэр Львова сказал, что с большим уважением относится к силам ПВО и ко всем, кто защищает наше небо и землю.

"Громада Львова максимально удовлетворяет запросы, поступающие от военных. Понимаю, что решения об использовании техники и ресурсов принимают ответственные люди. Они точно лучше знают, где это нужно больше всего.



Моя реакция на вопрос журналистки была эмоциональной и некорректной. В тот момент я стоял перед горящим домом в центре города и видел последствия российской атаки", - пояснил глава города.

Атака РФ на Львовскую область

По данным главы Львовской ОГА Максима Козицкого, в результате атаки пострадали 32 человека. Мэр Львова Андрей Садовый уточнил, что в городских больницах находятся 26 пострадавших.

Ранее министерство иностранных дел Украины осудило атаку российских дронов по центральной части Львова, в результате которой были повреждены объекты всемирного наследия ЮНЕСКО.

