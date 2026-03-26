Росія атакує Україну ударними безпілотниками, - Повітряні сили (оновлено)

Російські війська й надалі здійснюють атаки на територію України із застосуванням ударних безпілотників.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на дані Повітряних сил ЗСУ.

Рух ворожих дронів

О 18:19 - БпЛА на сході Чернігівщини, курс південно-західний.

О 18:34 - БпЛА з акваторії Чорного моря в напрямку Миколаївщини (Очаків).

О 19:08 - Повітряні сили ЗСУ повідомляють про рух БпЛА:

Повз н.п. Березанка на Миколаївщині, курс північний.

На півдні Чернігівщини, курс південний.

З акваторії Чорного моря в напрямку Одещини/Миколаївщини.

Оновлена інформація

О 19:38 - БпЛА на півночі Полтавщини, напрямок Миргород\Ромодан.

О 19:41 - БпЛА з Сумщини курсом на Харківщину (Богодухівський район).

О 19:46 - БпЛА на півдні Кіровоградщини курсом на Бобринець.

О 20:16 - Повітряні сили повідомляють про ворожі цілі:

БпЛА в південно-західній частині Полтавщини, курсом на Кременчук.

БпЛА на сході Чернігівщини, курс південний.

БпЛА на сході Кіровоградщини, курс північний.

БпЛА з акваторії Чорного моря в напрямку Миколаївщини.

БпЛА в Богодухівському районі Харківщини, курс східний.

Оновлена інформація

О 20:55 - Пуски керованих авіаційних бомб ворожою тактичною авіацією на Донеччині.

О 20:59 - Пуски керованих авіаційних бомб ворожою тактичною авіацією на Сумщину.

О 21:09 - БпЛА на сході Дніпропетровщини, курс н.п.Чаплине\Просяна.

О 21:12 - Пуски керованих авіаційних бомб ворожою тактичною авіацією на Дніпропетровщину.

О 21:13 - Пуски керованих авіаційних бомб ворожою тактичною авіацією на Донеччині.

О 21:22 - Пуски керованих авіаційних бомб ворожою тактичною авіацією на Сумщині.

О 21:27 - БпЛА на м.Запоріжжя з півдня.

Оновлена інформація

О 21:37 - БпЛА на Кіровоградщині, курс на н.п.Аджамка\Нова Прага.

О 21:38 - БпЛА з акваторії Чорного моря в напрямку Миколаївщини.

О 21:39 - БпЛА на м.Краматорськ з півночі.

О 21:41 - Пуски керованих авіаційних бомб ворожою тактичною авіацією на Дніпропетровщину.

О 21:50 - Пуски керованих авіаційних бомб ворожою тактичною авіацією на Сумщині.

О 21:54 - БпЛА на сході Дніпропетровщини, курс на Павлоград\Петропавлівка.

О 22:04 - Пуски керованих авіаційних бомб ворожою тактичною авіацією на Запоріжжі.

Оновлена інформація

О 23:29 - БпЛА з Сумщини курсом на Харківщину (Богодухівський район).

О 00:04 - БпЛА з акваторії Чорного моря в напрямку півдня Одещини.

О 00:24 - БпЛА в напрямку н.п.Богодухів.

О 00:26 - БпЛА в напрямку н.п.Вилкове на Одещині.

О 00:33 - БпЛА в напрямку м.Одеса.

Упродовж 25 березня російські війська понад 30 разів атакували Нікопольський, Кам'янський та Криворізький райони Дніпропетровської області безпілотниками і артилерією, унаслідок чого є поранені.

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