В ближайшее время будет больше контактов на всех уровнях между Украиной и странами Персидского залива, - МИД

Тихий о контактах со странами Персидского залива

Пресс-секретарь МИД Украины Георгий Тихий заявил об увеличении в ближайшее время контактов на всех уровнях между Украиной и странами Персидского залива.

Контакты на всех уровнях

"В ближайшее время будет больше контактов на всех уровнях между Украиной и странами Персидского залива, на которых, однозначно, будут обсуждаться те направления взаимного партнерства, о которых я говорил", - отметил Тихий.

Направления партнерства

Он отметил, что перечень направлений партнерства неисчерпаем, и назвал несколько из них.

Так, он отметил, что речь идет о:

  • политической поддержке в ответ на помощь Украины этим государствам Персидского залива,
  • давление на Россию и Иран как два режима, дестабилизирующих наши два региона,
  • долгосрочное развитие сотрудничества в сфере безопасности и военно-технического сотрудничества,
  • восстановление Украины, инвестиции в экономику Украины.

"Убеждены, что на этих четырех направлениях есть достаточное количество взаимных выгод, которые мы можем найти с государствами Персидского залива. Над этим ведется работа, это вопрос политических контактов, которые вскоре состоятся", - добавил Тихий.

Звичайні зелені фантазії. Чергові.
Буде...Це повинно було бути ще вчора.
Ще більше шлюх в дубай поїде?
Зрадять мусульмани,як пити дати((
Нехай гроші дають. Більше від них нічого не потрібно.
Гроші звичайно не пахнуть,і в короткій зійлиб ,але в довгу з цими продажними і грошелюними ...((
Це гроші тим хто виробляє найкращу конкурентноспроможну продукцію. Тому надо Ігор, надо!
Та нехай,але гроші і обіцяні гроші - це дві великі різниці.
Нєт ручєк нєт варєнья @
Ну так контакти по передоплаті.
Вєчєром долари 💲 зранку дрони.
Но дєньгі вперед! @
За 4 года ничего не дали. Но мечтать не вредно, как известно.
Над цим робота йде, це питання політичних контактів, які невдовзі відбуватимуться", - додав Тихий. ЗЕЛЕНИЙ ТИХИЙ ВИЛАМИ ПО ВОДІ КУЙНЮ ПИСАВ...
Нахер будут больше посылать?
Нас чекає серйозне потрясіння: нам необхідно щороку залучати 300 тис. трудових мігрантів, але наше суспільство до цього не готове. Ми були б раді залучати до роботи українців, але працювати нема кому"
Голова офісу мінсоцполітики Василь Москобойник.
Ох не даремно ці " контакти " з країнами пустель. 300 тис мігрантів щороку? Тобто за 4 роки повномасштабного вторгнення якраз кількість нашого ЗСУ майже дорівнює кількості " нових українців".
Більше контактів - більше потужних договорів про нечувані гарантії безпеки!
З Оманом контакти вже давно є.
На яких таких рівнях з тими дядьками в нічних сорочках контакти?Аравійська пустеля пласка і дика. Ну хіба крім всього того, що набудували там по західним технологіям західні же спеціалісти. За гроші від нафти, на якій сидять тамтешні еміри.
