В ближайшее время будет больше контактов на всех уровнях между Украиной и странами Персидского залива, - МИД

Пресс-секретарь МИД Украины Георгий Тихий заявил об увеличении в ближайшее время контактов на всех уровнях между Украиной и странами Персидского залива.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на заявление Тихого на брифинге.

Контакты на всех уровнях

"В ближайшее время будет больше контактов на всех уровнях между Украиной и странами Персидского залива, на которых, однозначно, будут обсуждаться те направления взаимного партнерства, о которых я говорил", - отметил Тихий.

Направления партнерства

Он отметил, что перечень направлений партнерства неисчерпаем, и назвал несколько из них.

Так, он отметил, что речь идет о:

политической поддержке в ответ на помощь Украины этим государствам Персидского залива,

давление на Россию и Иран как два режима, дестабилизирующих наши два региона,

долгосрочное развитие сотрудничества в сфере безопасности и военно-технического сотрудничества,

восстановление Украины, инвестиции в экономику Украины.

"Убеждены, что на этих четырех направлениях есть достаточное количество взаимных выгод, которые мы можем найти с государствами Персидского залива. Над этим ведется работа, это вопрос политических контактов, которые вскоре состоятся", - добавил Тихий.