В ближайшее время будет больше контактов на всех уровнях между Украиной и странами Персидского залива, - МИД
Пресс-секретарь МИД Украины Георгий Тихий заявил об увеличении в ближайшее время контактов на всех уровнях между Украиной и странами Персидского залива.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на заявление Тихого на брифинге.
Контакты на всех уровнях
"В ближайшее время будет больше контактов на всех уровнях между Украиной и странами Персидского залива, на которых, однозначно, будут обсуждаться те направления взаимного партнерства, о которых я говорил", - отметил Тихий.
Направления партнерства
Он отметил, что перечень направлений партнерства неисчерпаем, и назвал несколько из них.
Так, он отметил, что речь идет о:
- политической поддержке в ответ на помощь Украины этим государствам Персидского залива,
- давление на Россию и Иран как два режима, дестабилизирующих наши два региона,
- долгосрочное развитие сотрудничества в сфере безопасности и военно-технического сотрудничества,
- восстановление Украины, инвестиции в экономику Украины.
"Убеждены, что на этих четырех направлениях есть достаточное количество взаимных выгод, которые мы можем найти с государствами Персидского залива. Над этим ведется работа, это вопрос политических контактов, которые вскоре состоятся", - добавил Тихий.
Ну так контакти по передоплаті.
Вєчєром долари 💲 зранку дрони.
Но дєньгі вперед! @
Голова офісу мінсоцполітики Василь Москобойник.
Ох не даремно ці " контакти " з країнами пустель. 300 тис мігрантів щороку? Тобто за 4 роки повномасштабного вторгнення якраз кількість нашого ЗСУ майже дорівнює кількості " нових українців".