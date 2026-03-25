Украинские команды добиваются непосредственных успехов в защите жизней на Ближнем Востоке, - МИД

В Министерстве иностранных дел Украины сообщили о "непосредственных успехах" украинских команд на Ближнем Востоке.

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина, об этом сообщил пресс-секретарь МИД Украины Георгий Тихий на брифинге.

Есть непосредственные успехи

"Успехи есть. Есть непосредственные успехи украинских команд в защите жизней на Ближнем Востоке от этих воздушных угроз", - отметил Тихий.

Что касается конкретики в оказании Украиной помощи, пресс-секретарь напомнил слова президента Украины Владимира Зеленского о группах украинских экспертов, работающих в странах Персидского залива, и что эта помощь "комплексная".

Различные формы поддержки

"Речь идет о различных формах этой поддержки. Как о немедленной защите сейчас, так и о построении долгосрочных систем, которые позволят лучше защищаться от воздушного террора", - рассказал он.

Тихий подчеркнул, что Украина является бесспорным лидером в опыте защиты от массированных воздушных атак.

Что предшествовало?

Напомним, ранее о конкретных результатах украинских подразделений в защите стран Ближнего Востока от атак Ирана заявил президент Украины Владимир Зеленский.