Новости Помощь Украины странам Ближнего Востока
Украинские команды добиваются непосредственных успехов в защите жизней на Ближнем Востоке, - МИД

Тихий об успехах украинских команд на Ближнем Востоке

В Министерстве иностранных дел Украины сообщили о "непосредственных успехах" украинских команд на Ближнем Востоке.

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина, об этом сообщил пресс-секретарь МИД Украины Георгий Тихий на брифинге.

Есть непосредственные успехи

"Успехи есть. Есть непосредственные успехи украинских команд в защите жизней на Ближнем Востоке от этих воздушных угроз", - отметил Тихий.

Что касается конкретики в оказании Украиной помощи, пресс-секретарь напомнил слова президента Украины Владимира Зеленского о группах украинских экспертов, работающих в странах Персидского залива, и что эта помощь "комплексная".

Различные формы поддержки

"Речь идет о различных формах этой поддержки. Как о немедленной защите сейчас, так и о построении долгосрочных систем, которые позволят лучше защищаться от воздушного террора", - рассказал он.

Тихий подчеркнул, что Украина является бесспорным лидером в опыте защиты от массированных воздушных атак.

Что предшествовало?

Напомним, ранее о конкретных результатах украинских подразделений в защите стран Ближнего Востока от атак Ирана заявил президент Украины Владимир Зеленский.

Зате кацапські дрони вже посеред білого дня за сонячної погоди долітають до Львова і потрапляють в будинок _ це теж "успіх " тільки невідомо чий
25.03.2026 18:25 Ответить
В самих хата горить і пишаються якимись примарними успіхами десь там, ви дебіли?🤦
25.03.2026 18:28 Ответить
А ці команди повинні були захищати життя в Україні!
То чим хвалишся, злочинним рішенням зеленського?
25.03.2026 18:25 Ответить
ми таким чином збільшуєм свою геополітичну вагу і показуємо всему світу і також Заходу, що з нами можна мати справи, вливати і допомогати нам на десятки і сотні мільярдів доларів. нагадую де друкують валюти - гроші - це ЕС і США . там вони народжуються на станках друкуються фізично
25.03.2026 18:48 Ответить
Да, это нужно. Но если это наши военные то возникает вопрос на каких основаниях они участвуют в боевых действиях за рубежом? Вроде как разрешение на это должна давать наша Рада, а не президент. Правильнее приглашать ихних военных к нам и обучать их перехвату здесь, на месте. Шахедов на это хватает с лихвой.
25.03.2026 19:10 Ответить
Ще потрібно ВМСУ задіяти для проведення суден по Ормузькій протоці!
25.03.2026 19:46 Ответить
Тихий наголосив, що Україна є беззаперечним лідером у досвіді із захисту від масованих повітряних атак. Вчорашні атаки на Львів, Івано -Франківськ ,Тернопіль,Вінницю вказують на те, що Тихий "голосно" 3,14здить і не спльовує брехню
25.03.2026 18:29 Ответить
львів, вінниця, франек....
а, до цього київ.
падіння в центрі міст!!!
оце, їбать які безпосередні успіхи в захисті життів !!!!

питання, навіщо виштовхують тупі говорячі голови прославляти захист саши, ріми та міндіча?
хто, надав дозвіл використання армії за межами україни?
як що, це таємні спецоперації, чому кожного дня, якийсь зелений дегенерат про це пердить?
25.03.2026 18:33 Ответить
а ми втрачаємо людей навіть у Львові....Але зеленому племені близький схід важливіше...
25.03.2026 18:54 Ответить
Ну може для МЗС захід України то вже не Україна, може вони більше знають 😸
25.03.2026 19:08 Ответить
А діпстейт лиш про втрату територій щоденно і звітує(
25.03.2026 19:09 Ответить
Хто дав право зеленим утиркам відправляти наші війська (які позаріз необхідні в Україні!) захищати чиїсь сраки на Сході?! Може, народ референдумом? Ні? Може Рада дала дозвіл? Теж ні? То якого біса ваш збожеволівший остаточно гундосий клоп посмів знекровити наше ППО, що б тепер шахеди по всій Україні вдень (!) літали?!
25.03.2026 19:18 Ответить
До сраки успіхи на Б/С, нас би хтось захистив
