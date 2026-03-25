Украинские команды добиваются непосредственных успехов в защите жизней на Ближнем Востоке, - МИД
В Министерстве иностранных дел Украины сообщили о "непосредственных успехах" украинских команд на Ближнем Востоке.
Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина, об этом сообщил пресс-секретарь МИД Украины Георгий Тихий на брифинге.
Есть непосредственные успехи
"Успехи есть. Есть непосредственные успехи украинских команд в защите жизней на Ближнем Востоке от этих воздушных угроз", - отметил Тихий.
Что касается конкретики в оказании Украиной помощи, пресс-секретарь напомнил слова президента Украины Владимира Зеленского о группах украинских экспертов, работающих в странах Персидского залива, и что эта помощь "комплексная".
Различные формы поддержки
"Речь идет о различных формах этой поддержки. Как о немедленной защите сейчас, так и о построении долгосрочных систем, которые позволят лучше защищаться от воздушного террора", - рассказал он.
Тихий подчеркнул, что Украина является бесспорным лидером в опыте защиты от массированных воздушных атак.
Что предшествовало?
Напомним, ранее о конкретных результатах украинских подразделений в защите стран Ближнего Востока от атак Ирана заявил президент Украины Владимир Зеленский.
- Ранее Зеленский заявлял, что на Ближний Восток отправились три профессиональные украинские команды. Они будут работать в разных странах региона в борьбе с иранскими беспилотниками. В обмен на эту помощь Киев рассчитывает получить ракеты для систем ПВО Patriot.
- Украина предоставила Соединенным Штатам технологии для перехвата дронов, чтобы повысить безопасность на Ближнем Востоке.
То чим хвалишся, злочинним рішенням зеленського?
а, до цього київ.
падіння в центрі міст!!!
оце, їбать які безпосередні успіхи в захисті життів !!!!
питання, навіщо виштовхують тупі говорячі голови прославляти захист саши, ріми та міндіча?
хто, надав дозвіл використання армії за межами україни?
як що, це таємні спецоперації, чому кожного дня, якийсь зелений дегенерат про це пердить?