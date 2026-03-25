Українські команди мають безпосередні успіхи в захисті життів на Близькому Сході, - МЗС

У Міністерстві закордонних справ України повідомили про "безпосередні успіхи" українських команд на Близькому Сході.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна, про це повідомив речник МЗС України Георгій Тихий на брифінгу.

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Є безпосередні успіхи

"Успіхи є. Є безпосередні успіхи команд українських в захисті життів на Близькому Сході від оцих повітряних загроз", - зазначив Тихий.

Щодо конкретики в наданні Україною допомоги речник нагадав слова президента України Володимира Зеленського про групи українських експертів, які працюють у країнах Затоки, і ця допомога "комплексна".

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Різні форми підтримки

"Йдеться про різні форми цієї підтримки. Про негайний захист зараз, так і про побудову довгострокових систем, які дозволять краще захищатися від повітряного терору", - розповів він.

Тихий наголосив, що Україна є беззаперечним лідером у досвіді із захисту від масованих повітряних атак.

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Що передувало?

Нагадаємо, раніше про конкретні результати українських підрозділів у захисті країн Близького Сходу від атак Ірану заявивв президент України Володимир Зеленський.