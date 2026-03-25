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Новини Допомога України країнам Близького Сходу
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Українські команди мають безпосередні успіхи в захисті життів на Близькому Сході, - МЗС

Тихий про успіхи українських команд на Близькому Сході

У Міністерстві закордонних справ України повідомили про "безпосередні успіхи" українських команд на Близькому Сході.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна, про це повідомив речник МЗС України Георгій Тихий на брифінгу.

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Є безпосередні успіхи

"Успіхи є. Є безпосередні успіхи команд українських в захисті життів на Близькому Сході від оцих повітряних загроз", - зазначив Тихий.

Щодо конкретики в наданні Україною допомоги речник нагадав слова президента України Володимира Зеленського про групи українських експертів, які працюють у країнах Затоки, і ця допомога "комплексна".

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Різні форми підтримки

"Йдеться про різні форми цієї підтримки. Про негайний захист зараз, так і про побудову довгострокових систем, які дозволять краще захищатися від повітряного терору", - розповів він.

Тихий наголосив, що Україна є беззаперечним лідером у досвіді із захисту від масованих повітряних атак.

Також читайте: Є певне розуміння, як Україна та країни Перської затоки можуть допомогти одна одній у безпеці, - Зеленський

Що передувало?

Нагадаємо, раніше про конкретні результати українських підрозділів у захисті країн Близького Сходу від атак Ірану заявивв президент України Володимир Зеленський.

Автор: 

МЗС (4350) Близький Схід (356) Тихий Георгій (92)
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Топ коментарі
+12
Зате кацапські дрони вже посеред білого дня за сонячної погоди долітають до Львова і потрапляють в будинок _ це теж "успіх " тільки невідомо чий
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25.03.2026 18:25 Відповісти
+12
В самих хата горить і пишаються якимись примарними успіхами десь там, ви дебіли?🤦
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25.03.2026 18:28 Відповісти
+11
А ці команди повинні були захищати життя в Україні!
То чим хвалишся, злочинним рішенням зеленського?
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25.03.2026 18:25 Відповісти

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