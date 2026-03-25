Українські команди мають безпосередні успіхи в захисті життів на Близькому Сході, - МЗС
У Міністерстві закордонних справ України повідомили про "безпосередні успіхи" українських команд на Близькому Сході.
Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна, про це повідомив речник МЗС України Георгій Тихий на брифінгу.
Є безпосередні успіхи
"Успіхи є. Є безпосередні успіхи команд українських в захисті життів на Близькому Сході від оцих повітряних загроз", - зазначив Тихий.
Щодо конкретики в наданні Україною допомоги речник нагадав слова президента України Володимира Зеленського про групи українських експертів, які працюють у країнах Затоки, і ця допомога "комплексна".
Різні форми підтримки
"Йдеться про різні форми цієї підтримки. Про негайний захист зараз, так і про побудову довгострокових систем, які дозволять краще захищатися від повітряного терору", - розповів він.
Тихий наголосив, що Україна є беззаперечним лідером у досвіді із захисту від масованих повітряних атак.
Що передувало?
Нагадаємо, раніше про конкретні результати українських підрозділів у захисті країн Близького Сходу від атак Ірану заявивв президент України Володимир Зеленський.
- Раніше Зеленський заявляв, що на Близький Схід вирушили три професійні українські команди. Вони працюватимуть у різних країнах регіону у боротьбі з іранськими безпілотниками. В обмін за цю допомогу Київ розраховує отримати ракети для систем ППО Patriot.
- Україна надала Сполученим Штатам технології для перехоплення дронів, щоб підвищити безпеку на Близькому Сході.
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