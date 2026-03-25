Невдовзі буде більше контактів на всіх рівнях між Україною і державами Затоки, - МЗС

Речник МЗС України Георгій Тихий заявив про збільшення найближчим часом контактів на всіх рівнях між Україною і державами Затоки.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на заяву Тихого на брифінгу.

Контакти на всіх рівнях

"Невдовзі більше контактів на всіх рівнях між Україною і державами Затоки, на яких, однозначно, йтиметься про ці напрями взаємного партнерства, про які я казав", - зазначив Тихий.

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Напрями партнерства

Він зауважив, що перелік напрямів партнерства невичерпний і назвав кілька з них.

Так, він зазначив, що йдеться про:

політичну підтримку у відповідь на допомогу України цим державам Затоки,

тиск на Росію та Іран, як два режими, які дестабілізують наші два регіони,

довгостроковий розвиток безпекової співпраці і військово-технічного співробітництва,

відновлення України, інвестиції в економіку України.

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"Переконані, що є на цих чотирьох напрямах достатня кількість взаємних вигод, які ми можемо з державами Затоки знайти. Над цим робота йде, це питання політичних контактів, які невдовзі відбуватимуться", - додав Тихий.