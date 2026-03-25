По меньшей мере 40% мощностей России по экспорту нефти выведены из строя, - Reuters

По меньшей мере 40 процентов мощностей России по экспорту нефти были выведены из строя.

Об этом пишет агентство Reuters, сообщает Цензор.НЕТ.

По подсчетам агентства, это составляет примерно 2 миллиона баррелей в сутки.

Среди ключевых факторов перебоев - атаки украинских беспилотников, захват танкеров и прекращение работы нефтепровода "Дружба".

В то же время, как отмечает Reuters, Россия продолжает поставки нефти по трубопроводам в Китай. Также продолжаются отгрузки нефти марки ESPO через порт Козьмино.

Кроме того, не прекращается экспорт в рамках проектов "Сахалин". Также на уровне 300 тыс. баррелей остаются ежедневные поставки на нефтеперерабатывающие заводы Беларуси.

Что предшествовало?

ВЛенинградской области России сообщили о масштабной атаке беспилотников, в результате которой произошел пожар в порту Приморска и была повреждена инфраструктура.

По данным Генштаба ВСУ, на территории порта пострадали как резервуарный парк, так и нефтеналивная инфраструктура. Подтверждается пожар на территории объекта.

Порты Приморск и Усть-Луга Ленинградской области: что известно?

Порт Приморск - один из крупнейших нефтяных портов России на Балтийском море. Через него проходит до 60 млн тонн нефти в год. Это основной канал экспорта российской нефти марки Urals на Запад.

Порт Усть-Луга - один из крупнейших портовых хабов РФ (нефть, газ, уголь, удобрения). Построен после распада СССР для переориентации экспорта из Прибалтики. Ключевой для экспорта энергоносителей и работы трубопроводов.

Приморск и Усть-Луга - это ключевые нефтяные "ворота" России в Европу.

  • Они регулярно становятся целями атак, потому что:
    • имеют высокую экономическую ценность
    • влияют на экспорт и доходы РФ

25.03.2026 21:37
25.03.2026 21:37
Даёшь 100! 😁
25.03.2026 21:32
Даёшь 100! 😁
25.03.2026 21:32
25.03.2026 21:37
25.03.2026 21:37
Ну, хай буде "обломки"
25.03.2026 21:45
натомість блумберг надає інші дані, що кацапи наростили експорт нафти з початку повномасштабного вторгнення вдвічі. То до чого це ?
25.03.2026 21:37
Натомість це було до 24.03.26
25.03.2026 22:01
Гарний результат. Дякуємо
25.03.2026 21:37
Дякуємо!!
25.03.2026 21:38
Кацапи здадуться, якщо вивезсти з ладу 73% !
25.03.2026 21:40
Завтра агенту краснову знімуть премію за такі санкції від ЗСУ.
25.03.2026 21:43
Тепер зрозуміло чому Краснов тисне на Україну щоб та погодилася на здачу Донбасу каzапам.
25.03.2026 21:43
Для кретинов! На 40% выбили! А цена в 3 раза прыгнула! Бабло ещё больше попёрло!
25.03.2026 21:51
Не будьте "душнілою", не псуйте потужно-незламним споживачам телемарафону настрій.
Зацініть масштаб "перемог" по заголовкам роликів в ютуб каналі телемарафону : "БОМБИ вже ПІД ПІТЕРОМ! Порти Путіна У ВОГНІ ", ""ЯДЕРНІ ГРИБИ" у Петербурзі! Порти Путіна - В ПОВІТРЯ.", "ПОЛУМ'Я ДО НЕБА! Під Пітером ЧП: порт Путіна В ХЛАМ."
25.03.2026 22:11
Це просто задачка з математики - так виросло відсотків на 20 а не 200 . Не вірите порахуйте самі - але спокійно і без емоцій .
25.03.2026 22:12
Хтось міг в таке повірити раніше? Я в **** з наших військових.
25.03.2026 22:09
Тс, не кажіть про це трампу, бо той і так друга володю рятує .

Мінус 40% - це вже заявка, щоб сша закупали російську нафту й почали передавати ппо. А ****, "тимчасово", "стабілізувати ціни"
25.03.2026 22:11
 
 