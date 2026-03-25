По меньшей мере 40% мощностей России по экспорту нефти выведены из строя, - Reuters
Об этом пишет агентство Reuters, сообщает Цензор.НЕТ.
По подсчетам агентства, это составляет примерно 2 миллиона баррелей в сутки.
Среди ключевых факторов перебоев - атаки украинских беспилотников, захват танкеров и прекращение работы нефтепровода "Дружба".
В то же время, как отмечает Reuters, Россия продолжает поставки нефти по трубопроводам в Китай. Также продолжаются отгрузки нефти марки ESPO через порт Козьмино.
Кроме того, не прекращается экспорт в рамках проектов "Сахалин". Также на уровне 300 тыс. баррелей остаются ежедневные поставки на нефтеперерабатывающие заводы Беларуси.
Что предшествовало?
ВЛенинградской области России сообщили о масштабной атаке беспилотников, в результате которой произошел пожар в порту Приморска и была повреждена инфраструктура.
По данным Генштаба ВСУ, на территории порта пострадали как резервуарный парк, так и нефтеналивная инфраструктура. Подтверждается пожар на территории объекта.
Порты Приморск и Усть-Луга Ленинградской области: что известно?
Порт Приморск - один из крупнейших нефтяных портов России на Балтийском море. Через него проходит до 60 млн тонн нефти в год. Это основной канал экспорта российской нефти марки Urals на Запад.
Порт Усть-Луга - один из крупнейших портовых хабов РФ (нефть, газ, уголь, удобрения). Построен после распада СССР для переориентации экспорта из Прибалтики. Ключевой для экспорта энергоносителей и работы трубопроводов.
Приморск и Усть-Луга - это ключевые нефтяные "ворота" России в Европу.
- Они регулярно становятся целями атак, потому что:
- имеют высокую экономическую ценность
- влияют на экспорт и доходы РФ
Зацініть масштаб "перемог" по заголовкам роликів в ютуб каналі телемарафону : "БОМБИ вже ПІД ПІТЕРОМ! Порти Путіна У ВОГНІ ", ""ЯДЕРНІ ГРИБИ" у Петербурзі! Порти Путіна - В ПОВІТРЯ.", "ПОЛУМ'Я ДО НЕБА! Під Пітером ЧП: порт Путіна В ХЛАМ."
Мінус 40% - це вже заявка, щоб сша закупали російську нафту й почали передавати ппо. А ****, "тимчасово", "стабілізувати ціни"