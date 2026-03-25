По меньшей мере 40% мощностей России по экспорту нефти выведены из строя, - Reuters

По меньшей мере 40 процентов мощностей России по экспорту нефти были выведены из строя.

Об этом пишет агентство Reuters, сообщает Цензор.НЕТ.

40% мощностей выведены из строя

По подсчетам агентства, это составляет примерно 2 миллиона баррелей в сутки.

Среди ключевых факторов перебоев - атаки украинских беспилотников, захват танкеров и прекращение работы нефтепровода "Дружба".

В то же время, как отмечает Reuters, Россия продолжает поставки нефти по трубопроводам в Китай. Также продолжаются отгрузки нефти марки ESPO через порт Козьмино.

Кроме того, не прекращается экспорт в рамках проектов "Сахалин". Также на уровне 300 тыс. баррелей остаются ежедневные поставки на нефтеперерабатывающие заводы Беларуси.

Читайте также: РФ приостановила экспорт нефти через Приморск и Усть-Лугу после атаки БПЛА, - Reuters

Что предшествовало?

ВЛенинградской области России сообщили о масштабной атаке беспилотников, в результате которой произошел пожар в порту Приморска и была повреждена инфраструктура.

По данным Генштаба ВСУ, на территории порта пострадали как резервуарный парк, так и нефтеналивная инфраструктура. Подтверждается пожар на территории объекта.

Порты Приморск и Усть-Луга Ленинградской области: что известно?

Порт Приморск - один из крупнейших нефтяных портов России на Балтийском море. Через него проходит до 60 млн тонн нефти в год. Это основной канал экспорта российской нефти марки Urals на Запад.

Порт Усть-Луга - один из крупнейших портовых хабов РФ (нефть, газ, уголь, удобрения). Построен после распада СССР для переориентации экспорта из Прибалтики. Ключевой для экспорта энергоносителей и работы трубопроводов.

Приморск и Усть-Луга - это ключевые нефтяные "ворота" России в Европу.

Они регулярно становятся целями атак, потому что: имеют высокую экономическую ценность влияют на экспорт и доходы РФ



Смотрите также: Атака на порт в Ленинградской области: вероятно, поврежден корабль, - соцсети. ФОТО