Щонайменше 40% потужностей Росії з експорту нафти виведені з ладу, - Reuters

Щонайменше 40 відсотків потужностей Росії з експорту нафти були виведені з ладу.

Про це пише агентство Reuters, повідомляє Цензор.НЕТ.

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40% потужностей виведено з ладу

За підрахунками агентства, це дорівнює приблизно 2 мільйонам барелів на добу.

Серед ключових чинників перебоїв - атаки українських безпілотників, захоплення танкерів та припинення роботи нафтопроводу "Дружба".

Водночас, як зауважує Reuters, Росія продовжує поставки нафти трубопроводами до Китаю. Також тривають відвантаження нафти марки ESPO через порт Козьміно.

Крім того, не припиняється експорт у межах проєктів "Сахалін". Також на рівні 300 тис. барелів залишаються щодобові поставки на нафтопереробні заводи Білорусі.

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Що передувало?

У Ленінградській області Росії повідомили про масштабну атаку безпілотників, унаслідок якої сталася пожежа в порту Приморська та пошкоджено інфраструктуру.

За даними Генштабу ЗСУ, на території порту уражено як резервуарний парк, так і нафтоналивну інфраструктуру. Підтверджується пожежа на території об’єкта.

Порти Приморськ і Усть-Луга Ленінградської області: що відомо?

Порт Приморськ - один із найбільших нафтових портів Росії на Балтійському морі. Через нього проходить до 60 млн тонн нафти на рік. Це основний канал експорту російської нафти марки Urals на Захід.

Порт Усть-Луга - один із найбільших портових хабів РФ (нафта, газ, вугілля, добрива). Побудований після розпаду СРСР для переорієнтації експорту з Балтії. Ключовий для експорту енергоносіїв і роботи трубопроводів.

Приморськ і Усть-Луга — це ключові нафтові "ворота" Росії в Європу.

Вони регулярно стають цілями атак, бо: мають високу економічну цінність впливають на експорт і доходи РФ



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