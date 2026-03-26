Вице-президент США Вэнс планирует визит в Будапешт 7-8 апреля накануне выборов в Венгрии
Вице-президент США Джей Ди Вэнс планирует посетить Будапешт 7–8 апреля, за несколько дней до национальных выборов в Венгрии, назначенных на 12 апреля.
Согласно телеграмме Госдепартамента, полученной Politico, целью поездки является выражение поддержки премьеру Виктору Орбану, сообщает Цензор.НЕТ.
США поддерживают Орбана
Дональд Трамп уже публично поддержал Орбана, назвав его сильным лидером и призвав избирателей голосовать за него.
В дипломатических документах отмечается, что визит Джей Ди Вэнса должен стать сигналом о приверженности общим ценностям и укреплении альянса на фоне соперничества с Россией и Китаем. Вэнс, известный своей приверженностью правым европейским партиям, посетит страну в момент, когда Орбан сталкивается с серьезной политической конкуренцией со стороны оппозиционной партии "Тиса", - пишет Politico.
Разрыв между партией Орбана и оппозицией
Между тем венгерская оппозиционная партия "Тиса" Петера Мадяра увеличила свой отрыв от политической силы "Фидес" премьер-министра Виктора Орбана на 23 процентных пункта.
Об этом свидетельствуют результаты опроса Median, проведенного по заказу издания HVG.
Парламентские выборы в Венгрии состоятся 12 апреля.
Уявіть, як похрін американцям все що через океан- особливо зараз. Й вони будуть за нього хитрозаточеного голосувати... Він хитріший за Рубіо .
А сам Вєнс без Трампа взагалі ніхто. Повний нуль.
Вони натаскуюсться війноюв Україні та зараз у війні з Іраном , але це не означає, що вони відмовляться від своїх майже фашистьких політичних хатєлок МАГАштибу...
Інша справа - ті ідіоти , що ніколи не голосували за респів - не підуть на найближчих виборах . А багато просто НЕ ПІДУТЬ голосувати.
Європейська комісія відклала затвердження кредитного плану для Угорщини за оборонною програмою Security Action for Europe (SAFE) через вето Орбана на надання допомоги Україні.
Про це в середу, 25 березня, повідомляє польська радіостанція RMF24 з посиланням на джерела в Брюсселі.
Офіційно в ЄК заявляють, що продовжують розглядати заявку Будапешта та «затвердять план, коли він буде готовий». Проте, як розповіли джерела RMF24 у дипломатичних колах, ЄК не хоче виділяти кредит для Угорщини в розмірі 16 млрд євро, оскільки Орбан «порушує принцип лояльного співробітництва» і блокує фінансування України.
За даними RMF24, ЄК планувала заморозити заявку на кредит за програмою SAFE (спрямована на швидке посилення обороноздатності країн ЄС) ще в лютому до парламентських виборів у країні в квітні 2026 року: у Брюсселі сподіваються, що в Угорщині може змінитися уряд.