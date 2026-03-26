Вице-президент США Вэнс планирует визит в Будапешт 7-8 апреля накануне выборов в Венгрии

Вице-президент США Джей Ди Вэнс планирует посетить Будапешт 7–8 апреля, за несколько дней до национальных выборов в Венгрии, назначенных на 12 апреля.

Согласно телеграмме Госдепартамента, полученной Politico, целью поездки является выражение поддержки премьеру Виктору Орбану, сообщает Цензор.НЕТ.

Дональд Трамп уже публично поддержал Орбана, назвав его сильным лидером и призвав избирателей голосовать за него. 

В дипломатических документах отмечается, что визит Джей Ди Вэнса должен стать сигналом о приверженности общим ценностям и укреплении альянса на фоне соперничества с Россией и Китаем. Вэнс, известный своей приверженностью правым европейским партиям, посетит страну в момент, когда Орбан сталкивается с серьезной политической конкуренцией со стороны оппозиционной партии "Тиса", - пишет Politico.

Между тем венгерская оппозиционная партия "Тиса" Петера Мадяра увеличила свой отрыв от политической силы "Фидес" премьер-министра Виктора Орбана на 23 процентных пункта.

Об этом свидетельствуют результаты опроса Median, проведенного по заказу издания HVG.

Парламентские выборы в Венгрии состоятся 12 апреля.

Читайте также: Навроцкий и Орбан провели закрытую встречу в Будапеште

Топ комментарии
Прутін наказав Краснову підтримати іншу російську шістку Жабу Орбана.
26.03.2026 01:03 Ответить
Покажіть мені хоч одного політика якому би публічна підтримка Трумпа би допомогла? Нема таких, скоріше це діє навпаки.
26.03.2026 00:54 Ответить
Ги а це не втручяння да?
26.03.2026 00:46 Ответить
Ну і... - ця людина мріє посісти трон короля Доні... Ця людина відробляє задвний напрямок дій МАГА - розбити вщент єдність Європи . Мабуть тому він й Трампа з війною в Ірані не підтримав- бо це приводить до переглядів Європи на єдність дій.
Уявіть, як похрін американцям все що через океан- особливо зараз. Й вони будуть за нього хитрозаточеного голосувати... Він хитріший за Рубіо .
26.03.2026 00:31 Ответить
Не будуть вони за Вєнса голосувати. Трамп так підпалив респам, що на найближчі роки ця партія стала токсичною.

А сам Вєнс без Трампа взагалі ніхто. Повний нуль.
26.03.2026 00:53 Ответить
Пітер Тілль ( PALANTIR)-котрий кормить розвідданими та обробкою їх в Україні й ще банда з 20 компаній більярдерів Силіконової долини стоять за Венсом, його спонсори в політиці. ...
Вони натаскуюсться війноюв Україні та зараз у війні з Іраном , але це не означає, що вони відмовляться від своїх майже фашистьких політичних хатєлок МАГАштибу...
Інша справа - ті ідіоти , що ніколи не голосували за респів - не підуть на найближчих виборах . А багато просто НЕ ПІДУТЬ голосувати.
26.03.2026 04:16 Ответить
https://www.cbsnews.com/news/jd-vance-trump-vp-peter-thiel-billionaire/
перекладіть хочаб цю лише статтю
26.03.2026 04:20 Ответить
https://www.afr.com/world/north-america/how-peter-thiel-and-silicon-valley-funded-the-sudden-rise-of-jd-vance-20240718-p5jumu https://www.afr.com/world/north-america/how-peter-thiel-and-silicon-valley-funded-the-sudden-rise-of-jd-vance-20240718-Как Тиль и Силиконовая долина финансировали J.D. Внезапный подъем Вэнса

або цю ...
26.03.2026 04:21 Ответить
https://www.youtube.com/watch?v=RkQwWWzehJ8 https://www.youtube.com/watch?v=
Болюча поразка Трампа та республіканців на виборах у Флориді в окрузі, де мешкає президент

Але поки що так - новини від Ігоря Айзенберга
26.03.2026 04:25 Ответить
Ну так? Всесвітньо відомий алкоголік. Хіба цього мало ?
26.03.2026 07:27 Ответить
Это какой-то позор!?....
26.03.2026 00:41 Ответить
Ги а це не втручяння да?
26.03.2026 00:46 Ответить
етадругоє )))
26.03.2026 07:54 Ответить
Ні Трумп, ні цей чудік так і не зрозуміли досі ,як їх сприймають в Європі. Підтримка з боку МАГА - це зашквар для європейців, рейтинг може піти лише вниз. Навіть в Угорщині дуже мало прихильників Трумпа.
26.03.2026 00:50 Ответить
Покажіть мені хоч одного політика якому би публічна підтримка Трумпа би допомогла? Нема таких, скоріше це діє навпаки.
26.03.2026 00:54 Ответить
Було б добре щоб його тухлими яйцями зустріли
26.03.2026 00:56 Ответить
в Орбана саме такі , Венс їх полиже
26.03.2026 00:58 Ответить
26.03.2026 01:10 Ответить
26.03.2026 07:33 Ответить
Рейтинг орбана ще більше впав після агітації за нього Трампа. Рудий нарцис насрав, фарбований ***** приїде розмаже.
26.03.2026 01:02 Ответить
Прутін наказав Краснову підтримати іншу російську шістку Жабу Орбана.
26.03.2026 01:03 Ответить
Вирішили добити орбана)))
26.03.2026 01:08 Ответить
Походу Орбан дуже потрібен ***** і Трампу.

Співпадіння?
26.03.2026 01:12 Ответить
Спасти рядового Орбана
26.03.2026 02:17 Ответить
треба бути вкрай тупим, щоби так наполегливо намагатись зашкваритись. Ніхєра не допоміг йому Йєль, так і залишився тупим хіллбіллі.
26.03.2026 03:46 Ответить
Що за дичину вони верзуть? "Візит має стати сигналом".. "спільним цінностям та зміцненню альянсу".. неадекватність має підкреслити чи шо? Альянс трампа з орбаном суперництво з росією і китаєм почнуть? Ахінея якась
26.03.2026 05:45 Ответить
DW
Європейська комісія відклала затвердження кредитного плану для Угорщини за оборонною програмою Security Action for Europe (SAFE) через вето Орбана на надання допомоги Україні.
Про це в середу, 25 березня, повідомляє польська радіостанція RMF24 з посиланням на джерела в Брюсселі.
Офіційно в ЄК заявляють, що продовжують розглядати заявку Будапешта та «затвердять план, коли він буде готовий». Проте, як розповіли джерела RMF24 у дипломатичних колах, ЄК не хоче виділяти кредит для Угорщини в розмірі 16 млрд євро, оскільки Орбан «порушує принцип лояльного співробітництва» і блокує фінансування України.
За даними RMF24, ЄК планувала заморозити заявку на кредит за програмою SAFE (спрямована на швидке посилення обороноздатності країн ЄС) ще в лютому до парламентських виборів у країні в квітні 2026 року: у Брюсселі сподіваються, що в Угорщині може змінитися уряд.
26.03.2026 05:53 Ответить
Венс їде в Угорщину агітувати за Орбана напередодні виборів - Politico
26.03.2026 06:16 Ответить
Гімно до гімна в одну ополонку.
26.03.2026 06:27 Ответить
Руда потвора тягнеться допомогти угорській потворі...Можливо це прискорить кінець обох,бо підтримка трампа зараз,як маркер для порядних політиків - тікати від такої підтримки,щоб не забруднити себе до віку...
26.03.2026 07:28 Ответить
Слабак! - міг би 12 -го і бюлетень за Орбана опустити
26.03.2026 07:36 Ответить
Рудий заокеанський півень теж вже має своїх потужних і незамінних менеджерів в рилах )(уйла, Фіцо та Орбана. Кім на черзі.
26.03.2026 07:59 Ответить
Після того, як "тромб" закіечив війну в Україні залишивши її на одинці .без американської фінансово -війскової допомоги і після війни.котру він затіяв з Іраномкращої антиреклами перед виборами Орбану не знайти.Світові брехливі американські негідники ,брехливі лицемірні аферисти ,впрягаються в угорську виборчу компанію,щоб протягнути до влади відверто антиєвропейського,рашистського агента орбана...
26.03.2026 08:13 Ответить
Добре було б що б не яйцями зустріли, а гранатометом.
26.03.2026 08:34 Ответить
Кто то ещё сомневается после этого в правдивости слов бывшего председателя КНБ РК Альнура Мусаева о Краснове. О Кохе альфреде тоже самое говорят. Слава Украине!
26.03.2026 08:41 Ответить
Трамп стає токсичним. Всі його прибічники також.
26.03.2026 08:42 Ответить
 
 