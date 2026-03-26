Вице-президент США Вэнс планирует визит в Будапешт 7-8 апреля накануне выборов в Венгрии

Вице-президент США Джей Ди Вэнс планирует посетить Будапешт 7–8 апреля, за несколько дней до национальных выборов в Венгрии, назначенных на 12 апреля.

Согласно телеграмме Госдепартамента, полученной Politico, целью поездки является выражение поддержки премьеру Виктору Орбану, сообщает Цензор.НЕТ.

США поддерживают Орбана

Дональд Трамп уже публично поддержал Орбана, назвав его сильным лидером и призвав избирателей голосовать за него.

В дипломатических документах отмечается, что визит Джей Ди Вэнса должен стать сигналом о приверженности общим ценностям и укреплении альянса на фоне соперничества с Россией и Китаем. Вэнс, известный своей приверженностью правым европейским партиям, посетит страну в момент, когда Орбан сталкивается с серьезной политической конкуренцией со стороны оппозиционной партии "Тиса", - пишет Politico.

Разрыв между партией Орбана и оппозицией

Между тем венгерская оппозиционная партия "Тиса" Петера Мадяра увеличила свой отрыв от политической силы "Фидес" премьер-министра Виктора Орбана на 23 процентных пункта.

Об этом свидетельствуют результаты опроса Median, проведенного по заказу издания HVG.

Парламентские выборы в Венгрии состоятся 12 апреля.

