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Новини Вибори в Угорщині
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Віцепрезидент США Венс планує візит до Будапешта 7-8 квітня напередодні виборів в Угорщині

Венс відвідає Угорщину 7-8 квітня

Віцепрезидент США Джей Ді Венс планує візит до Будапешта 7-8 квітня, за кілька днів до національних виборів в Угорщині, які призначені на 12 квітня.

Згідно з телеграмою Держдепартаменту, отриманою Politico, метою поїздки є висловлення підтримки прем’єру Віктору Орбану, повідомляє Цензор.НЕТ.

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США Підтримують Орбана

Дональд Трамп уже публічно підтримав Орбана, назвавши його сильним лідером та закликавши виборців голосувати за нього. 

У дипломатичних документах зазначається, що візит Джей Ді Венса має стати сигналом про відданість спільним цінностям та зміцнення альянсу на тлі суперництва з Росією та Китаєм. Венс, відомий своєю прихильністю до правих європейських партій, відвідає країну в момент, коли Орбан стикається із серйозною політичною конкуренцією з боку опозиційної партії "Тіса", - пише Politico.

Розрив між партією Орбана і опозицією

Тим часом угорська опозиційна партія "Тиса" Петера Мадяра збільшила свій відрив від політичної сили "Фідес" прем’єр-міністра Віктора Орбана на 23 відсоткові пункти.

Про це свідчать результати опитування Median, проведеного на замовлення видання HVG.

Парламентські вибори в Угорщині відбудуться 12 квітня.

Також читайте: Навроцький і Орбан провели закриту зустріч у Будапешті

Автор: 

Угорщина (3039) вибори (6792) США (26875) Орбан Віктор (953) Джей Ді Венс (220)
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Топ коментарі
+20
Прутін наказав Краснову підтримати іншу російську шістку Жабу Орбана.
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26.03.2026 01:03 Відповісти
+18
Рейтинг орбана ще більше впав після агітації за нього Трампа. Рудий нарцис насрав, фарбований ***** приїде розмаже.
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26.03.2026 01:02 Відповісти
+16
Ги а це не втручяння да?
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26.03.2026 00:46 Відповісти

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