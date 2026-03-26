Віцепрезидент США Венс планує візит до Будапешта 7-8 квітня напередодні виборів в Угорщині

Віцепрезидент США Джей Ді Венс планує візит до Будапешта 7-8 квітня, за кілька днів до національних виборів в Угорщині, які призначені на 12 квітня.

Згідно з телеграмою Держдепартаменту, отриманою Politico, метою поїздки є висловлення підтримки прем’єру Віктору Орбану, повідомляє Цензор.НЕТ.

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США Підтримують Орбана

Дональд Трамп уже публічно підтримав Орбана, назвавши його сильним лідером та закликавши виборців голосувати за нього.

У дипломатичних документах зазначається, що візит Джей Ді Венса має стати сигналом про відданість спільним цінностям та зміцнення альянсу на тлі суперництва з Росією та Китаєм. Венс, відомий своєю прихильністю до правих європейських партій, відвідає країну в момент, коли Орбан стикається із серйозною політичною конкуренцією з боку опозиційної партії "Тіса", - пише Politico.

Розрив між партією Орбана і опозицією

Тим часом угорська опозиційна партія "Тиса" Петера Мадяра збільшила свій відрив від політичної сили "Фідес" прем’єр-міністра Віктора Орбана на 23 відсоткові пункти.

Про це свідчать результати опитування Median, проведеного на замовлення видання HVG.

Парламентські вибори в Угорщині відбудуться 12 квітня.

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