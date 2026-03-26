РФ нанесла удар по портовой инфраструктуре в Одесской области
В ночь на 26 марта россияне атаковали портовую и энергетическую инфраструктуру в Одесской области, в частности нанесли удары по Измаильскому району.
Как сообщает Telegram-канал Измаильской РГА, повреждения зафиксированы в городе Измаил, а также в Вилковской громаде.
Россия атакует Украину ударными беспилотниками
- В ночь на 26 марта оккупанты продолжают атаковать территорию Украины ударными БПЛА. В ряде регионов звучит сигнал воздушной тревоги.
Оставайтесь в безопасных местах!
