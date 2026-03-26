РФ вдарила по портовій інфраструктурі на Одещині
У ніч на 26 березня росіяни атакували портову та енергетичну інфраструктуру в Одеській області, зокрема вдарили по Ізмаїльському району.
Як повідомляє Телеграм-канал Ізмаїльської РДА, пошкодження зафіксовані в місті Ізмаїл, а також у Вилківській громаді.
Росія атакує Україну ударними безпілотниками
- У ніч на 26 березня окупанти продовжують атакувати територію України ударними БпЛА. У низці регіонів лунає сигнал повітряної тривоги.
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