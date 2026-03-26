Атака дронов на Ленинградскую область: более 20 БПЛА, удар по Киришскому НПЗ
Более 20 беспилотников атаковали Ленинградскую область. Пострадал район Киришского НПЗ, в Выборге работала ПВО.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на российские Telegram-каналы.
Под ударом - крупнейший НПЗ региона
В городе Кириши дроны атаковали промышленную зону, в частности Киришский нефтеперерабатывающий завод. Информацию об инциденте подтвердил губернатор региона Александр Дрозденко.
Речь идет о предприятии "Киришинефтеоргсинтез" (КИНЕФ) - одном из крупнейших нефтеперерабатывающих заводов в России, производящем бензин, дизель, керосин, мазут и нефтехимическую продукцию.
Взрывы и работа ПВО в Выборге
Также сообщается о взрывах в Выборге. По данным из открытых источников, в городе работала противовоздушная оборона.
В соцсетях публикуют фото, на которых небо над регионом имеет красноватый оттенок - вероятно, из-за работы ПВО и атаки беспилотников.
Іди воювати - це не до мене... Я своє "відвоював"... По-перше, вік не мобілізаційний, по-друге, маю протезовану ногу, ще з 2016 року (коли тобою на "Цензорі", "і не пахло"...).
І у НАТО та ЄС, з такими поглядами, які ти пропагуєш, нас точно не візьмуть...
На дурнуваті головимосковитів, зійшов благодатний вогонь з України!!
Армія! Мова! Віра!
Слава Україні!