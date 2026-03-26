Атака дронов на Ленинградскую область: более 20 БПЛА, удар по Киришскому НПЗ

Более 20 беспилотников атаковали Ленинградскую область. Пострадал район Киришского НПЗ, в Выборге работала ПВО.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на российские Telegram-каналы.

Под ударом - крупнейший НПЗ региона

В городе Кириши дроны атаковали промышленную зону, в частности Киришский нефтеперерабатывающий завод. Информацию об инциденте подтвердил губернатор региона Александр Дрозденко.

Речь идет о предприятии "Киришинефтеоргсинтез" (КИНЕФ) - одном из крупнейших нефтеперерабатывающих заводов в России, производящем бензин, дизель, керосин, мазут и нефтехимическую продукцию.

Взрывы и работа ПВО в Выборге

Также сообщается о взрывах в Выборге. По данным из открытых источников, в городе работала противовоздушная оборона.

В соцсетях публикуют фото, на которых небо над регионом имеет красноватый оттенок - вероятно, из-за работы ПВО и атаки беспилотников.

