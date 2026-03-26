Новости Атака дронов на регионы РФ
Атака дронов на Ленинградскую область: более 20 БПЛА, удар по Киришскому НПЗ

Атакован Киришский нефтеперерабатывающий завод

Более 20 беспилотников атаковали Ленинградскую область. Пострадал район Киришского НПЗ, в Выборге работала ПВО.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на российские Telegram-каналы.

Под ударом - крупнейший НПЗ региона

В городе Кириши дроны атаковали промышленную зону, в частности Киришский нефтеперерабатывающий завод. Информацию об инциденте подтвердил губернатор региона Александр Дрозденко.

Речь идет о предприятии "Киришинефтеоргсинтез" (КИНЕФ) - одном из крупнейших нефтеперерабатывающих заводов в России, производящем бензин, дизель, керосин, мазут и нефтехимическую продукцию.

Взрывы и работа ПВО в Выборге

Также сообщается о взрывах в Выборге. По данным из открытых источников, в городе работала противовоздушная оборона.

В соцсетях публикуют фото, на которых небо над регионом имеет красноватый оттенок - вероятно, из-за работы ПВО и атаки беспилотников.

Ну ми ж не кацапи
26.03.2026 06:52
Чому не по мирному населенню, щоб виродки відчули війну на власній шкурі ?
26.03.2026 06:50
вони нелюди...
26.03.2026 07:08
Чому не по мирному населенню, щоб виродки відчули війну на власній шкурі ?
26.03.2026 06:50
Ну ми ж не кацапи
26.03.2026 06:52
А це до чого, я не писала, що українці кацапи, я писала, що потрібно вбивати мирне населення росії, яке привело до влади маньяка путіна і це саме мирне населення росії розпочало війну проти України
26.03.2026 06:58
Ну - і чим ми , тоді, будем від кацапів, відрізняться? Кремль другий десяток років, "з шкури пнеться", доводячи, що це "никакая не вайна, між гасударствами, а наши "внутренние", междоусобные разборки...". І вбивством мирних жителів Росії, ми саме це і підтвердимо...
26.03.2026 07:22
Ага, ага вдарили тебе по одній щоці, то підстав ще другу, не ми починали війну. Вбивати виродків, вішати, душити, палити, гризти зубами, хто як може і до чого дотягнеться і на що здатний і ніколи, ніколи не забувати, що руські скоти зробили з Україною і українцями. І пох на те, що кремль доводить і з чого він пнеться, нікому Україна і українці не потрібні і ніхто, і ні на що не звертає увагу, одні балачки.
26.03.2026 07:44
Аллльо, гараж!. Приведу аналогію - з радянської кінематографічної класики: "И эти люди стремятся к званию дома образцового быта!". Наскільки мені відомо, Україна має бажання вступить у ЄС, і стать одним з європейських народів. Європа визнає демократичні цінності, підтверджує всі нормативні документи ООН. А вони визнають вбивство мирних людей, як тероризм, тобто, злочин проти людяності... У вав протиріччя - "Не можна прагнуть демократії, добиваючись її терористичними методами..."
26.03.2026 07:56
Алло, сарай ! Не пиши і не відповідай, мені не цікаво і я не маю наміру підтримувати з тобою дискусію, я просто висловила свою думку, іди воювати. А на рахунок ЄС і НАТО, то нас ніхто і нікуди не бере
26.03.2026 08:08
Сонечко! Якби тобі було не цікаво - ти б тут дурну, провокативну,полеміку не розвертала... Я теж висловив свою думку, на що я маю таке ж право, як і ти. Але, на відміну від тебе, я використовую ЛОГІКУ, яка базується на тих цінностях, до яких прагне Україна, а не на дурних емоціях, на рівні древніх держав Міжріччя (принцип таліону).
Іди воювати - це не до мене... Я своє "відвоював"... По-перше, вік не мобілізаційний, по-друге, маю протезовану ногу, ще з 2016 року (коли тобою на "Цензорі", "і не пахло"...).
І у НАТО та ЄС, з такими поглядами, які ти пропагуєш, нас точно не візьмуть...
26.03.2026 08:17
Ну кацапи ж - не люди.
26.03.2026 06:58
вони нелюди...
26.03.2026 07:08
Ну і яка з цього користь? Їм по-барабану. Це скот
26.03.2026 08:40
Дякуємо Захисникам України та їх Родинам!!
На дурнуваті головимосковитів, зійшов благодатний вогонь з України!!
Армія! Мова! Віра!
Слава Україні!
26.03.2026 07:14
Ще вдарить би по каскаду ГЕС та шлюзів на річці Свір, там багато танкерів ходить і всякої іншої зерні.
26.03.2026 08:03
Кацапи, ви тупі від народження, тому що вас зачинають, як завжди по пьяному ділу всією вулицею, а потім народжують стоячи, так я вам скажу, щоб ви зрозуміли : що згорить то не згниє.
26.03.2026 08:06
Моя дв сестра напевно дуже рада , це ж привіти з Батьківщини вже другу ніч поспіль прилітають . Я думаю з чЛєнінграда вона чує їх
26.03.2026 09:24
 
 