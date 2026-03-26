Атака дронів на Ленінградську область: понад 20 БпЛА, удар по Киришському НПЗ

Понад 20 безпілотників атакували Ленінградську область. Уражено район Киришського НПЗ, працювала ППО у Виборзі.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на російські телеграм-канали.

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Під ударом - найбільший НПЗ регіону

У місті Кириши дрони атакували промислову зону, зокрема Киришський нафтопереробний завод. Інформацію про інцидент підтвердив губернатор регіону Олександр Дрозденко.

Йдеться про підприємство "Киришинефтеоргсинтез" (КІНЕФ) — один із найбільших нафтопереробних заводів у Росії, який виробляє бензин, дизель, гас, мазут і нафтохімічну продукцію.

Вибухи та робота ППО у Виборзі

Також повідомляється про вибухи у Виборг. За даними з відкритих джерел, у місті працювала протиповітряна оборона.

У соцмережах публікують фото, на яких небо над регіоном має червонуватий відтінок — імовірно, через роботу ППО та атаку безпілотників.

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