Рашисты нанесли удар по ресторану в Харькове: есть пострадавшие

Российские захватчики атаковали Слободской район Харькова с помощью дронов. Известно, что один из дронов попал в ресторан.

Об этом сообщил мэр Игорь Терехов, передает Цензор.НЕТ.

По словам главы города, вражеский дрон попал в Слободский район.

Также зафиксировано падение еще одного вражеского дрона в Слободском районе - без детонации.

"Удар пришелся по одному из ресторанов города, по предварительной информации - есть пострадавшие, их количество и состояние уточняются. В окружающих многоэтажках выбиты окна", - отметил Терехов.

