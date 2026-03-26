Рашисты нанесли удар по ресторану в Харькове: есть пострадавшие

Российские захватчики атаковали Слободской район Харькова с помощью дронов. Известно, что один из дронов попал в ресторан.

Об этом сообщил мэр Игорь Терехов, передает Цензор.НЕТ.

Что известно?

По словам главы города, вражеский дрон попал в Слободский район. 

Также зафиксировано падение еще одного вражеского дрона в Слободском районе - без детонации.

"Удар пришелся по одному из ресторанов города, по предварительной информации - есть пострадавшие, их количество и состояние уточняются. В окружающих многоэтажках выбиты окна", - отметил Терехов.

"Наші люди, у воєнний час, та ще в прифронтовому місті, по ресторанах не ходять...".
26.03.2026 08:48 Ответить
Звичайно, що "ваші" люди по ресторанах не ходять. Вони з них просто не виходять.)
26.03.2026 09:14 Ответить
Кацапи заявлять що там були інструктори НАТО і іноземні найманці.Жаль постраждалих працівників ресторану, це на совісті його власника.
26.03.2026 08:52 Ответить
Причому власник, ресторан ... На тому місці могла бути аптека, булочна,крамниця...Шахеду все одно куди влетіти. Пощастило, що не в будинок влучив.
26.03.2026 09:26 Ответить
 
 