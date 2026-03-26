Рашисты нанесли удар по ресторану в Харькове: есть пострадавшие
Российские захватчики атаковали Слободской район Харькова с помощью дронов. Известно, что один из дронов попал в ресторан.
Об этом сообщил мэр Игорь Терехов, передает Цензор.НЕТ.
Что известно?
По словам главы города, вражеский дрон попал в Слободский район.
Также зафиксировано падение еще одного вражеского дрона в Слободском районе - без детонации.
"Удар пришелся по одному из ресторанов города, по предварительной информации - есть пострадавшие, их количество и состояние уточняются. В окружающих многоэтажках выбиты окна", - отметил Терехов.
