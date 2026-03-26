Рашисти вдарили БпЛА біля ресторану та будинку в Харкові: є постраждалі (оновлено). ФОТОрепортаж

Російські загарбники атакували Слобідський район Харкова дронами. Відомо про влучання у ресторан.

Про це повідомив мер Ігор Терехов, передає Цензор.НЕТ.

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Що відомо?

За словами очільника міста, ворожий дрон влучив у Слобідському районі.

Також зафіксовано падіння ще одного ворожого дрону у Слобідському районі - без детонації.

"Удар прийшовся по одному з ресторанів міста, за попередньою інформацію - є постраждалі, їхня кількість та стан уточнюються. У навколишніх багатоповерхівках вибиті вікна", - зазначив Терехов.

Згодом мер уточнив, що удар прийшовся в землю, біля житлових будинків та ресторану.

За даними прокуратури області, внаслідок ворожої атаки пошкоджено фасад будинку, вибито вікна, а також щонайменше 10 автомобілів.

Поранено 65-річного чоловіка, у п'ятьох жінок гострий шок.

За попередніми даними, російська армія застосувала БпЛА БМ-35 ("Італмас").

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