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Новини Обстріл Харкова
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Рашисти вдарили БпЛА біля ресторану та будинку в Харкові: є постраждалі (оновлено). ФОТОрепортаж

Російські загарбники атакували Слобідський район Харкова дронами. Відомо про влучання у ресторан.

Про це повідомив мер Ігор Терехов, передає Цензор.НЕТ.

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Що відомо?

За словами очільника міста, ворожий дрон влучив у Слобідському районі. 

Також зафіксовано падіння ще одного ворожого дрону у Слобідському районі - без детонації.

"Удар прийшовся по одному з ресторанів міста, за попередньою інформацію - є постраждалі, їхня кількість та стан уточнюються. У навколишніх багатоповерхівках вибиті вікна", - зазначив Терехов.

Згодом мер уточнив, що удар прийшовся в землю, біля житлових будинків та ресторану.

За даними прокуратури області, внаслідок ворожої атаки пошкоджено фасад будинку, вибито вікна, а також щонайменше 10 автомобілів.

Поранено 65-річного чоловіка, у п'ятьох жінок гострий шок.

За попередніми даними, російська армія застосувала БпЛА БМ-35 ("Італмас").

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Автор: 

обстріл (34804) Харків (6184) Харківська область (2923) Харківський район (982)
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Топ коментарі
+3
Сумно. Але радує , що ресторани в Дубаї вже не страждають від дронів - ЛІДОР надіслав українських військових з дронами-перехоплювачами для захисту арабських країн Перської Затоки ... а може ще й своєї нерухомості в Еміратах , бо в Харкові, напевно, в ЛІДОРА нерухомості немає .
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26.03.2026 10:55 Відповісти
+2
"Наші люди, у воєнний час, та ще в прифронтовому місті, по ресторанах не ходять...".
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26.03.2026 08:48 Відповісти
+1
Звичайно, що "ваші" люди по ресторанах не ходять. Вони з них просто не виходять.)
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26.03.2026 09:14 Відповісти

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