Рашисти вдарили БпЛА біля ресторану та будинку в Харкові: є постраждалі (оновлено). ФОТОрепортаж
Російські загарбники атакували Слобідський район Харкова дронами. Відомо про влучання у ресторан.
Про це повідомив мер Ігор Терехов, передає Цензор.НЕТ.
Що відомо?
За словами очільника міста, ворожий дрон влучив у Слобідському районі.
Також зафіксовано падіння ще одного ворожого дрону у Слобідському районі - без детонації.
"Удар прийшовся по одному з ресторанів міста, за попередньою інформацію - є постраждалі, їхня кількість та стан уточнюються. У навколишніх багатоповерхівках вибиті вікна", - зазначив Терехов.
Згодом мер уточнив, що удар прийшовся в землю, біля житлових будинків та ресторану.
За даними прокуратури області, внаслідок ворожої атаки пошкоджено фасад будинку, вибито вікна, а також щонайменше 10 автомобілів.
Поранено 65-річного чоловіка, у п'ятьох жінок гострий шок.
За попередніми даними, російська армія застосувала БпЛА БМ-35 ("Італмас").
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