Председателя ЦИК РФ Памфилову будут судить за псевдовыборы на оккупированных территориях Украины, - Офис Генпрокурора

Главу ЦИК РФ обвиняют в псевдореферендумах в Украине

Председатель ЦИК РФ Элла Памфилова координировала проведение псевдореферендумов и "выборов" на оккупированных территориях, направленных на их интеграцию в состав РФ. Ее обвиняют в пособничестве оккупации и организации незаконных выборов на временно захваченных территориях Украины.

Суть обвинений

По данным следствия, Памфилова организовывала проведение на временно оккупированных территориях Украины политических процессов, направленных на легитимизацию их включения в состав РФ.

Речь идет о так называемых "референдумах" 2022 года в Донецке, Луганске, а также в Запорожской и Херсонской областях, которые Россия использовала как повод для объявления об их "присоединении".

Следствие также утверждает, что она координировала проведение так называемых "выборов" в оккупационные органы власти, включение этих территорий в "Единый день голосования", а впоследствии - в выборы президента РФ.

Таким образом, по версии обвинения, обеспечивалась поэтапная интеграция оккупированных регионов в политическую систему России.

Публичная позиция и поездки

Отдельно задокументировано, что Памфилова, по данным следствия, публично оправдывала агрессию РФ против Украины в выступлениях и СМИ, а также посещала временно оккупированные территории, в частности в сентябре 2023 года, где координировала проведение псевдовыборов.

Украинская сторона подчеркивает, что использование избирательной системы РФ рассматривается как инструмент оккупации - сначала для создания видимости "законности" захвата территорий, а впоследствии для их политического закрепления в составе России.

Голову ЦВК РФ Памфілову судитимуть за псевдовибори на окупованих територіях України, - Офіс Генпрокурора

Дивні речі твориться - прокуратура взялася за Голову ЦВК РФ Памфілову.

Буде створена окрема спец. група: бюджет, офіс, оргтехніка, обслуга, транспорт. посвідчення всюдиходи, адійна бронь від фронту - воюють же з Головою ЦВК РФ Памфіловою, по суті Кремль беруть у облогу.

"Так победим !"
26.03.2026 10:46 Ответить
Цемаха відпустили, затримку вагнерівців зірвали. Клоуни кончені тепер роблять вигляд що потужно працюють.
26.03.2026 10:52 Ответить
Корова Елла навіть не згадає про що мова, настільки швидко на неї в суд подали.
26.03.2026 10:56 Ответить
28 памфилавцэв, эта ее внучатые плимяники были?...
26.03.2026 10:56 Ответить
от геннетика страшна у рашисткіх жінок , от тількі ті хто часів князівства були переселенцями з Київської Русі, ті ще шось фізично зберегли ,але коріня своє генетичне, загубили ...
26.03.2026 11:02 Ответить
за "своїх", ****, коли візьметесь?
26.03.2026 11:11 Ответить
 
 