Председателя ЦИК РФ Памфилову будут судить за псевдовыборы на оккупированных территориях Украины, - Офис Генпрокурора

Председатель ЦИК РФ Элла Памфилова координировала проведение псевдореферендумов и "выборов" на оккупированных территориях, направленных на их интеграцию в состав РФ. Ее обвиняют в пособничестве оккупации и организации незаконных выборов на временно захваченных территориях Украины.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом сообщает Офис Генерального прокурора.

Суть обвинений

По данным следствия, Памфилова организовывала проведение на временно оккупированных территориях Украины политических процессов, направленных на легитимизацию их включения в состав РФ.

Речь идет о так называемых "референдумах" 2022 года в Донецке, Луганске, а также в Запорожской и Херсонской областях, которые Россия использовала как повод для объявления об их "присоединении".

Следствие также утверждает, что она координировала проведение так называемых "выборов" в оккупационные органы власти, включение этих территорий в "Единый день голосования", а впоследствии - в выборы президента РФ.

Таким образом, по версии обвинения, обеспечивалась поэтапная интеграция оккупированных регионов в политическую систему России.

Публичная позиция и поездки

Отдельно задокументировано, что Памфилова, по данным следствия, публично оправдывала агрессию РФ против Украины в выступлениях и СМИ, а также посещала временно оккупированные территории, в частности в сентябре 2023 года, где координировала проведение псевдовыборов.

Украинская сторона подчеркивает, что использование избирательной системы РФ рассматривается как инструмент оккупации - сначала для создания видимости "законности" захвата территорий, а впоследствии для их политического закрепления в составе России.

