Голову ЦВК РФ Памфілову судитимуть за псевдовибори на окупованих територіях України, - Офіс Генпрокурора

Голова ЦВК РФ Елла Памфілова координувала проведення псевдореферендумів і "виборів" на окупованих територіях, спрямованих на їх інтеграцію до РФ. Її обвинувачують у пособництві окупації та організації незаконних виборів на тимчасово захоплених територіях України.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє Офіс Генерального прокурора.

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Суть обвинувачень

За даними слідства, Памфілова організовувала проведення на тимчасово окупованих територіях України політичних процесів, спрямованих на легітимізацію їх включення до складу РФ.

Йдеться про так звані "референдуми" 2022 року в Донецьк, Луганськ, а також у Запорізькій і Херсонській областях, які Росія використала як підставу для оголошення про їхнє "приєднання".

Слідство також стверджує, що вона координувала проведення так званих "виборів" до окупаційних органів влади, включення цих територій до "Єдиного дня голосування", а згодом — до виборів президента РФ.

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Таким чином, за версією обвинувачення, забезпечувалося поетапне інтегрування окупованих регіонів у політичну систему Росії.

Публічна позиція та поїздки

Окремо задокументовано, що Памфілова, за даними слідства, публічно виправдовувала агресію РФ проти України у виступах та медіа, а також відвідувала тимчасово окуповані території, зокрема у вересні 2023 року, де координувала проведення псевдовиборів.

Українська сторона наголошує, що використання виборчої системи РФ розглядається як інструмент окупації — спочатку для створення видимості "законності" захоплення територій, а згодом для їх політичного закріплення в складі Росії.

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